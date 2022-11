Die Abgezocktheit der Profis entscheidet gegen den Bahlinger SC BSC rutscht in der Tabelle auf Platz Elf

Vielleicht stehen zwei Aktionen von Fabio Kinast für den kleinen, aber feinen Unterschied zwischen dem Bahlinger SC und Kickers Offenbach an diesem hochnebligen Sonntag am Kaiserstuhl. In der 75. Minute scheitert der wendige Offensivspieler bei einer Doppelchance zweimal am stark reagierenden OFC-Schlussmann David Richter. Es wäre die erneute Führung für den BSC gewesen. Acht Minuten später bleibt Kinast mit seinem Lupfer am Bein von Julian Albrecht hängen – und Offenbach nutzt den folgenden Konter abgebrüht zum 2:1-Siegtreffer. Mehr bei BZ-Plus.