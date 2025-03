Die 13 soll für den VfB Uerdingen zur Glückszahl werden

Stößt der VfB Uerdingen in der Gruppe 4 der Bezirksliga den Bock endlich wieder um und wird die 13 zur Glückszahl? Denn von den vergangenen zwölf Begegnungen wurde keine gewonnen – und den letzten Sieg gab es am 13. Oktober bei Alemannia Pfalzdorf. Und die überrollten vor knapp vierzehn Tagen – am vergangenen Wochenende war karnevalsfrei – die SV Hönnepel-Niedermörmter, den Gegner des VfB am Sonntag, mit sage und schreibe 14:0. Aber solche oder ähnliche Packungen sind für Hö.-Nie., wie sie seit Jahren fast überall nur genannt werden, in dieser Spielzeit keine Seltenheit.