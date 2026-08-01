Die 3. Liga der Frauen kommt zur Saison 2027/28 Die Qualifikation für die neue 3. Liga der Frauen beginnt mit der nun anstehenden Spielzeit. von red/pm · Heute, 13:40 Uhr · 0 Leser

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Mit der Saison 2026/27 beginnt die Qualifikation für die neue 3. Liga Frauen. Die Informationen zur Einführung der neuen Spielklasse teilt der Deutsche Fußballbund (DFB) mit. Die bundesweite Spielklasse nimmt erstmals 2027/28 ihren Betrieb auf und wird zwischen der 2. Frauen-Bundesliga und der künftig vierten Spielklassenebene angesiedelt. Geplant sind drei Staffeln mit jeweils zwölf Mannschaften. Insgesamt werden damit 36 Startplätze vergeben.

Die Einteilung in die Staffeln Nord, Mitte und Süd erfolgt nach geografischen Kriterien und unabhängig von den Grenzen der Regional- und Landesverbände. Ziel der neuen Liga ist es, die Leistungsdichte im deutschen Frauenfußball zu erhöhen, Spielerinnen und Vereine gezielter zu fördern und den Übergang zwischen regionalem Spielbetrieb und nationalem Spitzenfußball zu verbessern. Zugleich sollen einheitlichere Strukturen und eine weitere Professionalisierung geschaffen werden. Die Saison 2026/27 dient als Qualifikationsrunde für die Premierenspielzeit. Bei der Vergabe der Plätze werden zunächst Absteiger aus der 2. Frauen-Bundesliga berücksichtigt. Es folgen Mannschaften, die den Klassenverbleib in den Regionalligen erreichen, einschließlich der beiden Verlierer der Aufstiegsspiele zur 2. Frauen-Bundesliga. Hinzu kommen die Aufsteiger in die Regionalligen sowie Regionalliga-Absteiger. Ausgenommen sind die jeweils letztplatzierten Mannschaften der fünf Regionalligen, die in jedem Fall in die darunterliegende Spielklasse absteigen.

Die 36 Startplätze werden nach einem festen Schlüssel auf die Regionalverbände verteilt. Der Norden erhält neun Plätze, der Nordosten vier, der Westen acht, der Südwesten drei und der Süden zwölf. Grundlage dafür ist die Zahl der Frauenmannschaften in den jeweiligen Regionalverbänden. Innerhalb der Kontingente entscheidet die sportliche Leistung der Qualifikationssaison. Auch zweite und dritte Mannschaften von Vereinen der Frauen-Bundesliga und der 2. Frauen-Bundesliga können grundsätzlich teilnehmen und aufsteigen. Ab der Saison 2029/30 sollen jedoch keine zweiten Mannschaften mehr in der 2. Frauen-Bundesliga und keine dritten Mannschaften mehr in der 3. Liga Frauen zugelassen werden. Diese Regelung soll zuvor noch bewertet werden.