Die A-Jugend-Fußballer aus Xanten nehmen eine Vorreiterrolle ein

Die Partie auf dem Naturrasen der Johann-Tekath-Sportanlage am 6. September war eine ganz besondere Premiere für drei Xantener Vereine. Nach vielen Gesprächen und Treffen wurde eine Nachwuchsmannschaft zum Spielbetrieb angemeldet, die es in dieser Konstellation bisher noch nicht gab.

„Ich bin wirklich sehr froh, dass es mit der Spielgemeinschaft geklappt hat“, sagt Nils Gilleßen, der Fußball-Abteilungsleiter des TuS. „Dass drei Vereine ihre Kräfte bündeln und die Synergien nutzen, kann nur von Vorteil sein – und das betrifft nicht nur die Platzanlagen.“

Erstmals kicken in der Saison 2025/26 A-Junioren als Jugendspielgemeinschaft in der Leistungsklasse um Meisterschaftspunkte, die sich aus Nachwuchsfußballern von Viktoria Birten, des SSV Rheintreu Lüttingen und des TuS Xanten zusammensetzt. Kurz: die JSG BLX.

Fakt ist aber auch: Dass alle drei Klubs eigenständig keine A-Jugend hätten stellen können. Auch Lüttingen und Birten, die schon länger in einigen unteren Altersklassen eine Spielgemeinschaft bilden, hätten gemeinsam nicht genügend A-Junioren-Fußballer zusammenbekommen.

„Die Akzeptanz für Spielgemeinschaften auch in den höheren Altersklassen ist da. Sie haben sich auch in Xanten etabliert. Die Zeiten des Kirchturmdenkens sind endgültig vorbei“, weiß Theo Neu, der Co-Trainer der A-Jugend-Mannschaft. Was ebenfalls für eine JSG BLX sprach: Ohne die Zusammenarbeit hätten potenzielle Spieler für die Seniorenteams in Birten, Lüttingen sowie Xanten die Vereine verlassen und wären später womöglich nicht wiedergekommen.

Im März dieses Jahres saßen fünf Vorstandsmitglieder aus den drei Xantener Klubs erstmals zusammen, um über eine enge Zusammenarbeit bei den A-Junioren zu sprechen. Im Mai fand das erste Schnuppertraining statt. Weil einige Spieler mit ihren Zusagen für die JSG BLX zögerten, dauerte es etwas länger als geplant, bis die Vorbereitung beginnen konnte. Aktuell umfasst der Kader 23 Fußballer, Trainer ist Richard de Bakker.

Neu und de Bakker müssen schon mal Geduld aufbringen, bis alle Spieler ihre Anweisungen verstanden haben. Denn zur Mannschaft gehören auch Jugendliche aus asylsuchenden Familien, die kaum Deutsch können oder verstehen. Neu sagt: „Die Sprachbarriere macht’s nicht immer einfach. Aber irgendjemand versucht dann, zu übersetzen, oder wir unterhalten uns auf Englisch.“

Disziplin großes Thema

Mitunter gehe es auch darum, diesen Spielern zu erläutern, was Mannschaftssport ausmacht und wie wichtig Disziplin sei. „Die Jungs wollen, wir müssen sie aber auch mental auf Kurs bringen“, sagt Neu. „Einstellung und Trainingsbeteiligung müssen besser werden. Wir müssen ein Spielsystem reinbekommen.“

Neu sowie de Bakker machen sich und der Mannschaft um Kapitän Tim van den Berg keinen Druck. Es gehe zunächst um den Spaß am Fußball, die Ergebnisse spielen eine untergeordnete Rolle. „Ganz nach dem olympischen Gedanken“, meint Neu.

In der Leistungsklasse wartet die BLX-Truppe noch auf den ersten Punktgewinn. Die erste Saisonpartie in der Johann-Tekath-Sportanlage ging gegen die JSG Alpen-Menzelen-Veen 0:6 verloren. Das bislang einzige Tor in der Meisterschaft erzielte Elias Abdullah. „Es sind einige Talente mit Entwicklungspotenzial da, die den Sprung in eine erste Mannschaft schaffen können“, findet Neu. Für ihn ist die Spielgemeinschaft in Xanten ein Zusammenschluss mit Zukunft – nicht nur im Nachwuchsbereich. Theo Neu: „Eine Spielgemeinschaft im Seniorenbereich halte ich nicht für ausgeschlossen.“