Die 2.Man. des FC Traar hat die Saisonplanung abgeschlossen!

Nach dem Neustart zur vergangenen Saison stellt sich die zweite Mannschaft des FC Traar II zur kommenden Spielzeit weiter neu und ambitioniert auf. Nach einer schwierigen, aber wichtigen ersten Aufbauphase blickt das Trainerteam Sascha Weindorf und Manuel Borth nun optimistisch in die Zukunft.

Die vergangene Saison sei zwar nicht immer einfach gewesen, dennoch habe sie den Verein und die Mannschaft enger zusammengeschweißt. Besonders hervorgehoben wird dabei der Zusammenhalt innerhalb des Vereins. Sowohl zwischen Erster und Zweiter Mannschaft als auch durch die Unterstützung des Vorstands habe man jederzeit Rückendeckung und Vertrauen gespürt.

Für die kommende Saison konnten nun mehrere neue Spieler vom gemeinsamen Weg überzeugt werden. Dabei steht weniger der einzelne Name im Vordergrund, sondern vielmehr die Art von Spielern, die den Weg zum FC Traar gefunden haben. Das Trainerteam spricht von charakterstarken Persönlichkeiten, die nicht nur fußballerische Qualität, sondern auch Mentalität, Erfahrung und Führungsstärke mitbringen. Vor allem menschlich passe die neue Gruppe hervorragend zur Idee und Philosophie des Vereins.

„Uns war wichtig, Spieler zu holen, die sportlich Qualität mitbringen, aber vor allem auch menschlich zu uns passen. Die Jungs bringen Siegermentalität mit, übernehmen Verantwortung und glauben an den Weg, den wir hier gemeinsam gehen wollen.“

Auch intern stellt sich das Team breiter auf. Mit dem neuen Betreuer Olaf Oehlers erhält die Mannschaft zusätzliche Unterstützung neben dem Platz. Er soll nicht nur organisatorisch helfen, sondern vor allem auch als Ansprechpartner für die Spieler da sein und mit seiner offenen Art für positive Stimmung innerhalb der Mannschaft sorgen.

Mit den neuen personellen Veränderungen und den weiteren Planungen innerhalb des Vereins soll die Entwicklung nun den nächsten Schritt machen. Für die kommende Saison hat sich die zweite Mannschaft vorgenommen, ein anderes Gesicht zu zeigen und sportlich deutlich konstanter aufzutreten. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass die Mischung aus Qualität, Zusammenhalt und gemeinsamer Überzeugung die Grundlage für eine erfolgreiche Saison bilden kann.