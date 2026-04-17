Die 12 Bezirksliga-Spitzenreiter: Steinhagen und Lemgo rücken vor

Die Meister steigen wie immer in die Landesliga auf. Die Vizemeister brauchen sich dieses Jahr eher keine Hoffnung auf eine Aufstiegsrunde machen , da es so gut wie ausgeschlossen erscheint, dass keine westfälische Regionalliga-Mannschaft absteigt.

Der TuS GW Pödinghausen (4:0 beim BSC Blasheim) gab sich keine Blöße und bleibt bei einer weniger absolvierten Partie zwei Punkte vor dem BV Stift Quernheim, der einen 4:3-Last-Minute-Sieg beim TuS Ahmsen einfuhr. Die SG FA Herringhausen/Eickum darf die Aufstiegshoffnungen nach dem 2:2 gegen die SpVg Hiddenhausen wohl endgültig begraben und liegt nun acht Punkte zurück. Am Sonntag hat Pödinghausen den TuS Tengern (Platz 11 zu Gast).

Spvg Steinhagen | 47 Punkte | 78:36 Tore | +42 | 15-2-4

Steinhagen gewann bei Kellerkind SC Halle souverän mit 4:1 und nutzte den Patzer der TuS Lipperreihe, die der Reserve des Regionalligisten FC Gütersloh mit 0:1 unterlag. Bei einer weniger absolvierten Partie hat Steinhagen nun einen Punkt Vorsprung. Am Sonntag muss sich die Spvg gegen den FC Gütersloh II beweisen. Eine Woche später wartet das Topspiel zwischen Lipperreihe und Steinhagen.

Staffel 3

TBV Lemgo | 48 Punkte | 79:38 Tore | +41 | 15-3-4

Wöchentlich wechselt die Tabellenspitze. Die TBV Lemgo eroberte gegen den FC Dahl/Dörenhagen Platz 1 (4:0), da der SV GW Anreppen überraschend mit 0:4 beim SV Eintracht Jerxen-Orbke unterlag. Die weitere Topspiele gewannen die SG Belle-Cappel-Leopoldstal (2:1 gegen die Spvg Brakel) und der SuS Westenholz (6:0 gegen den SV Dringenberg). Alle sieben Mannschaften bleiben eng zusammen, doch Lemgo hat eine Partie weniger auf dem Konto. Auch am nächsten Spieltag stehen sich die Top-Teams wieder gegenüber. Anreppen erwartet Lemgo und Dringenberg Belle-Cappel-Leopoldstal.

Staffel 4

SG Bödefeld/Henne-Rartal | 58 Punkte | 81:20 Tore | +61 | 18-4-0

Der souveräne Spitzenreiter schlug Schlusslicht FC Neheim-Erlenbruch locker und leicht mit 5:0 und marschiert Richtung Landesliga. Der erste "Verfolger" SV Brilon hat nach dem spielfreien Wochenende zwölf Punkte Rückstand. Die Meisterschaft könnte schon Ende April gefeiert werden, wenn Bödefeld/Henne-Rartal am Wochenende auch den VfB Marsberg (Platz 12) schlägt.

Staffel 5

RW Hünsborn | 58 Punkte | 79:26 Tore | +53 | 19-1-3

Die VSV Wenden verlor das Topspiel gegen Verfolger VfR Rüblinghausen (0:2) und musste RW Hünsborn vorbeiziehen lassen. Hünsborn feierte einen 5:1-Heimsieg gegen den SV Ottfingen und tat dabei auch etwas für das Torverhältnis, das durchaus wichtig werden könnte. Wenden und Rüblinghausen rangieren drei Punkte zurück. Am Sonntag gastiert Hünsborn bei der abstiegsgefährdeten Reserve von Landesliga-Spitzenreiter Germania Salchendorf.

Staffel 6

Kirchhörder SC | 58 Punkte | 112:25 Tore | +87 | 19-1-3

Kirchhörde gab sich beim "abgeschlagenen" Drittplatzierten FC Hellas/Makedonikos Hagen keine Blöße (3:0) und bleibt vier Punkte vor dem SV Ararat Gevelsberg (5:0 gegen die TSG Sprockhövel II). Kirchhörde trifft am Sonntag auf den Geisecker SV (Platz 6).

Staffel 7

SVE Heessen | 57 Punkte | 62:18 Tore | +44 | 18-3-2

Der TuS Freckenhorst kassierte eine 2:3-Last-Minute-Niederlage bei Verfolger TuS SG Oestinghausen und musste den SVE Heessen vorbeiziehen lassen, der in der 77. Spielminute zum 2:1-Auswärtssieg bei der Warendorfer SU kam. Freckenhorst liegt einen Zähler zurück, Oestinghausen drei, besitzt aber das mit Abstand beste Torverhältnis. Beide treffen in der Rest-Saison noch auf den SVE Heessen, der Sonntag den BV Bad Sassendorf (Platz 7) zu Gast hat.

Staffel 8

SG Massen | 67 Punkte | 114:22 Tore | +92 | 22-1-0

Massen (5:1 gegen den TV Brechten) peilt nicht nur den Landesliga-Aufstieg an, sondern steht auch im Finale des Kreispokals Unna/Hamm. Gegen Westfalenligist Holzwickeder SC könnte das Double geholt werden. Verfolger KF Sharri (7:0 gegen den SC Osmanlispor) hat neun Punkte Rückstand und dürfte bei der Massener Dominanz nichts mehr ausrichten können. Am Samstagabend steht für Massen das Derby gegen RW Unna auf dem Programm.

Staffel 9

FC 96 Recklinghausen | 50 Punkte | 65:28 Tore | +37 | 16-2-3

Recklinghausen untermauerte seine Ambitionen mit einem souveränen 4:0-Heimsieg gegen den TuS Haltern und bleibt vier Punkte vor dem Erler SV (3:1 bei Firtinaspor Herne). Am Samstagabend steht das Top-Duell zwischen den beiden Meisterschaftskandidaten in Recklinghausen an. Für Erle wohl die letzte Chance, Recklinghausen nochmal unter Druck zu setzen.

Staffel 10

SV Westrich | 53 Punkte | 55:35 Tore | +20 | 17-2-4

Westrich hält den FC Castrop-Rauxel nach dem Remis auf sechs Punkte Abstand. Castrop-Rauxel ging zuhause zweimal in Führung, Westrich glich in der 83. Spielminute zum 2:2-Endstand aus. Am Sonntag wartet auf Westrich der TuS Hattingen (Platz 10).

Staffel 11

SuS Stadtlohn | 59 Punkte | 64:27 Tore | +37 | 17-8-1

Stadtlohn (3:1 gegen den BVH Dorsten) bleibt aufgrund des besseren Torverhältnisses vorne, hätte aber beinahe drei Punkte Vorsprung gehabt. Doch der TSV Raesfeld drehte gegen die DJK/VfL Billerbeck einen 1:2-Rückstand in der Nachspielzeit noch zum 3:2-Heimsieg. Die TSG Dülmen verspielte beim ASC Schöppingen in den Schlussminuten eine 2:0-Führung und hat nach dem Remis wieder fünf Punkte Rückstand. Stadtlohn hat am Wochenende spielfrei, so dass der TSV Raesfeld bei Abstiegskandidat DJK Eintracht Coesfeld vorlegen kann.

Staffel 12

SC Münster 08 | 52 Punkte | 71:24 Tore | +47 | 16-4-1

Münster 08 holte am vergangenen Wochenende einen 1:3-Rückstand beim 1. FC Nordwalde auf und kam immerhin noch zu einem Auswärtszähler. Dieser schmerzte weniger, als Verfolger SC Greven 09 am Donnerstagabend einen Last-Minute-Ausgleich beim "abgeschlagenen" Drittplatzierten Germania Hauenhorst kassierte und weiterhin vier Punkte Rückstand aufweist. Beide werden sich am vorletzten Spieltag nochmal gegenüberstehen. Am Sonntag gastiert der TSV Handorf (Platz 11) bei Münster 08.