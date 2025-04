Die Abläufe beim TuS Geretsried stimmen wieder

Der TuS Geretsried ist wieder zurück in der Erfolgsspur. Gegen Abstiegskandidat VfR Garching sorgen die Spieler von Daniel Dittmann schon vor der Pause für klare Verhältnisse.

Die Lust am Spiel ist zurück: Mit einem souveränen 5:1-Erfolg beim VfR Garching festigt der TuS Geretsried Platz 2 in der Landesliga Südost und darf sich weiter berechtigte Hoffnungen auf die Aufstiegsrelegation zur Bayernliga machen. „Die Spielfreude war heute maßgeblich“, zeigte sich Trainer Daniel Dittmann hochzufrieden mit der Entwicklung der Partie, die sich nach anfänglichem Abtasten schnell zugunsten seines Teams entwickelte.

Eine Viertelstunde nach der Führung legte Belmin Idrizovic seine wochenlange Ladehemmung ab und erhöhte nach Zusammenspiel mit Sebastian Schrills auf 2:0. Kapitän Schrills spielte erstmals nach seiner Verletzung von Beginn an, was dem TuS-Spiel sichtbar positive Impulse gab.

„Er hat guten Schwung ins Spiel gebracht und eine gewisse Frische“, so Dittmann. „Er belebt unser Spiel ganz klar, bestimmt den Rhythmus.“ So agierten die Gäste diese Mal auch „um die Box viel kreativer“, wie der Trainer erfreut feststellte. Und kombinierte sicher, wie beim 3:0 durch Tyrone Prepeluh, der in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nach einem klassischen Doppelpass erfolgreich war.

"Die Mannschaft ist zum richtigen Zeitpunkt wieder hochgefahren"

TuS-Coach Daniel Dittmann

Bald nach Wiederbeginn stand Sebastian Schrills richtig, als Isny Redjepi nach Zuspiel von Idrizovic den Ball im Strafraum querlegte. Mit dem 4:0 in der 56. Minute war die Partie endgültig gelaufen. Daran änderte auch nichts, dass die nun auf einen direkten Abstiegsplatz gerutschten Gastgeber in der 78. Minute nach einem Konter durch Ismaila Coulibaly auf 1:4 verkürzten.

„Das nervt ein bisschen, weil es aus einem Fehler im Angriff resultierte, aber das gehört vielleicht irgendwo auch dazu“, nahm Daniel Dittmann den Schönheitsfleck gelassen. Den Schlusspunkt setzte in der 82. Minute Thomas Puscher, der nach einem Fehler von VfR-Torhüter Dominik Bals zum 5:1-Endstand abstaubte. Das Fazit von TuS-Coach Dittmann: „Das war heute sehr ansehnlich, in 50:50-Situationen grundsolide. Die Mannschaft ist zum richtigen Zeitpunkt wieder hochgefahren.“