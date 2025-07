»Die 3/3 voll machen« vs. »Erwarte grundsätzlich anderen Auftritt «

Die Regensburger Fortuna ist bisher makellos. – Foto: Florian Würthele

3. Spieltag in der Bayernliga Nord: Cham und Fortuna weiter "on top"? +++ Holen Gebenbach, Ingolstadt II, Eltersdorf und Neumarkt erstmals Zählbares?

Obwohl erst der 3. Spieltag ansteht, hat die junge Saison der Bayernliga Nord bereits ihre Jungfräulichkeit verloren. Immer mehr zeichnet sich ab, wer einen Traumstart hinlegen wird - die beiden oberpfälzischen Teams Cham und Fortuna Regensburg sind hier zuerst zu nennen. Und es wird auch langsam aber sicher ersichtlich, auf wen wohl schwierige Wochen warten. So sind beispielsweise Gebenbach, Ingolstadt II, Eltersdorf und Neumarkt noch ohne Punkt, haben aber auch erst ein Spiel absolviert. Nach diesem Wochenende wird das Bild in beiden Richtungen noch klarer sein...

Lars Müller (Trainer, Coburg): "Die Stimmung ist natürlich nach dem 1. Auswärtssieg richtig gut. Wir wollen im zweiten Aufsteigerduell nachlegen und die drei Punkte in Coburg lassen. Stadeln wird ein harter Brocken. Sie haben bereits gezeigt, was sie drauf haben. Das heißt: Wir müssen gehörig aufpassen und alles raushauen."

Personal: Die Ausfallliste ist lang: Fabian Carl, Julius Kaul, Ricardo König, Maximilian Kling, Jason Geißendörfer (alle verletzt), Jonathan Baur und Florian Hesse (beide privat verhindert). Manfred Dedaj (Trainer, Stadeln): "Die Stimmung war nach der Niederlage am vergangenen Wochenende nicht so gut, logisch. Aber nur an diesem einen Tag. Wir wissen, warum das passiert ist - und dass es uns auf diese Art und Weise eben nicht passieren darf. Die erste Halbzeit haben wir gut gespielt und haben wenig zugelassen. Nach der Pause sind wir eingebrochen. Das war unser Problem, über das wir aber gesprochen haben. Mund abwischen - weiter geht's! Wir freuen uns auf den nächsten Gegner: Coburg ist ein Aufsteiger wie wir. Die wollen Punkte holen, wir auch. Wir werden alles dafür tun, um wieder auf die Siegerstraße zu kommen." Personal: Leon Rukiqi laboriert an einer Schulterverletzung.

Lucas Altenstrasser (Co-Spielertrainer, Regensburg): "Die Stimmung ist sehr gut nach dem zweiten Sieg. Trotzdem machen wir uns Gedanken, wieso man erst in einen 2:0-Rückstand geraten musste. Ziel ist es nun, die 3/3 voll zu machen. Die Grundtugenden sind dafür Grundvoraussetzung. Den Gegner kennen wir tatsächlich nicht so gut, werden uns aber noch intensiv mit ihm beschäftigen." Personal: Mario Baldauf, Martin Sautner und Jason Sarajlic bleiben die Sorgenkinder. Der SC Großschwarzenlohe hat bis dato keine Informationen übersandt

Michael Riester (Trainer, Weiden): "Ich sehe Neumarkt mit uns auf Augenhöhe: Auch wenn sie eine andere Spielanlage besitzen, sind sie in der Lage, gegen jeden Gegner in dieser Liga zu gewinnen. Aber genau das Gegenteil ist eben auch bei uns der Fall, wenn wir nicht unsere Tugenden und unser Spiel auf den Platz bringen." Personal: Außer Adrian Hoti und Matthias Heinl sind alle dabei. Sven Zurawka (Trainer, Neumarkt): "Die Stimmung bei uns ist eigentlich sehr, sehr positiv. Das Spiel gegen Regensburg, vor allem die zweite Halbzeit, hat dafür gesorgt. Jetzt gegen Weiden zählt es! Ich bin absolut zuversichtlich, dass wir dort die ersten drei Punkte holen können. Wir versuchen, mit absoluter Power und aggressiv aufzutreten, um den Spiel unseren Stempel aufzudrücken. Es wartet ein sehr robuster, zweikampfstarker Gegner auf uns, der ein gutes Umschaltspiel und nach vorne mit u.a. Fenninger hohe Qualität hat." Personal: Leon Gümpelein, Lukas Rupp und Noah Gusterer sind fraglich.

Faruk Maloku (Trainer, Cham): "Mit dem ATSV Erlangen steht uns eine anspruchsvolle Aufgabe bevor. Erlangen hat sich in der vergangenen Saison zu einer Spitzenmannschaft entwickelt, der ATSV ist unter anderem als Tabellenführer in die Winterpause gegangen. Mittlerweile verfügen sie auch über viel Erfahrung in ihrem Kader. Dass sie mit zu den spielstärksten Mannschaften zählen, ist ohnehin jedem bekannt. Es wird wieder eine sehr anspruchsvolle Aufgabe für uns. Dennoch wollen wir an der knackigen Aufgabe wachsen und uns als neue Truppe weiter steigern und festigen." Personal: Jakub Hrudka (verletzt) und Valentin Seebauer (gesperrt) fehlen. Shqipran Skeraj (Trainer, Erlangen): "Wie zu erwarten hat unser nächster Gegner Cham aus zwei Spielen zwei Siege mitgenommen. Der ASV hat eine richtig gute Mannschaft - nicht nur, was die Qualität betrifft, sondern auch in Sachen Zusammenhalt. Der Trainer arbeitet dort seit Jahren hinweg echt gut. Cham ist für mich einer der Favoriten in dieser Saison! Gerade Zuhause sind sie eine absolut Macht. All dessen sind wir uns bewusst. Unser Training ist auf die Stärken und Schwächen des jeweils nächsten Gegners ausgerichtet. Uns erwartet ein sehr schwieriges Spiel!" Personal: Emil Rizai ist nach seiner Erkrankung ins Training zurückgekehrt - ebenso Florian Markert (Kreuzbandriss). Ulrich Spies muss noch länger auf sein Comeback warten.

Bernd Eigner (Trainer, Eltersdorf): "Ich erwarte, unabhängig vom Gegner, zunächst einmal einen grundsätzlich anderen Auftritt als gegen Stadeln. Wir müssen die Grundtugenden auf den Platz bringen. Dann bin ich überzeugt, dass das etwas wird. Gegen den Jahn tun wir uns traditionell sehr schwer. Es ist eine junge und technisch gute Truppe, das wird nicht leicht. Aber wir haben genug Selbstvertrauen, um unsere Leistung auf den Platz zu bringen – auch wenn mit Felix Rippert eine Waffe im Sturm etwas länger ausfallen wird.“ Personal: Kevin Bär (langzeitverletzt), Tobias Herzner (Teilriss Kreuzband), Marco Niedermayer (Zerrung), Felix Rippert (Außenbandriss), Niclas Egerer (Achillessehnenriss) und Axel Hofmann (Rotsperre) müssen zuschauen. Christoph Jank (Trainer, Regensburg): "Eltersdorf ist eine sehr erfahrene und physisch starke Mannschaft, die um die Meisterschaft spielen wird. Ich freue mich auf dieses Spiel, da wir stark gefordert sein werden. Unser Ziel ist es, mit hoher Intensität Widerstand zu leisten." Personal: Rekonvaleszent: Titus Knoche (krank), Henrik Heid, Marvellous Ugwuanena (beide Muskelverletzung) und Johannes Rehwald (Bänderverletzung).

Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter, Neudrossenfeld): "Der Sieg in Weiden war aus mehreren Gesichtspunkten sehr wichtig und ist nicht durch eine überharte Gangart zustande gekommen, wie von Michael Riester behauptet, sondern weil wir es mehr wollten, hellwach waren und diszipliniert verteidigt haben. Von daher waren diese Aussagen etwas unsportlich und wirft ein falsches Licht auf die Mannschaft, aber gut. Mit Würzburg kommt nun eine Mannschaft mit guten Einzelspielern, die sich mit einem neuen Cheftrainer eventuell noch etwas finden muss. Es wird vermutlich wieder eine enge Kiste, aber wenn wir erneut so gewillt und konzentriert auftreten, ist ein Heimsieg machbar." Personal: Patrick Weimar, Lukas Schelenz (beide Aufbautraining), Kilian Schwabe (Handbruch), Jan-Herbert Linz (Kniebeschwerden) und Florian Förster (Bänderriss) sind außen vor. Andreas Eisenmann (Trainer, Würzburg): "In Neudrossenfeld erwartet unsere Mannschaft eine echte Reifeprüfung. Wir werden auf eine sehr abgezockte und körperbetont spielende Mannschaft treffen, die die Grenzen des Erlaubten gerne ausreizt. Das ist in keiner Form negativ gemeint, sondern vielmehr ein Merkmal, das es so schwer macht, den TSV zu bespielen. Wir müssen im Kopf absolut bereit dazu sein, diesen Kampf anzunehmen und uns dem Gegner mit allem entgegenstemmen, was wir zur Verfügung haben." Personal: Luis Wagner, Fabio Gobbo und Nicolas Engelking Fallen weiter aus. Luca Forster und Andre Koob kehren von ihren Rotsperren zurück. Hinter den Einsätzen von Nico Wagner, Moritz Lotzen und Hendrik Hansen stehen Fragezeichen.

Markus Kipry (Trainer, Gebenbach): "Wir wollen das Spiel gegen Hof unbedingt gewinnen! Allerdings werden die Bayern ebenfalls das Verlangen nach drei Punkten haben. Das, was wir gegen Regensburg nicht so gut gemacht haben, wollen wir besser machen: Wir brauchen mehr Intensität, Energie, Zweikämpfe und zweite Bälle." Personal: Johannes Scherm, Dominik Späth, Timo Kohler und Ertugrul Er werden nicht dem Kader angehören. Thomas Popp (Sportlicher Leiter, Hof): "Durch die Heimniederlage gegen Cham, die unter dem Strich so in Ordnung geht, haben wir in Gebenbach schon leichten Druck, etwas Zählbares mitzunehmen, um einen Fehlstart zu vermeiden. Die DJK ist gerade auf heimischen Geläuf sehr kampfstark und schwer zu bespielen. Wir müssen und werden uns auf ein kampfbetontes Match einstellen und müssen wieder mehr defensive Stabilität rein bekommen." Personal: Nur der weiterhin suspendierte Nico Schmidt steht nicht zur Verfügung. Sonntag

