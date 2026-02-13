Die 22 Kreistage sind vorbei - BFV zieht Bilanz Fast doppelt so viele Delegierte wie vor vier Jahren +++ Klare Meinungsbilder von PM BFV · Heute, 16:10 Uhr · 0 Leser

Die Kreistage waren sehr gut besucht – Foto: Fabian Frühwirth / BFV

Das erste Etappenziel im Wahl-Marathon des Bayerischen Fußball-Verbands ist erreicht: Mit dem Kreistag Amberg/Weiden ging jetzt im Amberger Congress Centrum der 22. und damit letzte Kreistag des BFV-Wahljahres 2026 über die Bühne – im März stehen die sieben Bezirkstage an, ehe am 8. und 9. Mai 2026 das Hotel „The Monarch“ im niederbayerische Bad Gögging Schauplatz des 27. Ordentlichen Verbandstages sein wird. Der Verband nach den Kreistagen eine erste Bilanz.

Nach dem Start mit den Zusammenkünften der Vereinsverantwortlichen im November 2025 in den beiden oberbayerischen Fußball-Kreisen Zugspitze und Donau/Isar war es zuletzt mit 20 Kreistagen binnen 33 Tagen ein echtes Mammutprogramm. "Eines, das sich zweifelsfrei gelohnt hat“, bilanziert BFV-Präsident Christoph Kern, der in allen Kreisen selbst vor Ort war: "Die Delegiertenzahlen sind beeindruckend und sie beweisen, dass unsere Vereine mitgestalten und zusammen mit uns den Kurs vorgeben wollen – sowohl personell als auch inhaltlich. Und klar ist auch: Wir erreichen unsere Fußballerinnen und Fußballer vor Ort.“ So gaben 3960 Delegierte – und damit fast doppelt so viele wie noch vier Jahre zuvor – ihre Stimme ab. 2022 war allerdings geprägt von den teils starken Versammlungs-Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie. Seinerzeit wurden 2140 Delegierte gezählt. Fünf neue Gesichter an den Kreis-Spitzen

Bei den jetzt zu Ende gegangenen Kreistagen setzten die Wählerinnen und Wähler weitgehend auf Kontinuität, gleich 17 Vorsitzende sind in ihren Spitzenpositionen bestätigt worden. In fünf Fußball-Kreisen gibt es neue Gesichter an der Spitze: Hans Kroll folgt im Kreis Donau/Isar auf Elisabeth Bauer, in Unterfranken wurden Thomas Kirchner (Rhön) und Xaver Rodenhausen (Aschaffenburg) zu Nachfolgern von Rainer Lochmüller und Adolf Weis gewählt. Im schwäbischen Kreis Donau folgt Rainer Birkhahn auf Josef Wiedemann. Mit Michael Pfauntsch gibt es zudem im Kreis Hof/Tirschenreuth/Wunsiedel einen neuen Vorsitzenden, der das Amt von Siegfried Tabbert übernimmt. Stimmungsbilder zur Spielbetriebs-Themen bringen klare Ergebnisse