 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Westfalia Dortmund marschiert mit über 100 Toren Richtung Bezirksliga.
Westfalia Dortmund marschiert mit über 100 Toren Richtung Bezirksliga. – Foto: Andy Seiffert

Die 30 besten A-Ligisten - VTS Iserlohn mit perfekter Hinrunde

35 A-Liga-Staffeln werden in der Spielzeit 2025/26 gespielt.

FuPa Westfalen blickt auf die besten Mannschaften in der Kreisliga A.

Hinweis:

+ = steigt nach aktuellem Stand direkt in die Bezirksliga auf

* = bestreitet nach aktuellem Stand Aufstiegsspiele

x = steigt nach aktuellen Stand nicht auf

Mannschaft | Fußball-Kreis | Bilanz | Tore | Differenz

Verlustpunktfrei

+ VTS Iserlohn | Iserlohn | 15-0-0 | 89:15 | +74

___

Zwei Verlustpunkte

+ Westfalia Dortmund | Dortmund | 13-1-0 | 101:6 | +95

+ Tur Abdin Gütersloh | Gütersloh | 13-1-0 | 69:20 | +49

+ Cheruskia Laggenbeck | Tecklenburg | 13-1-0 | 52:16 | +36

+ TuS Ennepe | Lüdenscheid | 10-1-0 | 44:12 | +32

___

Drei Verlustpunkte

+ RWT Herne | Herne | 12-0-1 | 99:11 | +88

x RW Lüdenscheid | Lüdenscheid | 10-0-1 | 44:6 | +38

___

Vier Verlustpunkte

+ TuS Gehlenbeck | Lübbecke | 13-2-0 | 59:11 | +48

+ TuS Kachtenhausen | Detmold | 11-2-0 | 48:16 | +32

___

Fünf Verlustpunkte

+ SpVg Hagen 11 II | Hagen | 13-1-1 | 64:16 | +48

* SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden | Siegen-Wittgenstein | 13-1-1 | 54:13 | +41

* FC Eiserfeld | Siegen-Wittgenstein | 13-1-1 | 51:13 | +38

x VfB Habinghorst | Herne | 11-1-1 | 71:15 | +56

x FSV Werdohl | Lüdenscheid | 9-1-1 | 48:16 | +32

___

Sechs Verlustpunkte

+ TuS Witten-Stockum | Bochum | 10-3-0 | 56:14 | +42

x SSV Hagen | Hagen | 13-0-2 | 61:17 | +44

* TuS Uentrop | Unna/Hamm | 13-0-2 | 74:21 | +53

+ TuS Laer | Steinfurt | 13-0-2 | 49:14 | +35

+ SuS Legden | Ahaus/Coesfeld | 13-0-2 | 41:9 | +32

+ VfL Ramsdorf | Recklinghausen | 12-0-2 | 42:15 | +27

x FC Frohlinde | Herne | 10-0-2 | 43:19 | +24

___

Sieben Verlustpunkte

* BW Alstedde | Unna/Hamm | 12-2-1 | 55:14 | +41

x BSV Lendringsen | Iserlohn | 12-2-1 | 58:21 | +37

* DJK BW Huckarde | Dortmund | 11-2-1 | 52:18 | +34

x Fortuna Schlangen | Detmold | 10-2-1 | 62:11 | +51

___

Acht Verlustpunkte

+ BW Büderich | Soest | 11-4-0 | 45:16 +29

+ SC Westfalia Kinderhaus II | Münster | 12-1-2 | 51:11 | +40

+ SSV Meschede | Hochsauerland | 12-1-2 | 48:10 | +38

x TuSpo 09 Rahden | Lübbecke | 12-1-2 | 44:10 | +34

+ SV Bösensell | Münster | 12-1-2 | 40:21 | +19

+ FC Neuruhrort | Bochum | 10-1-2 | 50:20 | +30

+ SC Roland Beckum | Beckum | 9-1-2 | 49:24 | +25

Aufrufe: 021.11.2025, 09:35 Uhr
redAutor