Die 12 Bezirksliga-Spitzenreiter: Westrich zieht bereits davon Bezirksliga Westfalen 2025/26

Die Meister steigen wie immer in die Landesliga auf. Die Vizemeister brauchen sich dieses Jahr eher keine Hoffnung auf eine Aufstiegsrunde machen.

Es war die Überraschung des vergangenen Spieltags. Bei bis dato punktlosen Schlusslicht SC Bünde kam Stift nicht über ein Last-Minute-Remis hinaus. Joshua Rogalsky rettete in der Nachspielzeit zumindest noch einen Punkt. Der TuS Dielingen (ebenfalls nur überraschendes Last-Minute-Remis 3:3 beim FSC Eisbergen) verpasste die Tabellenführung und liegt wie der TuS GW Pödinghausen (hatte spielfrei) und die SG FA Herringhausen-Eickum (3:1 beim TuS Tengern) einen Zähler zurück. Am Sonntag kommt es zum Topspiel zwischen Herringhausen und Quernheim.

TuS Lipperreihe | 14 Punkte | 15:7 Tore | +8 | 4-2-0

Der Favorit übernahm die Spitze (2:1 beim SC Halle), da SW Sende eine späten Ausgleich gegen den VfR Wellensiek kassierte (1:1) und auch Türkgücü Gütersloh nur zu einem 4:4-Remis (nach 0:2 und 2:4) gegen die SpVgg Heepen kam. Beide liegen einen Punkt zurück. Lipperreihe erwartet am Sonntag die noch sieglose Regionalliga-Reserve des SC Wiedenbrück.

Staffel 3

SV Dringenberg | 16 Punkte | 31:11 Tore | +20 | 5-1-0

Schlusslicht Borgentreich ging sogar in Führung, am Ende feierte der SVD aber einen klaren 7:3-Heimsieg. Im Durchschnitt sind es derzeit mehr als 5 Tore pro Spiel. Landesliga-Absteiger Spvg Brakel gewann das Verfolgerduell gegen den SC Borchen nach 0:2-Rückstand mit 5:2 und rangiert ein Punkt dahinter. Am Sonntag kann sich Borchen zuhause gegen Dringenberg zurück ins Spiel bringen.

Staffel 4

SV Hüsten 09 | 15 Punkte | 17:5 Tore | +12 | 5-0-1

Die SG Serkenrode/Fretter kassierte nach vier Auftaktsiegen eine 1:5-Pleite beim SV Brilon, so dass der SV Hüsten 09 bei einer mehr absolvierten Partie die Spitze übernahm (3:0 gegen den FC Neheim-Erlenbruch). Auch die SG Bödefeld/Henne-Rartal hat eine Partie weniger absolviert (3:2 bei der SG Hemer) und liegt nur zwei Punkte zurück. Am Sonntag reist Hüsten zum Aufsteiger VfB Marsberg (Platz 13).

Staffel 5

RW Hünsborn | 16 Punkte | 24:6 Tore | +18 | 5-1-0

Hünsborn hatte mit Aufsteiger SG Oberschelden keine Probleme (5:1) und bleibt einen Zähler vor der VSV Wenden (4:1 bei der SG Mudersbach/Brachbach) und dem Kiersper SC (4:0 gegen den SV Rothemühle). Am Sonntag hat Hünsborn den FC Altenhof zu Gast, der auch nur drei Punkte zurückliegt.

Staffel 6

Geisecker SV | 16 Punkte | 23:10 Tore | + 13 | 5-1-0

Greift der langjährige Bezirksligist (seit 1989) ganz oben an? Geisecke fuhr beim FSV Gevelsberg einen 3:1-Auswärtssieg ein und bleibt einen Punkt vor dem überraschend starken Aufsteiger SV Ararat Gevelsberg (5:2 beim VfL Schwerte). Top-Favorit Kirchhörder SC strauchelte erneut (2:3 gegen den TuS Ennepetal II) und hat nun vier Punkte Rückstand. Am Sonntag erwartet Geisecke die Reserve des Oberligisten TSG Sprockhövel (Platz 10).

Staffel 7

TuS SG Oestinghausen | 18 Punkte | 27:4 Tore | +23 | 6-0-0

Gleich zwei Mannschaften sind noch verlustpunktfrei. Oestinghausen (9:1 gegen die SG Sendenhorst) baute das Torverhältnis gegenüber dem TuS Freckenhorst (3:0 gegen den SV Hilbeck) weiter aus. Die Beckumer SpVg gewann das Verfolgerduell beim SVE Heessen durch ein Last-Minute-Tor mit 2:1 und rangiert drei Punkte dahinter. Am Sonntag gehen Oestinghausen (gegen den SuS Cappel) und Freckenhorst (bei der SpVgg Oelde) wieder als klare Favoriten ins Rennen.

Staffel 8

SG Massen | 18 Punkte | 22:6 Tore | +16 | 6-0-0

Ein weiterer Tabellenführer mit weißer Weste! Der letztjährige Viertplatzierte gehört zu den Topfavoriten. Am Sonntag gelang ein souveräner 3:0-Auswärtssieg bei Kellerkind SVF Herringen. Aufsteiger KF Sharri liegt zwei Punkte zurück (3:1 gegen RW Unna). Gegen Aufsteiger TuS Wiescherhöfen (Platz 7), der am Wochenende ein 3:0 gegen den TV Brechten verspielte, peilt Massen Sieg Nr. 7 an.

Staffel 9

FC 96 Recklinghausen | 14 Punkte | 24:6 Tore | +18 | 4-2-0

Es könnte eine der spannendsten Bezirksligen werden. Einige Mannschaften spekulieren auf den Titel. Spitzenreiter ist derzeit der letztjährige Vizemeister, der bei SF Bulmke mit 5:2 gewann und dem VfB Kirchhellen (1:5 beim VfB Hüls) Platz 1 abnahm. Der Erler SV gewann das Verfolgerduell gegen die SG Herne 70 mit 5:4 und rangiert wie Kirchhellen einen Zähler dahinter. Am Sonntag hat Recklinghausen eine vermeintlich leichte Heimaufgabe gegen Aufsteiger VfB Börnig (Platz 14).

Staffel 10

SV Westrich | 18 Punkte | 16:4 Tore | +12 | 6-0-0

Die Vereine im Westen Dortmunds müssen bekanntlich seit ein paar Jahren in der Staffel 10 Richtung Bochum fahren und werden voraussichtlich vielfach wieder eine gute Rolle spielen. An der Spitze marschiert der Dortmunder A-Liga-Meister von 2024 und B-Liga-Meister von 2022 bereits etwas davon. Der 4:1-Erfolg bei Aufsteiger Türkiyemspor Bochum baute den Vorsprung auf fünf Punkte aus, da der SV Westfalia Huckarde überraschend beim SV Herbede mit 0:1 unterlag. Platz 2 übernahm der SC Weitmar (5:1 bei Hedefspor Hattingen). Beim langjährigen Bezirksligisten SpVg BG Schwerin wartet auf Westrich eine echte Reifeprüfung.

Staffel 11

SF Merfeld | 15 Punkte | 15:3 Tore | +12 | 5-0-0

5. Spiel, 5. Sieg. Merfeld gewann beim ASC Schöppingen knapp mit 1:0 und bleibt verlustpunktfrei. Der SuS Stadtlohn gab die Tabellenführung aufgrund der 1:2-Pleite bei Viktoria Heiden ab. Wie Stadtlohn rangieren der TSV Raesfeld (3:1 gegen die TSG Dülmen) und SW Holtwick (0:0 beim SC Südlohn) bei einer mehr absolvierten Partei zwei Punkte zurück. Gegen Westfalia Osterwick (Platz 15) möchte Merfeld bereits am Donnerstag die weiße Weste wahren.

Staffel 12

SC Münster 08 | 18 Punkte | 28:4 Tore | +24 | 6-0-0

Es war in der vergangenen Saison lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der SpVg Emsdetten 05. Dieses Jahr möchten sich die Nullachter die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und sind sofort voll da. Kein Tabellenführer weist ein besseres Torverhältnis auf, am Wochenende wurde Graf Kobbo Tecklenburg nach anfänglichen Schwierigkeiten (0:2-Rückstand) mit 5:2 besiegt. Drei Tore kurz vor der Pause brachten die sensationelle Wende. Der Borghorster FC gewann das Verfolgerduell beim SC Greven 09 mit 3:1 und hat bereits fünf Punkte Rückstand. Ebenso die DJK SV Mauritz (7:1 gegen den SuS Neuenkirchen II).