Die 30 besten A-Ligisten - VTS Iserlohn mit perfekter Hinrunde

Hinweis:
+ = steigt nach aktuellem Stand direkt in die Bezirksliga auf
* = bestreitet nach aktuellem Stand Aufstiegsspiele
x = steigt nach aktuellen Stand nicht auf
Mannschaft | Fußball-Kreis | Bilanz | Tore | Differenz
+ VTS Iserlohn | Iserlohn | 15-0-0 | 89:15 | +74
___
+ Westfalia Dortmund | Dortmund | 13-1-0 | 101:6 | +95
+ Tur Abdin Gütersloh | Gütersloh | 13-1-0 | 69:20 | +49
+ Cheruskia Laggenbeck | Tecklenburg | 13-1-0 | 52:16 | +36
+ TuS Ennepe | Lüdenscheid | 10-1-0 | 44:12 | +32
___
+ RWT Herne | Herne | 12-0-1 | 99:11 | +88
x RW Lüdenscheid | Lüdenscheid | 10-0-1 | 44:6 | +38
___
+ TuS Gehlenbeck | Lübbecke | 13-2-0 | 59:11 | +48
+ TuS Kachtenhausen | Detmold | 11-2-0 | 48:16 | +32
___
+ SpVg Hagen 11 II | Hagen | 13-1-1 | 64:16 | +48
* SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden | Siegen-Wittgenstein | 13-1-1 | 54:13 | +41
* FC Eiserfeld | Siegen-Wittgenstein | 13-1-1 | 51:13 | +38
x VfB Habinghorst | Herne | 11-1-1 | 71:15 | +56
x FSV Werdohl | Lüdenscheid | 9-1-1 | 48:16 | +32
___
+ TuS Witten-Stockum | Bochum | 10-3-0 | 56:14 | +42
x SSV Hagen | Hagen | 13-0-2 | 61:17 | +44
* TuS Uentrop | Unna/Hamm | 13-0-2 | 74:21 | +53
+ TuS Laer | Steinfurt | 13-0-2 | 49:14 | +35
+ SuS Legden | Ahaus/Coesfeld | 13-0-2 | 41:9 | +32
+ VfL Ramsdorf | Recklinghausen | 12-0-2 | 42:15 | +27
x FC Frohlinde | Herne | 10-0-2 | 43:19 | +24
___
* BW Alstedde | Unna/Hamm | 12-2-1 | 55:14 | +41
x BSV Lendringsen | Iserlohn | 12-2-1 | 58:21 | +37
* DJK BW Huckarde | Dortmund | 11-2-1 | 52:18 | +34
x Fortuna Schlangen | Detmold | 10-2-1 | 62:11 | +51
___
+ BW Büderich | Soest | 11-4-0 | 45:16 +29
+ SC Westfalia Kinderhaus II | Münster | 12-1-2 | 51:11 | +40
+ SSV Meschede | Hochsauerland | 12-1-2 | 48:10 | +38
x TuSpo 09 Rahden | Lübbecke | 12-1-2 | 44:10 | +34
+ SV Bösensell | Münster | 12-1-2 | 40:21 | +19
+ FC Neuruhrort | Bochum | 10-1-2 | 50:20 | +30
+ SC Roland Beckum | Beckum | 9-1-2 | 49:24 | +25