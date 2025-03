Die 12 Bezirksliga-Spitzenreiter: Türkgücü Gütersloh patzt gegen Sende

In der Staffel 5 verlor der TSV Weißtal das zweite Topspiel in Folge und hat seinen Vorsprung verspielt. Die überraschendste Niederlage des Spieltags kassierte Türkgücü Gütersloh (Staffel 2) gegen Abstiegskandidat SW Sende (1:2).

An den Tabellenspitzen gab es keine Veränderungen. Der BV Bad Lippspringe (Staffel 3) und der SuS Langscheid/Enkhausen (Staffel 5) sind weiterhin ungeschlagen. Der FC Altenbochum (Staffel 10) kann ebenfalls einen sehr beruhigenden Vorsprung aufweisen. Auch der TuS Eichlinghofen (Staffel 6) und die SpVg Emsdetten 05 (Staffel 12) gehen als deutliche Favoriten in das letzte Saisondrittel.

Nachdem der TuS Brake am vergangenen Sonntag einen 7:2-Kantersieg beim TuS Bruchmühlen feierte, durfte er sich am Dienstagabend über den Ausrutscher des BV Stift Quernheim freuen. Stift verlor beim wieder erstarkten TuS Tengern mit 1:3 und ist erstmals nach langer Zeit ins Hintertreffen geraten. Bei einer weniger absolvierten Partie beträgt der Rückstand nun drei Punkte und acht Tore. Auch der FC Lübbecke (0:3 beim TuS Tengern) und die SG FA Herringhausen/Eickum (2:2 gegen die SpVgg Hiddenhausen) verloren am Wochenende Boden auf Brake und rangieren nicht mehr in Schlagdistanz. Am Sonntag kommt es zum Topspiel zwischen Brake und Herringhausen/Eickum.

Türkgücü Gütersloh | 42 Punkte | Bilanz 13-3-4 | 52:27 Tore

Völlig überraschend verlor Türkgücü gegen Kellerkind SW Sende zuhause mit 1:2, so dass der VfB Schloß Holte (3:1 gegen SuK Canlar Bielefeld) wieder auf zwei Punkte herangekommen sind. Auch die SpVg Steinhagen (1:0 beim SC Peckeloh II) und der FC Gütersloh II (4:1 beim SV Werl-Aspe) sind wieder im Nacken von Türkgücü, die am Sonntag zum Sechstplatzierten SpVg Heepen reisen. Heepen könnte durch einen Erfolg selbst noch ins Meisterschaftsrennen eingreifen. Zwischen Gütersloh II und Schloß Holte steigt ein weiteres Topspiel.

BV Bad Lippspringe | 58 Punkte | Bilanz 19-1-0 | 78:16 Tore

Der BVL darf sich bald Landesligist nennen. Das vermeintlich etwas schwerere Heimspiel gegen den Delbrücker SC II, immerhin Sechstplatzierter, wurde souverän mit 5:1 gemeistert. Aktuell beträgt der Vorsprung auf den FSV Bad Wünnenberg/Leiberg 22 Punkte. Am Sonntag ist der BVL beim TSV Horn (Platz 12) zu Gast.

SuS Langscheid/Enkhausen | 51 Punkte | Bilanz 16-3-0 | 58:11 Tore

Der SuS Langscheid/Enkhausen marschiert mit großen Schritten Richtung Landesliga. Durch drei späte Tore gelang gegen die SG Hemer doch noch ein deutlicher 4:0-Heimerfolg, der den Elf-Punkte-Vorsprung auf die SG Bödefeld/Henne-Rartal (8:0 gegen Vatanspor Hemer) wahrte. Am Wochenende hat der SuS spielfrei.

TSV Weißtal | 46 Punkte | Bilanz 14-4-2 | 64:20 Tore

Weißtal hat seinen deutlichen Nr. 1-Status verloren. Nach der deutlichen 1:4-Niederlage gegen Konkurrent VSV Wenden, der am Wochenende kein Problem mit der SG Mudersbach/Brachbach hatte (5:0), verlor Weißtal auch gegen den nun punktgleichen RW Hünsborn mit 0:1. Wenden rangiert drei Punkte hinter dem Top-Duo. Dies verpasste der SC LWL 05 durch das 2:2-Remis gegen den Kiersper SC. Weißtal möchte am Sonntag gegen Mittelfeld-Team FSV Gerlingen wieder in die Spur kommen.

TuS Eichlinghofen | 51 Punkte | Bilanz 16-3-1 | 66:21 Tore

Es dürfte eine kleine Vorentscheidung gewesen sein. Eichlinghofen schlug den Dortmunder Stadtrivalen Kirchhörder SC mit 2:0 und hat nun acht Punkte Vorsprung auf diesen. Am Sonntag ist Eichlinghofen beim abgeschlagenen Schlusslicht SpVg Hagen II zu Gast.

ASK Ahlen | 51 Punkte | Bilanz 16-3-1 | 76:18 Tore

Ahlen gelang beim Konkurrenten TuS SG Oestinghausen ein beeindruckender 4:1-Erfolg, der den Vorsprung auf vier Punkte vergrößerte, da der SuS Westenholz gegen den TuS Freckenhorst nicht über ein Remis hinaus kam. Neuer Zweiter ist der SC Wiedenbrück II (3:1 bei der SG Sendenhorst). Am Sonntag hat ASK die Warendorfer SU (Platz 6) zu Gast.

SVE Heessen | 49 Punkte | Bilanz 16-1-1 | 52:15 Tore

Heessen überstand die Reifeprüfung gegen den Drittplatzierten Dortmunder Löwen trotz Rückstand und eines verschossenen Elfmeters. Drei späte Tore sorgten für den 3:1-Erfolg, der den Fünf-Punkte-Vorsprung auf den VfL Kamen (5:3 gegen den VfL Kemminghausen) wahrte. Kamen hat eine Partie weniger auf dem Konto. Sonntag wartet auf Heessen das Hammer Derby beim Kellerkind SVF Herringen.

BV Herne-Süd | 42 Punkte | Bilanz 12-6-1 | 65:29 Tore

Der BV Herne-Süd meisterte trotz zweimaligem Rückstand die Heimaufgabe gegen den BV Rentfort mit 4:2 und hat nun drei Punkte Vorsprung auf den FC 96 Recklinghausen, der beim VfB Kirchhellen nicht über 2:2 hinaus kam. Recklinghausen hat einer Partie weniger auf dem Konto, rangiert im Torverhältnis aber 14 Tore schlechter, so dass Herne-Süd nun in der Pole Position ist. Der SV Horst-Emscher schlug den FC Marokko Herne mit 3:1 und kletterte auf Platz 3. Beide liegen aber bereits sieben Zähler zurück. Am Sonntag ist Herne-Süd beim VfB Waltrop (Platz 11) zu Gast.

FC Altenbochum | 47 Punkte | Bilanz 15-2-2 | 57:20 Tore

Der FCA kam gegen den Drittplatzierten SC Weitmar 45 zu einem späten 2:2-Ausgleich, der am Ende noch Gold wert sein könnte. Der Zwölf-Punkte-Unterschied wurde damit gewahrt. Lediglich Mengede 08/20 (4:0 gegen den SV Herbede) konnte auf zehn Punkte verkürzen. Am Sonntag wartet auf Altenbochum die nicht minder schwere Aufgabe beim SV Westfalia Huckarde (Platz 5), der ab dem Sommer einen neuen Anlauf Richtung Landesliga nehmen wird.

SV SW Lembeck | 37 Punkte | Bilanz 12-1-6 | 46:34 Tore

Lembeck verlor das Topspiel gegen den SuS Stadtlohn mit 0:2, so dass der SV Gescher (2:0 beim ASC Schöppingen) auf drei Punkte herangerückt ist. Stadtlohn liegt nun vier Zähler zurück. Der FC Viktoria Heiden (0:2 bei der DJK/VfL Billerbeck) patzte und rutschte auf Platz 4 ab. Am Sonntag kommt es zum "Spiel um Platz 1" zwischen Gescher und Lembeck.

SpVg Emsdetten 05 | 50 Punkte | Bilanz 16-2-2 | 64:21 Tore

Emsdetten gab sich beim punktlosen Schlusslicht BSV Roxel keine Blöße (4:0) und baute den Vorsprung auf sieben Punkte aus, da sowohl der SC Münster 08 (0:1 bei Wacker Mecklenbeck) als auch der SC Greven 09 (0:2 beim VfL Wolbeck) als Verlierer vom Platz gingen. Am Sonntag erwartet Emsdetten die DJK SV Mauritz (Platz 7).