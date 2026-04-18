Die 40-Punkte-Marke könnte nötig sein

Andreas Bürger gibt auch kommende Saison die Anweiseungen im Häuselgrundweg. – Foto: Siegfried Lörz

Zu den Mannschaften, die nur noch ein paar Punkte für den sicheren Klassenerhalt benötigen, gehört der FC Zuzenhausen. Angesichts der Kandidaten aus dem Tabellenkeller, die fleißig punkten, wäre der FC gut beraten möglichst schnell die 40er Marke zu erreichen. Sollte die Bürger-Elf dieser am Samstag einen Schritt näherkommen, wäre das fraglos eine kleine Überraschung. Das Gastspiel beim GU-Türk. SV Pforzheim ist eines aus der Kategorie "Bonusspiel". Der Tabellenvierte besitzt eine kleine Restchance auf die Vizemeisterschaft und muss dafür gegen Zuze dreifach punkten. Sonst droht dem Vorjahresfinalisten im badischen Pokal das gleiche Schicksal wie Eppingen – ein Endspurt ohne Würze.

Die Weichen für 2026/27 sind gestellt. "Wir haben uns mit Andi und Schnecke auf eine weitere Zusammenarbeit verständigt", sagt Zuzenhausens Sportlicher Leiter Tobias Schattschneider. Andreas Bürger und Marc Schneckenberger haben sich als Trainerduo im Laufe dieser doch recht turbulenten Saison im Häuselgrundweg bewährt. Nach den mehr oder weniger kurzen Amtszeiten von Niklas Kissel und Mike Kronwald soll nun dauerhaft Ruhe einkehren auf dem Trainerposten und an vergangene konstante Zeiten angeknüpft werden.

Das ist in den jüngsten Wochen recht gut gelungen, weitere Zähler müssen aber her, denn die bislang ergatterten 32 Punkte werden diese Saison nicht für den Klassenerhalt genügen. "Ich schätze, dass man zwischen 38 und 40 Punkten holen muss, um wirklich sicher zu sein", rechnet Schattschneider damit mindestens noch zwei Siege holen zu müssen. Und das am besten so schnell wie möglich, um sich in der Endphase weiter in Ruhe auf die kommende Verbandsliga-Spielzeit einstellen zu dürfen.