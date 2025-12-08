Die 12 Bezirksliga-Spitzenreiter: Stadtlohn wieder auf Platz 1

In der Bezirksliga 11, die einzig mit 17 Mannschaften besetzt ist, muss noch gespielt werden. Der SuS Stadtlohn eroberte am vergangenen Wochenende wieder die Spitze - faktisch wurde damit auch die "Herbstmeisterschaft" nach der Hinrunde gewonnen - und möchte nun am kommenden Sonntag auch die "Wintermeisterschaft" feiern.

Elf der zwölf Bezirksliga-Staffeln waren in der Vorwoche in die Winterpause gegangen. Offizieller Rückrundenauftakt ist der 22. Februar 2026.

Die Meister steigen wie immer in die Landesliga auf. Die Vizemeister brauchen sich dieses Jahr eher keine Hoffnung auf eine Aufstiegsrunde machen , da aktuell zwei der letzten drei Plätze in der Regionalliga West von westfälischen Mannschaften belegt werden.

Völlig überraschend kassierte Pödinghausen zum Jahresabschluss eine 1:2-Heimpleite gegen Kellerkind SC Bünde. Die Konkurrenz war witterungsbedingt nicht mehr im Einsatz. Bei zwei Punkten Rückstand und einer weniger absolvierten Partie hat der BV Stift Quernheim nun wieder alle Trümpfe in der Hand. Auch die SG FA Herringhausen/Eickum ranigert in Schlagdistanz. Beide werden ihre Nachholspiele Mitte Februar austragen.

Türkgücü Gütersloh | 33 Punkte | 44:20 Tore | +24 | 10-3-2

Mit einem eindrucksvollen 4:0-Topspielsieg gegen den bis dato Tabellenführer TuS Lipperreihe sicherte sich Türkgücü, die auch im Halbfinale des Kreispokals Gütersloh stehen, die "Wintermeisterschaft". Die Spvg Steinhagen (10:1 gegen den SC Wiedenbrück II) und SW Sende (4:2 gegen den VfB Fichte Bielefeld) haben vier Punkte Rückstand. Der FC Türk Sport Bielefeld ist bei sieben Punkten Rückstand und zwei weniger absolvierten Partien ebenfalls voll im Rennen. Zum Auftakt der Rückserie wird es zum Spitzenspiel zwischen Lipperreihe und Türk Sport kommen.

Staffel 3

Spvg Brakel | 36 Punkte | 57:27 Tore | +30 | 12-0-4

Brakel sicherte sich durch das 4:0 bei der FSV Bad Wünnenberg/Leiberg die knappe "Wintermeisterschaft" vor einem lauernden Quintett. Die TBV Lemgo hatte sich durch ein 4:0 im Verfolgerduell gegen den SuS Westenholz Platz 2 gesichert. Auch der FC Dahl/Dörenhagen (2:0 gegen den VfR Borgentreich) sowie die nicht mehr im Einsatz gewesenen SG Belle-Cappel-Leopoldstal und SV Dringenberg rangieren in Schlagdistanz. Die Nachholspiele sind bislang nicht terminiert. Zum Auftakt der Rückserie kommt es zum Topspiel zwischen Belle-Cappel-Leopoldstal und Lemgo.

Staffel 4

SG Bödefeld/Henne-Rartal | 40 Punkte | 54:12 Tore | +42 | 13-1-0

Das Auswärtsspiel der SG beim VfL Bad Berleburg fand aufgrund winterlicher Witterungsbedingungen im Siegerland nicht statt. Der SV Brilon (2:0 gegen die SG Hemer) rückte auf sechs Punkte heran. Dies gelang dem SV Hüsten 09 nicht, der 1:5 bei Vatanspor Hemer unterging. Zum Jahresauftakt 2026 erwartet die SG den SV Brilon zum Spitzenspiel.

Staffel 5

RW Hünsborn | 43 Punkte | 60:18 Tore | +42 | 14-1-1

Hünsborn baute den Vorsprung durch den 2:1-Topspielsieg gegen Verfolger VSV Wenden auf sechs Punkte aus. Der VfR Rüblinghausen (7:2 bei Germania Salchendorf II) und der Kiersper SC (3:2 beim SV Setzen) haben bereits sieben bzw. acht Punkte Rückstand. Beim überraschend abstiegsgefährdeten früheren Westfalenligisten FSV Gerlingen wartet auf Hünsborn kein leichter Auftakt in der Rückserie.

Staffel 6

SV Ararat Gevelsberg | 40 Punkte | 52:23 Tore | +29 | 13-1-2

Der Aufsteiger beendet nach dem 2:0-Auswärtssieg im Derby bei der SG BW Haspe die Hinserie tatsächlich auf Platz 1 und durfte sich über das 1:1-Remis des Kirchhörder SC beim VfL Schwerte freuen, so dass der Vorsprung wieder drei Punkte beträgt. Der VfB Westhofen hat sechs Punkte Rückstand (3:1 beim FSV Gevelsberg). Ararat erwartet den designierten A-Ligisten VfB Altena im ersten Pflichtspiel des Jahres 2026.

Staffel 7

TuS Freckenhorst | 40 Punkte | 35:11 Tore | +24 | 13-1-2

Auf den letzten Metern hat sich Freckenhorst die "Wintermeisterschaft" gesichert. Die TuS SG Oestinghausen verlor mit 2:4 gegen den Warendorfer SU und musste den TuS vorbeiziehen lassen, der das Verfolgerduell gegen die Beckumer SpVg mit 2:0 gewann. Das Quartett inklusive des SVE Heessen (3:0 bei der DJK Vorwärts Ahlen) liegt fast gleichauf.

Staffel 8

SG Massen | 46 Punkte | 69:15 Tore | +54 | 15-1-0

Die SG Massen gewann das Derby beim SSV Mühlhausen souverän mit 6:1 und geht mit einem Elf-Punkte-Vorsprung vor dem SC Osmanlispor in die Winterpause, dessen Heimspiel gegen den TV Brechten ausfiel, da der Schiedsrichter eine Autopanne hatte. Einen Zähler hinter Osmanlispor rangiert KF Sharri (4:1 gegen Union Lüdinghausen). Zum Auftakt der Rückserie kann Massen zuhause gegen Osmanlispor wohl eine Vorentscheidung herbeiführen.

Staffel 9

Erler SV | 34 Punkte | 54:27 Tore | +27 | 11-1-3

Erle darf nach dem 5:0-Heimsieg gegen den SV Zweckel auf Platz 1 überwintern, da das Heimspiel des FC 96 Recklinghausen gegen die SG Herne 70 ausfiel. Erle hat bei einer mehr absolvierten Partie nun zwei Punkte Vorsprung. Der Drittplatzierte TuS Haltern (31 Punkte) hat zwei Partien mehr als Recklinghausen absolviert und musste durch das 1:1 gegen BW Westfalia Langenbochum weiter Feder lassen. Das Verfolgerduell zwischen SF Bulmke und dem SV Horst-Emscher fiel ebenfalls witterungsbedingt aus. Diese Partie wird wie das weitere Topspiel zwischen Recklinghausen und Erle am 15. Februar nachgeholt.

Staffel 10

SV Westrich | 37 Punkte | 36:21 Tore | +15 | 12-1-3

Ein bitteres Jahresende für Westrich. Beim bis dato Tabellenvorletzten Hedefspor Hattingen setzte es die zweite Niederlage in Folge (2:4). Der Vorsprung beträgt aber weiterhin beruhigende neun Punkte vor dem FC Castrop-Rauxel (4:2 bei SW Wattenscheid 08). Die SpVg BG Schwerin blieb nach der 1:3-Niederlage bei CFK Bochum bei zwölf Punkten Rückstand. Der starke Aufsteiger Türkiyemspor Bochum (2:0 beim SV Bommern) konnte auf zehn Punkte verkürzen.

Staffel 11

SuS Stadtlohn | 37 Punkte | 39:15 Tore | +24 | 11-4-1

Stadtlohn (4:3 beim SC Reken) und die TSG Dülmen (6:1 gegen die DJK Eintracht Coesfeld) zogen erwartungsgemäß am TSV Raesfeld vorbei, der dieses Jahr nicht mehr im Einsatz ist. Bei gleicher Spielanzahl rangiert Raesfeld nun zwei Punkte hinter dem Duo. Die SF Merfeld ist auf Platz 4 auf neun Punkte zurückgefallen (2:2 gegen SW Holtwick). Am Sonntag kommt es nun zum Fernduell um die "Wintermeisterschaft". Stadtlohn hat das schwere Auswärtsspiel beim Fünftplatzierten ASC Schöppingen vor der Brust, die TSG Dülmen erwartet den SV Gescher (Platz 9).

Staffel 12

SC Münster 08 | 38 Punkte | 48:15 Tore | +33 | 12-2-1

Das Auswärtsspiel des SC Münster 08 beim SV Büren fiel aus. Alles sah danach aus, dass der SC Greven 09 an Punkten gleichzieht. Nach 80 Minuten führte Greven mit 4:1 gegen den auf Platz 11 rangierenden Aufsteiger TSV Handorf, der mit vier Toren sensationell die Partie noch drehte. Damit geht Münster 08 mit drei Punkten Vorsprung und einer weniger absolvierten Partie in die Winterpause. Die DJK SV Mauritz auf Platz 3 verlor ebenfalls (0:2 gegen den 1. FC Nordwalde) und hat weiterhin neun Punkte Rückstand.