Die 3. Liga der Frauen kommt zur Saison 2027/28

Mit der Saison 2026/27 beginnt die Qualifikation für die neue 3. Liga Frauen. Die Informationen zur Einführung der neuen Spielklasse teilt der Deutsche Fußballbund (DFB) mit. Die bundesweite Spielklasse nimmt erstmals 2027/28 ihren Betrieb auf und wird zwischen der 2. Frauen-Bundesliga und der künftig vierten Spielklassenebene angesiedelt. Geplant sind drei Staffeln mit jeweils zwölf Mannschaften. Insgesamt werden damit 36 Startplätze vergeben.
Die Einteilung in die Staffeln Nord, Mitte und Süd erfolgt nach geografischen Kriterien und unabhängig von den Grenzen der Regional- und Landesverbände. Ziel der neuen Liga ist es, die Leistungsdichte im deutschen Frauenfußball zu erhöhen, Spielerinnen und Vereine gezielter zu fördern und den Übergang zwischen regionalem Spielbetrieb und nationalem Spitzenfußball zu verbessern. Zugleich sollen einheitlichere Strukturen und eine weitere Professionalisierung geschaffen werden.
Die Saison 2026/27 dient als Qualifikationsrunde für die Premierenspielzeit. Bei der Vergabe der Plätze werden zunächst Absteiger aus der 2. Frauen-Bundesliga berücksichtigt. Es folgen Mannschaften, die den Klassenverbleib in den Regionalligen erreichen, einschließlich der beiden Verlierer der Aufstiegsspiele zur 2. Frauen-Bundesliga. Hinzu kommen die Aufsteiger in die Regionalligen sowie Regionalliga-Absteiger. Ausgenommen sind die jeweils letztplatzierten Mannschaften der fünf Regionalligen, die in jedem Fall in die darunterliegende Spielklasse absteigen.
Die 36 Startplätze werden nach einem festen Schlüssel auf die Regionalverbände verteilt. Der Norden erhält neun Plätze, der Nordosten vier, der Westen acht, der Südwesten drei und der Süden zwölf. Grundlage dafür ist die Zahl der Frauenmannschaften in den jeweiligen Regionalverbänden. Innerhalb der Kontingente entscheidet die sportliche Leistung der Qualifikationssaison.
Auch zweite und dritte Mannschaften von Vereinen der Frauen-Bundesliga und der 2. Frauen-Bundesliga können grundsätzlich teilnehmen und aufsteigen. Ab der Saison 2029/30 sollen jedoch keine zweiten Mannschaften mehr in der 2. Frauen-Bundesliga und keine dritten Mannschaften mehr in der 3. Liga Frauen zugelassen werden. Diese Regelung soll zuvor noch bewertet werden.
Ab der Saison 2027/28 steigen die Meisterinnen der drei Staffeln direkt in die 2. Frauen-Bundesliga auf. Im Gegenzug kommen drei Absteiger aus der zweithöchsten Spielklasse in die 3. Liga Frauen. Aus jeder Staffel steigen die drei letztplatzierten Teams ab, insgesamt also neun Mannschaften.
Neun Vereine steigen jährlich aus der vierten Spielklassenebene auf. Der Regionalverband Nord erhält zwei Aufstiegsplätze, der Nordosten einen, der Westen zwei, der Südwesten einen und der Süden drei. Die jeweiligen Aufsteiger werden nach den Regelungen der zuständigen Regionalverbände ermittelt.
Neben der sportlichen Qualifikation ist ein Zulassungsverfahren erforderlich. Dabei werden rechtliche und formelle Vorgaben, Stadion und Infrastruktur, Spielorganisation, sportliche Voraussetzungen, personell-administrative Strukturen sowie wirtschaftliche Anforderungen geprüft. Spielklassenträger und Organisator der neuen Liga ist der Deutsche Fußball-Bund.