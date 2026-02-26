 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Die 30 besten A-Ligisten - Schafft VTS Iserlohn die perfekte Saison?

35 A-Liga-Staffeln werden in der Spielzeit 2025/26 gespielt.

FuPa Westfalen blickt auf die besten Mannschaften in der Kreisliga A.

Hinweis:

+ = steigt nach aktuellem Stand direkt in die Bezirksliga auf

* = bestreitet nach aktuellem Stand Aufstiegsspiele

x = steigt nach aktuellen Stand nicht auf

Mannschaft | Fußball-Kreis | Bilanz | Tore | Differenz

Verlustpunktfrei

+ VTS Iserlohn | Iserlohn | 17-0-0 | 101:17 | +84

___

Zwei Verlustpunkte

+ Westfalia Dortmund | Dortmund | 15-1-0 | 110:10 | +100

+ Tur Abdin Gütersloh | Gütersloh | 15-1-0 | 73:20 | +53

___

Drei Verlustpunkte

+ RWT Herne | Herne | 13-0-1 | 107:12 | +95

___

Vier Verlustpunkte

+ Cheruskia Laggenbeck | Tecklenburg | 14-2-0 | 58:20 | +38

+ TuS Gehlenbeck | Lübbecke | 13-2-0 | 59:11 | +48

___

Fünf Verlustpunkte

+ SpVg Hagen 11 II | Hagen | 17-1-1 | 80:18 | +62

* RW Lüdenscheid | Lüdenscheid | 13-1-1 | 69:10 | +59

* FSV Werdohl | Lüdenscheid | 13-1-1 | 72:18 | +54

___

Sechs Verlustpunkte

+ TuS Kachtenhausen | Detmold | 13-3-0 | 58:19 | +39

* TuS Uentrop | Unna/Hamm | 14-0-2 | 77:22 | +55

+ TuS Laer | Steinfurt | 14-0-2 | 55:14 | +41

x FC Frohlinde | Herne | 12-0-2 | 72:19 | +53

___

Sieben Verlustpunkte

* BW Alstedde | Unna/Hamm | 14-2-1 | 61:15 | +46

+ SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden | Siegen-Wittgenstein | 14-2-1 | 62:16 | +46

x BSV Lendringsen | Iserlohn | 14-2-1 | 65:22 | +43

___

Acht Verlustpunkte

x SSV Hagen | Hagen | 16-1-2 | 74:22 | +52

+ SC Westfalia Kinderhaus II | Münster | 14-1-2 | 58:11 | +47

+ FC Neuruhrort | Bochum | 14-1-2 | 70:26 | +44

* FC Eiserfeld | Siegen-Wittgenstein | 14-1-2 | 56:17 | +39

+ VfL Ramsdorf | Recklinghausen | 14-1-2 | 53:18 | +35

+ SuS Legden | Ahaus/Coesfeld | 14-1-2 | 43:10 | +33

+ SV Bösensell | Münster | 14-1-2 | 46:25 | +21

+ SC Roland Beckum | Beckum | 13-1-2 | 65:32 | +33

x TuSpo 09 Rahden | Lübbecke | 12-1-2 | 44:10 | +34

x TuS Ennepe | Lüdenscheid | 11-1-2 | 53:20 | +33

x VfB Habinghorst | Herne | 10-1-2 | 60:21 | +39

___

Neun Verlustpunkte

x SW Eppendorf | Bochum | 13-3-1 | 69:20 | +49

+ TuS Witten-Stockum | Bochum | 13-3-1 | 63:17 | +46

x 1. FC Gievenbeck II | Münster | 13-3-1 | 46:14 | +32

x RW Vellern | Beckum | 12-3-1 | 59:19 | +40

* DJK BW Huckarde | Dortmund | 12-3-1 | 59:21 | +38

+ Germania Hovestadt | Soest | 12-3-1 | 53:22 | +31

+ SuS Bad Westernkotten II | Lippstadt | 12-3-1 | 38:10 | +28