Die 12 BL-Spitzenreiter: Einige patzen - Gescher überflügelt Lembeck

Die einzige Veränderung gab es in der Staffel 11, in der der SV Gescher im direkten Duell den SV SW Lembeck mit 1:0 bezwang und nun aufgrund des besseren Torverhältnisses vorne steht.

In der Staffel 6 verlor der TuS Eichlinghofen überraschend beim Schlusslicht SpVg Hagen II mit 0:1 und lässt den Stadtrivalen Kirchhörder SC wieder hoffen. Auch der SVE Heessen (Staffel 8) ließ Federn und kam im Derby bei Kellerkind SVF Herringen nicht über ein torloses Remis hinaus. Verfolger VfL Kamen hat eine Partie weniger absolviert und ist bei drei Punkten Rückstand und dem deutlich besseren Torverhältnis vermeintlich wieder in der Pole Position. Auch die Spitzenreiter FC Altenbochum (Staffel 10, 1:2 bei Westfalia Huckarde) und SpVg Emsdetten 05 (Staffel 12, 1:1 gegen die DJK SV Mauritz) waren nicht siegreich, haben aber noch einen gewissen Vorsprung.

Türkgücü Gütersloh | 45 Punkte | Bilanz 14-3-4 | 54:27 Tore



Türkgücü kam nach der überraschenden Pleite gegen Kellerkind SW Sende wieder in die Spur und gewann bei Verfolger SpVg. Heepen mit 2:0. Der Vorsprung wurde auf vier Punkte ausgebaut, da sich der VfB Schloß Holte und der FC Gütersloh II im Verfolgerduell unentschieden trennten (1:1). Auf Platz 2 rückte die Spvg Steinhagen durch einen klaren Heimerfolg vor (6:2 gegen TuS Ahmsen). Türkgücü empfängt am Sonntag zum Topspiel den TuS Lippereihe (3:1 gegen Kastrioti Stukenbrock), der sich bei sechs Punkten Rückstand auch noch Hoffnung auf die Meisterschaft machen darf.

BV Bad Lippspringe | 59 Punkte | Bilanz 19-2-0 | 79:17 Tore



Der BVL patzte überraschend das erste Mal auf fremden Platz (1:1 beim TSV Horn), hat aber weiterhin 22 Punkte Vorsprung auf Verfolger FSV Bad Wünnenberg/Leiberg, der bei einem Zehn-Tore-Spektakel ebenfalls nur einen Punkt holte (5:5 beim Delbrücker SC II).

Wünnenberg/Leiberg könnte durch zwei Nachholspiele zumindest auf 16 Punkte herankommen. Am Sonntag ist Mittelfeldteam SV Höxter beim BVL zu Gast.





SuS Langscheid/Enkhausen | 51 Punkte | Bilanz 16-3-0 | 58:11 Tore



Der SuS Langscheid/Enkhausen hatte am Wochenende spielfrei und durfte sich über das 3:3-Remis von Verfolger SG Bödefeld/Henne-Rartal beim VfL Bad Berleburg freuen. Der Vorsprung der SuS, die ein Spiel weniger auf dem Konto hat, beträgt zehn Punkte. Am Sonntag geht die Reise zum SV Brilon (Platz 7).

TSV Weißtal | 49 Punkte | Bilanz 15-4-2 | 65:20 Tore



Nach zwei Niederlagen in Folge konnte Weißtal den Bock umstoßen und den FSV Gerlingen mit 1:0 bezwingen. Da der bis dato punktgleiche RW Hünsborn überraschend nur einen Punkt (2:2 bei der SG Mudersbach/Brachbach) holte, ist Weißtal wieder zwei Zähler in Front. Die weiteren Verfolger VSV Wenden (6:0 bei Germania Salchendorf II) und SC LWL 05 (6:2 beim SV Setzen) feierten Kantersiege und bleiben in Lauerstellung. Beim SV Rothemühle, der auf Platz 6 "nur" neun Punkte Rückstand hat, wartet auf Weißtal eine schwere Aufgabe.





Bezirksliga 6

TuS Eichlinghofen | 51 Punkte | Bilanz 16-3-2 | 66:22 Tore



Nach der vermeintlichen Vorentscheidung in der Vorwoche - Eichlinghofen schlug Verfolger Kirchhörde - patzte Eichlinghofen überraschend beim abgeschlagenen Schlusslicht SpVg Hagen II (0:2) und kassierte die erst zweite Saisonniederlage. Der Kirchhörder SC (3:0 gegen den VfB Schwelm) und der VfB Westhofen (4:1-Auswärtssieg beim SC Berchum/Garenfeld) verkürzten den Rückstand auf fünf bzw. sechs Punkte. Bereits am Freitagabend erwartet Eichlinghofen den Viertplatzierten, aber bereits weit zurückliegenden SC Berchum/Garenfeld zum Flutlichtduell.





Bezirksliga 7

ASK Ahlen | 54 Punkte | Bilanz 17-3-1 | 81:19 Tore



Ahlen konnte den beeindruckenden 4:1-Sieg in Oestinghausen mit einem 5:1-Heimerfolg gegen die Warendorfer SU bestätigen. Während der SC Wiedenbrück auf vier Punkte dran bleibt (3:0 gegen den BV Bad Sassendorf), müssen der SuS Westenholz (0:1 bei Abstiegskandidat SC Lippetal) und die TuS SG Oestinghausen (0:1 beim bis dato Tabellenletzten SuS Bad Westernkotten II)) endgültig abreißen lassen. Während Ahlen bereits am Freitagabend beim neuen Schlusslicht FC Mönninghausen antritt, treffen sich am Sonntag Westenholz und Wiedenbrück zum Topspiel.

SVE Heessen | 50 Punkte | Bilanz 16-2-1 | 52:15 Tore



Derbys haben ihren eigenen Charakter. Kellerkind SVF Herringen luchste Heessen ein torloses Remis ab und brachte den VfL Kamen wieder (7:0 bei Eving Selimiye Spor) in die bessere Position. Kamen liegt drei Punkte zurück, hat aber ein Spiel weniger absolviert und das deutlich bessere Torverhältnis. Sonntag möchte Heessen gegen den SV Herbern (Platz 7) wieder in die Spur kommen.





BV Herne-Süd | 45 Punkte | Bilanz 13-6-1 | 67:29 Tore

Herne-Süd gewann mit 2:0 beim VfB Waltrop. Verfolger FC 96 Recklinghausen bleibt bei einer weniger absolvierten Partie drei Punkte zurück (2:0 gegen SC Hassel). Aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses befindet sich Herne-Süd in der "Pole Position". Jedoch kommt es am Sonntag zum direkten Duell in Herne-Süd, das die Lage drehen könnte.

FC Altenbochum | 47 Punkte | Bilanz 15-2-3 | 58:22 Tore



In den Topspielen muss Altenbochum jetzt doch Federn lassen. Nach dem Remis gegen Weitmar verlor der FCA beim SV Westfalia Huckarde (Platz 5) mit 1:2. Der Vorsprung beträgt aber weiterhin neun Punkte, da der SC Weitmar 45 (Platz 4) auch dem ersten Verfolger Mengede 08/20 ein torloses Remis abrang. Der FC Castrop-Rauxel (3:0 bei der SpVg BG Schwerin) hat eine Partie weniger absolviert und könnte auf acht Punkte herankommen. Altenbochum steht Sonntag gegen den SV Bommern (Platz 8) vor einem Pflichtsieg. Mengede erwartet Huckarde zum Topspiel.







SV Gescher | 37 Punkte | Bilanz 11-4-5 | 48:31 Tore



Das „Spiel um Platz 1“ zwischen Gescher und den SV SW Lembeck entschied Gescher durch einen späten Treffer in der 82. Spielminute mit 1:0 für sich und übernahm aufgrund des besseren Torverhältnis die Tabellenführung. Verfolger SuS Stadtlohn kassierte eine bittere 0:1-Pleite gegen die DJK/VfL Billerbeck und liegt weiterhin vier Punkte zurück. Der SC Reken (5:1 gegen den VfB Alstätte) ist bei fünf Punkten Rückstand und einer weniger absolvierten Partie wieder aussichtsreich im Rennen. Am Sonntag könnte Billerbeck (Platz 9) mit Gescher das nächste Top-Team ärgern. Lembeck erwartet Vorwärts Epe (Platz 5). Der Landesliga-Absteiger hat sechs Punkte Rückstand und die wohl letzte Chance, nochmal oben anzugreifen.

SpVg Emsdetten 05 | 51 Punkte | Bilanz 16-3-2 | 65:22 Tore



Da Emsdetten patzte (1:1 gegen DJK SV Mauritz), sind die Verfolger SC Münster 08 (2:0 gegen SV Concordia Albachten), Borghorster FC (1:0 gegen VfL Wolbeck) und SC Greven 09 (4:0 gegen SV Teuto Riesenbeck) auf fünf, sechs bzw. sieben Punkte wieder herangekommen. Gegen Kellerkind Germania Horstmar steht Emsdetten vor einer Pflichtaufgabe.