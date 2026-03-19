 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Die 30 besten A-Ligisten - Vier Mannschaften noch ungeschlagen

35 A-Liga-Staffeln werden in der Spielzeit 2025/26 gespielt.

von red · Heute, 14:38 Uhr
– Foto: SV Budberg / Temath

FuPa Westfalen blickt auf die besten Mannschaften in der Kreisliga A.

Hinweis:

+ = steigt nach aktuellem Stand direkt in die Bezirksliga auf

* = bestreitet nach aktuellem Stand Aufstiegsspiele

x = steigt nach aktuellen Stand nicht auf

Mannschaft | Fußball-Kreis | Bilanz | Tore | Differenz

Zwei Verlustpunkte

+ VTS Iserlohn | Iserlohn | 19-1-0 | 108:20 | +88

+ Westfalia Dortmund | Dortmund | 18-1-0 | 132:14 | +118

+ Tur Abdin Gütersloh | Gütersloh | 17-1-0 | 80:22 | +58

Drei Verlustpunkte

+ RWT Herne | Herne | 14-0-1 | 126:13 | +113

Vier Verlustpunkte

+ Cheruskia Laggenbeck | Tecklenburg | 16-2-0 | 74:22 | +52

Fünf Verlustpunkte

+ SpVg Hagen 11 II | Hagen | 18-1-1 | 77:19 | +62

+ FSV Werdohl | Lüdenscheid | 16-1-1 | 93:20 | +73

x RW Lüdenscheid | Lüdenscheid | 15-1-1 | 82:13 | +69

Sechs Verlustpunkte

* TuS Uentrop | Unna/Hamm | 16-0-2 | 83:22 | +61

+ TuS Laer | Steinfurt | 16-0-2 | 68:14 | +54

x FC Frohlinde | Herne | 14-0-2 | 79:20 | +59

Acht Verlustpunkte

+ SC Westfalia Kinderhaus II | Münster | 17-1-2 | 68:11 | +57

+ SC Roland Beckum | Beckum | 15-1-2 | 76:39 | +37

x TuS Ennepe | Lüdenscheid | 14-1-2 | 68:23 | +45

Neun Verlustpunkte

* BW Alstedde | Unna/Hamm | 16-3-1 | 74:15 | +59

+ 1. FC Gievenbeck II | Münster | 16-3-1 | 55:15 | +40

+ TuS Gehlenbeck | Lübbecke | 15-3-1 | 75:16 | +59

+ SuS Bad Westernkotten II | Lippstadt | 15-3-1 | 48:11 | +37

+ TuS Kachtenhausen | Detmold | 14-3-1 | 60:21 | +39

x Türkischer SC Hamm | Unna-Hamm | 14-3-1 | 69:18 +51

* DJK BW Huckarde | Dortmund | 15-3-1 | 73:24 | +49

Zehn Verlustpunkte

+ SSV Hagen | Hagen | 17-2-2 | 71:24 | +47

+ TuS Jöllenbeck | Bielefeld | 17-2-2 | 68:22 | +46

x BSV Lendringsen | Iserlohn | 16-2-2 | 78:28 | +50

+ SuS Legden | Ahaus/Coesfeld | 16-2-2 | 51:12 | +39

+ SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden | Siegen-Wittgenstein | 16-2-2 | 68:19 | +49

x SC Füchtorf | Münster | 16-2-2 | 51:17 | +34

* VfL Ramsdorf | Recklinghausen | 15-2-2 | 70:26 | +44

+ SSV Meschede | Hochsauerland | 15-2-2 | 60:17 | +43

* TuS Gahlen | Recklinghausen | 15-2-2 | 59:20 | +39

x VfB Habinghorst | Herne | 12-2-2 | 69:27 | +45