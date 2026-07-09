Die A-Liga ist unterbesetzt, die C-Liga so groß wie nie

Teils zu klein, teils zu groß: Die Ligastärke in den verschiedenen Darmstädter Fußball-Kreisklassen hat Einfluss auf Aufstieg und Abstieg. – Foto: Timo Babic

Darmstadt. Im Kreis Darmstadt sind die Planungen für die neue Saison abgeschlossen, die in knapp vier Wochen beginnt. Die Spielpläne sind mittlerweile erstellt und den Vereinen übermittelt worden. In den anstehenden Vorrundenbesprechungen werden Änderungen besprochen, bevor es dann losgeht. Ein Novum gibt es in der Kreisliga A.

Die Klasse, die in den vergangenen beiden Jahren ohnehin ihre vorgesehene Sollstärke von 16 Mannschaften nicht erreicht hatte, wurde durch die teils kurzfristigen Rückzüge des SV Weiterstadt (Saison 2024/25) sowie des FC Alsbach II (2025/26) auf nur noch 14 Vereine reduziert. Obwohl die Relegation ausgesetzt wurde, mit dem FC Alsbach II nur eine Mannschaft abstieg und aus der Kreisliga B zwei Teams aufstiegen (FSV Schneppenhausen und Germania Pfungstadt), beträgt die Ligastärke in dieser Saison nur 13 Mannschaften.

Das hängt auch mit dem freiwilligen Rückzug des TSV Nieder-Ramstadt und des FCA Darmstadt - die Arheilger wollten nach dem Rückzug aus der Gruppenliga eigentlich in der A-Liga spielen, melden aber nun nur ein Team für die Kreisliga C. Folgerichtig wird der Saisonstart für die A-Liga erst am 16. August sein, während die anderen Kreisligen bereits am 2. August beginnen.