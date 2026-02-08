Die 3. Liga auf WhatsApp - jetzt folgen

26. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - TSV 1860 München
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr Viktoria Köln - VfB Stuttgart II
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - VfL Osnabrück
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - Rot-Weiss Essen
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - FC Ingolstadt 04
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 28.02.26 16:30 Uhr FC Energie Cottbus - SC Verl
So., 01.03.26 13:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - Alemannia Aachen
So., 01.03.26 16:30 Uhr MSV Duisburg - TSV Havelse
So., 01.03.26 19:30 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - 1. FC Saarbrücken27. Spieltag
Di., 03.03.26 19:00 Uhr VfB Stuttgart II - FC Energie Cottbus
Di., 03.03.26 19:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - TSG 1899 Hoffenheim II
Di., 03.03.26 19:00 Uhr VfL Osnabrück - Viktoria Köln
Di., 03.03.26 19:00 Uhr TSV 1860 München - FC Erzgebirge Aue
Di., 03.03.26 19:00 Uhr SC Verl - SSV Jahn Regensburg
Mi., 04.03.26 19:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - SV Wehen Wiesbaden
Mi., 04.03.26 19:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - MSV Duisburg
Mi., 04.03.26 19:00 Uhr TSV Havelse - F.C. Hansa Rostock
Mi., 04.03.26 19:00 Uhr Alemannia Aachen - 1. FC Schweinfurt 05
Mi., 04.03.26 19:00 Uhr Rot-Weiss Essen - SV Waldhof Mannheim28. Spieltag
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - TSV Havelse
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - SC Verl
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Viktoria Köln - TSV 1860 München
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - Alemannia Aachen
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - F.C. Hansa Rostock
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart II
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - VfL Osnabrück
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr MSV Duisburg - 1. FC Saarbrücken
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - Rot-Weiss Essen
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - SSV Ulm 1846 Fußball29. Spieltag
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - SSV Jahn Regensburg
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr VfB Stuttgart II - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - FC Ingolstadt 04
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr VfL Osnabrück - SV Waldhof Mannheim
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - MSV Duisburg
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr TSV Havelse - Viktoria Köln
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr Alemannia Aachen - FC Energie Cottbus
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - FC Erzgebirge Aue
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr TSV 1860 München - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr SC Verl - 1. FC Schweinfurt 0530. Spieltag
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - FC Erzgebirge Aue
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - Alemannia Aachen
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Viktoria Köln - Rot-Weiss Essen
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - F.C. Hansa Rostock
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - TSV Havelse
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr MSV Duisburg - TSV 1860 München
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - VfL Osnabrück
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr SC Verl - 1. FC Saarbrücken
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - VfB Stuttgart II31. Spieltag
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - FC Ingolstadt 04
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr VfB Stuttgart II - SSV Jahn Regensburg
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - SC Verl
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr VfL Osnabrück - 1. FC Schweinfurt 05
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - Viktoria Köln
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr TSV Havelse - FC Energie Cottbus
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Alemannia Aachen - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - MSV Duisburg
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr TSV 1860 München - SV Waldhof Mannheim32. Spieltag
Mi., 08.04.26 19:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - Alemannia Aachen
Mi., 08.04.26 19:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - TSG 1899 Hoffenheim II
Mi., 08.04.26 19:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - Viktoria Köln
Mi., 08.04.26 19:00 Uhr VfB Stuttgart II - SSV Ulm 1846 Fußball
Mi., 08.04.26 19:00 Uhr FC Energie Cottbus - TSV 1860 München
Mi., 08.04.26 19:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - TSV Havelse
Mi., 08.04.26 19:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - FC Erzgebirge Aue
Mi., 08.04.26 19:00 Uhr MSV Duisburg - VfL Osnabrück
Mi., 08.04.26 19:00 Uhr SC Verl - F.C. Hansa Rostock
Mi., 08.04.26 19:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - Rot-Weiss Essen33. Spieltag
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - MSV Duisburg
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr Viktoria Köln - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - SC Verl
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr VfL Osnabrück - FC Energie Cottbus
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr TSV Havelse - 1. FC Saarbrücken
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr Alemannia Aachen - VfB Stuttgart II
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - FC Ingolstadt 04
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr TSV 1860 München - SSV Jahn Regensburg
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - 1. FC Schweinfurt 0534. Spieltag
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - VfL Osnabrück
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr VfB Stuttgart II - FC Erzgebirge Aue
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - TSV Havelse
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - Rot-Weiss Essen
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - SV Waldhof Mannheim
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - Alemannia Aachen
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr MSV Duisburg - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr SC Verl - Viktoria Köln
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - F.C. Hansa Rostock35. Spieltag
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - 1. FC Schweinfurt 05
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr Viktoria Köln - FC Energie Cottbus
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr VfL Osnabrück - SC Verl
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - SSV Jahn Regensburg
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr TSV Havelse - VfB Stuttgart II
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr Alemannia Aachen - MSV Duisburg
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - 1. FC Saarbrücken
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr TSV 1860 München - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - FC Ingolstadt 0436. Spieltag
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - SV Waldhof Mannheim
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - FC Erzgebirge Aue
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr VfB Stuttgart II - Rot-Weiss Essen
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - Viktoria Köln
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - VfL Osnabrück
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr MSV Duisburg - FC Energie Cottbus
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr Alemannia Aachen - F.C. Hansa Rostock
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr SC Verl - TSV Havelse
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - TSV 1860 München37. Spieltag
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - SSV Jahn Regensburg
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr Viktoria Köln - Alemannia Aachen
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - MSV Duisburg
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr VfL Osnabrück - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - VfB Stuttgart II
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr TSV Havelse - 1. FC Schweinfurt 05
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - SC Verl
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr TSV 1860 München - FC Ingolstadt 04
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - 1. FC Saarbrücken38. Spieltag
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - F.C. Hansa Rostock
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - SV Waldhof Mannheim
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr VfB Stuttgart II - VfL Osnabrück
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - Rot-Weiss Essen
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - FC Energie Cottbus
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr MSV Duisburg - Viktoria Köln
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr Alemannia Aachen - TSV Havelse
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr SC Verl - TSV 1860 München
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - FC Erzgebirge Aue