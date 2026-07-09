Die A-Liga ist unterbesetzt, die C-Liga so groß wie nie

Darmstadt. Im Kreis Darmstadt sind die Planungen für die neue Saison abgeschlossen, die in knapp vier Wochen beginnt. Die Spielpläne sind mittlerweile erstellt und den Vereinen übermittelt worden. In den anstehenden Vorrundenbesprechungen werden Änderungen besprochen, bevor es dann losgeht. Ein Novum gibt es in der Kreisliga A.
Die Klasse, die in den vergangenen beiden Jahren ohnehin ihre vorgesehene Sollstärke von 16 Mannschaften nicht erreicht hatte, wurde durch die teils kurzfristigen Rückzüge des SV Weiterstadt (Saison 2024/25) sowie des FC Alsbach II (2025/26) auf nur noch 14 Vereine reduziert. Obwohl die Relegation ausgesetzt wurde, mit dem FC Alsbach II nur eine Mannschaft abstieg und aus der Kreisliga B zwei Teams aufstiegen (FSV Schneppenhausen und Germania Pfungstadt), beträgt die Ligastärke in dieser Saison nur 13 Mannschaften.
Das hängt auch mit dem freiwilligen Rückzug des TSV Nieder-Ramstadt und des FCA Darmstadt - die Arheilger wollten nach dem Rückzug aus der Gruppenliga eigentlich in der A-Liga spielen, melden aber nun nur ein Team für die Kreisliga C. Folgerichtig wird der Saisonstart für die A-Liga erst am 16. August sein, während die anderen Kreisligen bereits am 2. August beginnen.
Übergröße haben dagegen die Kreisligen B und C. Durch den verstärkten Aufstieg in der abgelaufenen Saison (SKG Bickenbach II und SKG Nieder-Beerbach rückten auf) wurde die angestrebte Ligastärke (16) mit nunmehr 17 Teams überschritten. Noch drastischer stellt sich die Situation in der Kreisliga C dar.
Durch die Aufsteiger RW Darmstadt III, SV Rohrbach und Hellas Darmstadt II sowie der Einordnung des TSV Nieder-Ramstadt und des FCA Darmstadt in die C-Liga wuchs die Klasse erstmals überhaupt auf 18 Vereine an. Dabei war es nicht selbstverständlich, dass der Kreis-Fußballausschuss den Wünschen der freiwilligen Absteiger aus der A-Liga nach Einordnung in die C-Klasse nachgekommen ist. Dennoch ist man überzeugt davon, insbesondere durch einen verstärkten Aufstieg aus der Kreisliga B in die A-Liga (vorgesehen sind zwei direkte Aufsteiger), die übernächste Saison wieder mit ausgeglichenen Ligastärken bestreiten zu können.
In der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau wird auch in der bevorstehenden Saison mit 17 Mannschaften gespielt werden. So wird es kommende Runde drei Absteiger geben.