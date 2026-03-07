Die 90 Minuten im Re-Live: SSC Weißenfels gewinnt Gipfeltreffen

Es war das Gipfeltreffen der Verbandsliga Sachsen-Anhalt: Spitzenreiter SSC Weißenfels hat am Sonnabend den Verfolger SV Fortuna Magdeburg (live übertragen auf volksstimme.de und mz.de) zu Gast gehabt - und seine Tabellenführung mit einem 2:0-Heimerfolg bereits auf sieben Zähler ausgebaut.

Im Stadtstadion Weißenfels sahen die 201 Zuschauer ein Duell auf Augenhöhe mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Erst ein Eigentor von Luis Pide (54.) brachte den SSC in Führung. Die Gäste hatten sich zuvor über ein Foul beschwert. SSC-Coach Maximilian Oha konnte den Unmut nach dem Spiel verstehen. "Ich glaube, wenn es auf der anderen Seite passiert wäre, hätten wir genau so reagiert", erklärte der 30-Jährige.

Mit der Führung im Rücken lauerten die Weißenfelser schließlich auf Konter - und einen davon nutzen sie für die Entscheidung. Nach Foulspiel an Timm Koch verwandelte Till Hafkesbrink den folgerichtigen Elfmeter zum 2:0-Endstand. Alle Highlights, strittigen Szenen und Tore findet ihr jetzt im 90-minütigen Re-Live der Partie auf mz.de und volksstimme.de.

