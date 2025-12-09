Die 15 größten Fußball-Derbys in Europa

Derbys sind die Seele des europäischen Fußballs. Sie sind mehr als Spiele. Sie stehen für Identität und manchmal auch für Wahnsinn. Wenn zwei Rivalen aufeinandertreffen, geht es nicht nur um Punkte, sondern um Geschichte, Kultur und Emotionen. Von den engen Straßen in Glasgow über die brodelnden Stadien in Istanbul bis hin zu den Klassikern in Madrid oder Mailand: Derbys sind die Herzschläge des Fußballs. Hier folgt ein Überblick über die größten Duelle Europas.

Das North London Derby ist ein Kampf um die Vorherrschaft im Norden Londons. Arsenal, der Traditionsklub mit langer Geschichte, gegen Tottenham, den Verein mit einer leidenschaftlichen Fanbasis. Die Spiele sind oft dramatisch, mit späten Toren und hitzigen Szenen. Für die Fans bedeutet ein Sieg mehr als Punkte. Es ist Stolz und Identität. Pyro und Choreos gehören mittlerweile genauso dazu wie die Rivalität auf dem Platz.

Schottland



Celtic – Rangers (Old Firm, Scottish Premiership)

Das Old Firm ist eines der ältesten und intensivsten Derbys der Welt. Celtic und Rangers repräsentieren nicht nur Vereine, sondern auch Religion und Politik. Die Spiele sind voller Leidenschaft, oft hitzig und von unglaublicher Stimmung begleitet. Pyro, Gesänge und Emotionen machen dieses Derby einzigartig. Für Glasgow ist es das wichtigste Fußballereignis.

Spanien

Real Madrid – FC Barcelona (El Clásico, La Liga)

El Clásico ist das bekannteste Derby der Welt. Madrid steht für Glamour und Titel, Barcelona für katalanische Identität und Stolz. Die Spiele sind sportlich auf höchstem Niveau und ziehen weltweit Millionen Zuschauer an. Jeder Sieg hat historische Bedeutung. Pyro, Gesänge und Emotionen machen die Atmosphäre einzigartig.

Atlético Madrid – Real Madrid (La Liga)

Das Madrid Derby ist ein Duell zwischen Arbeiterverein und Königsklub. Atlético repräsentiert Leidenschaft und Kampfgeist, Real Eleganz und Erfolg. Die Spiele sind intensiv und voller Emotionen.

Sevilla – Real Betis (La Liga)

Das Seville Derby ist pure Leidenschaft. Sevilla gilt als erfolgreicher Klub, Betis als Verein mit großer Tradition. Die Stadt ist während dieses Spiels gespalten, Familien und Freunde stehen sich gegenüber. Die Atmosphäre ist elektrisierend, voller Gesänge und Emotionen. Ein Sieg bedeutet Triumph für die ganze Nachbarschaft.

Italien

AC Milan – Inter Mailand (Derby della Madonnina, Serie A)

Das Derby della Madonnina ist eines der größten Stadtduelle der Welt. Milan und Inter teilen sich das San Siro, doch ihre Fans könnten unterschiedlicher nicht sein. Milan steht für Tradition und Erfolge in Europa, Inter für Leidenschaft und internationale Klasse. Die Spiele sind oft entscheidend im Titelrennen. Pyro und Choreos machen die Atmosphäre einzigartig.

Juventus – Torino (FC Turin) (Derby della Mole, Serie A)

Das Derby della Mole ist das Stadtduell in Turin. Juventus als Rekordmeister trifft auf Torino, den Verein der Arbeiterklasse. Die Rivalität ist historisch gewachsen und spiegelt soziale Unterschiede wider. Für Torino-Fans ist ein Sieg gegen Juve das größte Ziel der Saison. Die Spiele sind intensiv und voller Stolz.

Roma – Lazio (Derby della Capitale, Serie A)

Das Derby della Capitale ist eines der emotionalsten Italiens. Roma (AS Rom) und Lazio teilen die Hauptstadt. Die Spiele sind oft hitzig, mit leidenschaftlichen Fans und dramatischen Szenen. Für die Anhänger bedeutet ein Sieg mehr als Punkte – es ist Identität und Stolz. Dieses Derby elektrisiert die ganze Stadt.

Deutschland

Borussia Dortmund – Schalke 04 (Revierderby)

Das Revierderby ist das Herz des Ruhrgebiets. Beide Vereine stammen aus einer Region, die vom Bergbau geprägt ist. Die Rivalität ist historisch und voller Leidenschaft. Für die Fans bedeutet ein Sieg mehr als Punkte. Es ist Stolz für die ganze Region. Die Spiele sind oft dramatisch und unvergesslich. (Naldo 😉)

Bayern München – 1860 München (Münchner Derby)

Das Münchner Derby ist historisch bedeutend. Früher waren beide Vereine gleichwertig, heute dominiert Bayern. Dennoch bleibt die Rivalität bestehen, da beide aus derselben Stadt stammen. Für 1860-Fans ist ein Sieg gegen Bayern das größte Ziel. Dieses Derby zeigt die Unterschiede zwischen Tradition und Moderne.

HSV – Werder Bremen (Nordderby)

Das Nordderby ist eines der größten in Deutschland. Hamburg und Bremen sind zwei Städte mit starker Fußballtradition. Die Rivalität ist historisch gewachsen und voller Emotionen. Die Spiele sind oft dramatisch und entscheidend (siehe Luka Vuskovic). Für die Fans bedeutet ein Sieg mehr als Punkte. Es ist Stolz für den Norden.

Balkan & Osteuropa

Roter Stern Belgrad – Partizan Belgrad (Eternal Derby, SuperLiga)

Das „Ewige Derby“ ist berüchtigt für seine Pyroshows und das Chaos auf den Rängen. Roter Stern und Partizan teilen sich die Hauptstadt, ihre Fans sind extrem leidenschaftlich. Die Spiele sind oft von Rauch, Bengalos und einer elektrisierenden Stimmung geprägt. Politische und soziale Unterschiede verstärken die Rivalität. Jeder Sieg bedeutet Stolz für die ganze Stadt.

Spartak Moskau – ZSKA Moskau (Premier Liga)

Das Moskauer Derby ist ein Kampf um die Hauptstadt. Spartak gilt als „Volksklub“, während ZSKA historisch mit dem Militär verbunden ist. Die Rivalität ist tief verwurzelt und spiegelt unterschiedliche Identitäten wider. Die Spiele sind hart umkämpft und voller Leidenschaft. Für die Fans ist es ein Kampf um die Seele Moskaus.

Legia Warschau – Wisła Krakau (Ekstraklasa)

Das polnische Derby ist ein Kampf zwischen Hauptstadt und Tradition. Legia repräsentiert Warschau, Wisła die stolze Fußballstadt Krakau. Die Rivalität ist historisch und voller Emotionen. Die Spiele sind intensiv und oft von Dramatik geprägt. Für die Fans ist es das wichtigste Spiel der Saison.

Sparta Prag – Slavia Prag (Fortuna Liga)

Das Prager Derby ist ein Kampf um die Hauptstadt. Sparta und Slavia teilen sich die Stadt und ihre Fans sind extrem leidenschaftlich. Die Rivalität ist historisch und voller Emotionen. Die Spiele sind intensiv und oft von Dramatik geprägt. Für die Tschechische Republik ist es das wichtigste Fußballereignis.

Die größten Derbys Europas sind mehr als Fußballspiele. Sie sind kulturelle Ereignisse, die Städte spalten, Regionen elektrisieren und Millionen Menschen bewegen. Ob im Ruhrgebiet, in Belgrad, in Madrid oder in Glasgow. Überall lodert die Leidenschaft. Jeder Sieg im Derby ist ein Triumph über den Nachbarn, über die andere Seite der Stadt oder über eine ganze Region. Für Fans sind diese Spiele unvergesslich, für den Fußball sind sie unverzichtbar.