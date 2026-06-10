Die 22.Bickenbacher Beachsoccer-Tage

Vom 25. Juni bis 28. Juni 2026 finden wieder die Bickenbacher Beachsoccer Tage auf dem Bickenbacher Waldsportplatz statt. Bereits zum 22. Mal veranstaltet die SKG das weit über die Region hinaus bekannte Beachsoccer-Turnier im größten Sandkasten Südhessens. Am letzten Juni Wochenende verwandelt sich der Waldsportplatz wieder zur Copacabana und begrüßt über 80 Mannschaften und 800 Spielerinnen und Spieler sowie zahlreiche Besucherinnen und Besucher. In diesem Jahr findet das Traditionsturnier zum ersten Mal an vier Tagen statt. Anlass hierfür ist unter anderem das Comeback des Hobbykicker Turniers, das am Donnerstagabend unter Flutlicht stattfinden wird, sowie ein eigenes Turnier für die B-Juniorinnen am Samstagmittag.

Anlässlich 22. Ausgabe des traditionsreichen Beach-Turniers erklärt der Vorsitzende der SKG Bickenbach Abt. Fußball, Philipp Hesse: „Die Veranstaltung hat sich im Laufe der Jahre zu einem der größten Events in Südhessen entwickelt und ist ein Anziehungspunkt für viele Fußballmannschaften aus nah und fern. An drei Tagen steht der Spaß und die Freude am Kicken auf Sand im Vordergrund und das Umfeld bietet ein passendes Urlaubsfeeling. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jubiläum feiern können.“

Wie bei solch einem Großevent selbstverständlich, kommt auch das Vergnügen außerhalb der Beach-Arena nicht zu kurz. Das 2.500 Quadratmeter große Sandareal in der SKG- Arena umschließt nicht nur den mit Banden umgebene Beach-Court, sondern auch die beiden Sitztribünen als auch den ganzen Vergnügungsbereich Beachparty, Swimmingpool, Süßwarenstand, Bier- und Apfelwein-, Brat-, Pizza-, Kaffee- und Kuchenstand sowie eine Beachbar mit Cocktails runden die Bickenbacher Beachsoccer-Tage im größten Sandkasten Südhessens gebührend ab.

Die Beachsoccer-Tage in Bickenbach entstanden 2003 aus einer Notlösung. Die Abteilung Fußball der SKG wollte an ihrem jährlichen Wochenturnier für Seniorenmannschaften festhalten. Doch der stark strapazierte Rasenplatz musste im Sommer 2003 einer Regeneration unterzogen werden, die eine Platzsperre mit sich brachte. Das bis dato jährlich stattfindende Wochenturnier konnte somit nicht stattfinden, da sich der Vorstand dazu entschied, das Wochenturnier nicht auf dem Hartplatz auszurichten. Infolgedessen drohte ein großes Finanzloch in der Kasse der SKG. Um die fehlenden Einnahmen des Wochenturniers zu kompensieren hatte die Abteilung Fußball jedoch die Idee ein sogenanntes Beachsoccer-Turnier auszutragen. Zahlreiche unruhige Nächte für die Vorstandsmitglieder, 18 Kipper-Ladungen feinsten Quarzsand sowie unzählige Helferstunden später war es am 4. bis. 6. Juli 2003, soweit und die Bickenbacher „Beachsoccer-Tage“ wurden geboren.

Nun steht die 22. Ausgabe vor der Tür. Seit Ende Mai wird bereits am Beach-Court und dem passenden Strandfeeling gearbeitet. Unzählige Ehrenamtliche von alt bis jung sind fast täglich im Einsatz, um das Sportevent auf die Beine zu stellen. „Ohne den großen Einsatz der Vereinsmitglieder sowie allen Organisatoren und Helfern des Vereins und vor allem der zahlreichen Sponsoren, wäre ein derartiges Fußball- und Familienfest nicht denkbar.“, berichtet der Abteilungsleiter Philipp Hesse.

Die 22. Bickenbacher Beachsoccer-Tage starten in diesem Jahr bereits am Donnerstag, den 25. Juni, um 16:00 Uhr mit den G-Junioren. Anschließend findet erstmals wieder ein Hobbykicker Turnier statt. Am Freitag, den 26. Juni, beginnt ab 16:30 Uhr das C-Jugend Turnier. Anschließend spielen die Alten Herren unter Flutlicht ihren Sieger aus. Am Samstag (27. Juni) findet ab 9:30 Uhr das F-Jugend Turnier statt. Anschließend duellieren sich die B-Junioren und Juniorinnen. Am Samstagabend findet traditionell das Aktive-Turnier ab 19:00 Uhr statt. Den Abschluss machen am Sonntag, den 28. Juni ab 9:30 Uhr, die E- und D-Junioren.