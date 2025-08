Du wirst automatisch weitergeleitet...

Kemal Cöteloglu (in rot am Ball) hat sich mit seiner SG Alsenztal in der 1. Pokalrunde bei der SG Gräfenbachtal (blaue Trikots) durchgesetzt. In der 2. Runde steht die Begegnung mit einem C-Klassisten, der zuvor ein Freilos hatte. – Foto: Sebastian Bohr

Die 2. Runde im Kreuznacher Kreispokal ist ausgelost Roxheim empfängt Waldböckelheim +++ Losfee spielt bei Waldhof Mannheim Verlinkte Inhalte KP Bad Kreuznach TuS Roxheim SG Alsenztal SG Soonwald SV Medard + 12 weitere Bad Kreuznach. Das Duell des TuS Roxheim gegen den TuS Waldböckelheim dürfte der Hingucker der zweiten Runde im Bad Kreuznacher Kreispokal sein. Die acht Partien gehen am Mittwoch, 20. August, über die Bühne. Regulärer Anstoß ist um 19 Uhr. Finn Klein-Harmeyer, Jugendspieler beim SV Waldhof Mannheim, zog die Paarungen unter der gestrengen Aufsicht des Kreisvorsitzenden Thomas Dubravsky und von Pokalspielleiter Udo Marx. Die Begegnungen lauten: Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. SG Perlbachtal – SV Medard

SG Hochstetten/Nußbaum – SG Soonwald

SG Gutenberg/ Waldlaubersheim – ASV Langweiler/Merzweiler

SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg – VfL Sponheim

SG Disibodenberg – VfL Simmertal

SG Odenbach/Ginsweiler/Cronenberg – SG Alsenztal

FV Kreuznacher Kickers – Spvgg. Teufelsfels

TuS Roxheim – TuS Waldböckelheim