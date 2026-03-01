Die 88., 89., 90. und die Grafschaft staunt von D. R. · Heute, 19:05 Uhr · 0 Leser

90'+4 ABPFIFF! Und irgendwo in der Grafschaft fragt man sich gerade, wie aus einem 3:1 eigentlich ein 3:4 werden konnte. Spoiler: Moral. Und Schwefingen.

90' TOR FÜR SCHWEFINGEN! ⚽ Leon Greten. Natürlich in der 90. Minute. Natürlich komplett absurd. Aus 3:1 mach 3:4. Fußball ist manchmal einfach nur ein Drehbuchautor mit Sinn für Drama. 89' TOR! Schon wieder! ⚽ Christoph Winters sagt: Wenn schon Comeback, dann bitte im Expressmodus. 3:3. Die Gastgeber wirken, als hätten sie kurz den Pausenknopf gedrückt. Schlechte Idee. 88' ANSCHLUSSTREFFER! ⚽ Konstantin Burs verkürzt auf 3:2 – und plötzlich riecht es hier nicht mehr nach sicherem Heimsieg, sondern nach Panik mit Stollenschuhen. 75' Schwefingen wirft alles nach vorne. Ordnung? Egal. Absicherung? Später. Es geht nur noch um diese eine Frage: Geht hier noch was? 46' Wiederanpfiff. Halbzeitstand 3:1 für die Gastgeber. Schwefingen braucht jetzt nicht nur einen Plan – sondern auch ein kleines Wunder. 45' Halbzeit. 3:1. Schwefingen schaut in Gesichter, die sagen: „Das war noch nicht unser letzter Satz heute.“ 18' TOR FÜR DIE SPORTFREUNDE! ⚽ Marc Sulmann bringt seine Farben früh in Führung. 0:1. Und für einen kurzen Moment fühlt sich alles ziemlich gut an. 1' Anpfiff in der Grafschaft. Auswärtsspiel. Flutlicht. Und am Ende ein Comeback, das man sich wahrscheinlich noch beim nächsten Mannschaftsabend erzählen wird. 👉 Endstand: 3:4. 👉 Moral: Unbezahlbar. 👉 Schwefingen: Lebt.