Die 30 besten A-Ligisten - Vier Mannschaften noch ungeschlagen

Hinweis:
+ = steigt nach aktuellem Stand direkt in die Bezirksliga auf
* = bestreitet nach aktuellem Stand Aufstiegsspiele
x = steigt nach aktuellen Stand nicht auf
Mannschaft | Fußball-Kreis | Bilanz | Tore | Differenz
+ VTS Iserlohn | Iserlohn | 19-1-0 | 108:20 | +88
+ Westfalia Dortmund | Dortmund | 18-1-0 | 132:14 | +118
+ Tur Abdin Gütersloh | Gütersloh | 17-1-0 | 80:22 | +58
___
+ RWT Herne | Herne | 14-0-1 | 126:13 | +113
___
+ Cheruskia Laggenbeck | Tecklenburg | 16-2-0 | 74:22 | +52
___
+ SpVg Hagen 11 II | Hagen | 18-1-1 | 77:19 | +62
+ FSV Werdohl | Lüdenscheid | 16-1-1 | 93:20 | +73
x RW Lüdenscheid | Lüdenscheid | 15-1-1 | 82:13 | +69
___
* TuS Uentrop | Unna/Hamm | 16-0-2 | 83:22 | +61
+ TuS Laer | Steinfurt | 16-0-2 | 68:14 | +54
x FC Frohlinde | Herne | 14-0-2 | 79:20 | +59
___
+ SC Westfalia Kinderhaus II | Münster | 17-1-2 | 68:11 | +57
+ SC Roland Beckum | Beckum | 15-1-2 | 76:39 | +37
x TuS Ennepe | Lüdenscheid | 14-1-2 | 68:23 | +45
___
* BW Alstedde | Unna/Hamm | 16-3-1 | 74:15 | +59
+ 1. FC Gievenbeck II | Münster | 16-3-1 | 55:15 | +40
+ TuS Gehlenbeck | Lübbecke | 15-3-1 | 75:16 | +59
+ SuS Bad Westernkotten II | Lippstadt | 15-3-1 | 48:11 | +37
+ TuS Kachtenhausen | Detmold | 14-3-1 | 60:21 | +39
x Türkischer SC Hamm | Unna-Hamm | 14-3-1 | 69:18 +51
* DJK BW Huckarde | Dortmund | 15-3-1 | 73:24 | +49
___
+ SSV Hagen | Hagen | 17-2-2 | 71:24 | +47
+ TuS Jöllenbeck | Bielefeld | 17-2-2 | 68:22 | +46
x BSV Lendringsen | Iserlohn | 16-2-2 | 78:28 | +50
+ SuS Legden | Ahaus/Coesfeld | 16-2-2 | 51:12 | +39
+ SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden | Siegen-Wittgenstein | 16-2-2 | 68:19 | +49
x SC Füchtorf | Münster | 16-2-2 | 51:17 | +34
* VfL Ramsdorf | Recklinghausen | 15-2-2 | 70:26 | +44
+ SSV Meschede | Hochsauerland | 15-2-2 | 60:17 | +43
* TuS Gahlen | Recklinghausen | 15-2-2 | 59:20 | +39
x VfB Habinghorst | Herne | 12-2-2 | 69:27 | +45