Die 12 Bezirksliga-Spitzenreiter: SC Münster 08 marschiert

Die Meister steigen wie immer in die Landesliga auf. Die Vizemeister brauchen sich dieses Jahr eher keine Hoffnung auf eine Aufstiegsrunde machen.

Mit 6:2 fertigte Pödinghausen den BSC Blasheim ab. Die bis dato punktgleichen SG FA Herringhausen/Eickum (2:2 bei der SpVg Hiddenhausen) und TuS Dielingen (1:3 beim SC Bünde) ließen Federn. Punktgleich mit Herringhausen/Eickum rangiert der letztjährige Vizemeister BV Stift Quernheim (2:0 gegen den TuS Ahmsen). Pödinghausen reist Sonntag zum TuS Tengern (Platz 11).

Spvg Steinhagen | 16 Punkte | 24:14 Tore | +10 | 5-1-2

Steinhagen eroberte dank einer erfolgreichen Woche die Tabellenspitze. Nach dem souveränen 4:0 gegen den SC Halle gewann die Spvg auch die vorgezogene Partie des 9. Spieltags beim FC Gütersloh II mit 2:1 und rangierte aufgrund des besseren Torverhältnisses vor SW Sende (3:2 gegen den FC Türk Sport Bielefeld). Der TuS Lipperreihe hatte die Tabellenführung aufgrund der 1:2-Niederlage in Gütersloh abgeben müssen und rangiert einen Punkt dahinter. Es bleibt eine ganz enge obere Tabellenhälfte. Sende könnte am Sonntag mit einem Erfolg bei Schlusslicht TuS Leopoldshöhe die Tabellenführung übernehmen.

Staffel 3

SV Dringenberg | 22 Punkte | 37:15 Tore | +22 | 7-1-0

Durch einen späten Siegtreffer überstand Dringenberg auch die schwere Heimaufgabe gegen den ambitionierten SuS Westenholz, der nun bereits sieben Punkte Rückstand aufweist. Auf vier Punkte blieb die Spvg Brakel dran (6:2 gegen die SG Belle-Cappel-Leopoldstal), der TBV Lemgo musste dagegen abreißen lassen (2:4 beim FC Dahl/Dörenhagen). Bei Belle-Cappel-Leopoldstal sollte der Dringenberger Sieg am Sonntag im Normalfall wieder höher ausfallen.

Staffel 4

SG Bödefeld/Henne-Rartal | 22 Punkte | 29:6 Tore | +23 | 5-1-0

Durch einen perfekten "Doppel-Spieltag" untermauerte Bödefeld/Henne-Rartal die Tabellenführung (6:0 beim SV Brilon/2:0 gegen den FC Neheim-Erlenbruch). Vier Punkte zurück liegt der SV Hüsten 09 (6:0 gegen SF Hüingsen). Die SG Serkenrode/Fretter muss nach der überraschenden 0:1-Niederlage beim bis dato sieglosen FC Fatih Türkgücü Meschede vorerst abreißen lassen. Am Sonntag ist Bödefeld/Henne-Rartal beim VfB Marsberg (Platz 13) zu Gast.

Staffel 5

RW Hünsborn | 22 Punkte | 31:6 Tore | +25 | 7-1-0

Hünsborn baute mit dem souveränen 3:0-Sieg beim SV Ottfingen den Vorsprung auf fünf Punkte aus, da die VSV Wenden das Verfolger-Duell beim VfR Rüblinghausen mit 0:3 verlor. Auch der Kiersper SC ließ Federn (0:0 gegen den FSV Gerlingen) und rangiert nun punktgleich mit Rüblinghausen hinter Hünsborn. Gegen Germania Salchendorf II (Platz 12) steht Hünsborn vor einer Pflichtaufgabe.

Staffel 6

SV Ararat Gevelsberg | 21 Punkte | 27:10 Tore | + 17 | 7-0-1

Der Aufsteiger mausert sich zum Titelkandidaten. Auch bei der TSG Sprockhövel II gab es einen 4:2-Erfolg, der den Vorsprung auf drei Punkte ausbaute, da der Geisecker SV das Derby beim VfB Westhofen mit 2:4 verlor. Topfavorit Kirchhörder SC rückte auf Platz 2 vor (4:0 gegen den FC Hellas/Makedonikos Hagen). Am Sonntag kommt es zu den Topspielen zwischen Geisecke und Kirchhörde sowie Ararat und Westhofen (aktuell Platz 5).

Staffel 7

TuS SG Oestinghausen | 24 Punkte | 32:4 Tore | +28 | 8-0-0

Oestinghausen gewann das Topspiel bei Verfolger TuS Freckenhorst mit 2:0 und baute seinen Vorsprung auf fünf Punkte aus. Sechs Punkte zurück bleiben Mitfavorit SVE Heessen (4:2 gegen die Warendorfer SU) und Landesliga-Absteiger Beckumer SpVg (8:0 gegen den SC Lippetal). Gegen Aufsteiger DJK Vorwärts Ahlen wäre alles andere als ein klarer Oestinghausen Sieg eine große Überraschung.

Staffel 8

SG Massen | 24 Punkte | 32:7 Tore | +25 | 8-0-0

Massen gab sich keine Blöße (3:0 beim TV Brechten). Da KF Sharri beim SC Osmanlispor das Verfolgerduell mit 2:3 verlor, haben beide nun fünf Punkte Rückstand. Einen Punkt dahinter rangiert der Kamener SC (4:0 gegen den VfB Waltrop). Bei RW Unna (Platz 12) wäre alles andere als Massens neunter Dreier eine Überraschung.

Staffel 9

FC 96 Recklinghausen | 17 Punkte | 28:6 Tore | +22 | 5-2-0

Der letztjährige Vizemeister gewann das Spitzenspiel beim Landesliga-Absteiger TuS Haltern klar mit 4:1 und kann sich so langsam etwas absetzen, da die nun vier Punkte zurückliegenden Verfolger Erler SV (3:4 gegen Firtinaspor Herne) und VfB Kirchhellen (1:4 bei BW Westfalia Langenbochum) leer ausgingen. Am Sonntag kommt es zum Kracher zwischen Recklinghausen und Erle.

Staffel 10

SV Westrich | 19 Punkte | 17:10 Tore | +7 | 6-1-1

Überraschend kassierte Westrich gegen Verfolger FC Castrop-Rauxel eine 0:5-Klatsche. Der SC Weitmar (1:1 beim SV Herbede) verpasste Platz 1 und rangiert wie Castrop-Rauxel zwei Punkte zurück. Auch der TuS Heven (0:0 bei Hedefspor Hattingen) und der SV Westfalia Huckarde (2:4 beim FC Sarajevo-Bosna) waren nicht siegreich. Am Sonntag muss Westrich die Tabellenführung beim TuS Hattingen (Platz 13) verteidigen.

Staffel 11

SuS Stadtlohn | 19 Punkte | 23:6 Tore | +17 | 6-1-1

Merfeld bestand die Reifeprüfung bei Landesliga-Absteiger TSG Dülmen nicht und kassierte die ersten Verlustpunkte (1:2). Ein punktgleiches Trio zog vorbei. Der SuS Stadtlohn (4:0 bei DJK Eintracht Coesfeld), der TSV Raesfeld (2:1 beim SC Südlohn) und SW Holtwick (2:1 bei DJK/VfL Billerbeck) haben nun einen Punkt Vorsprung, aber auch eine Partie mehr absolviert. Am Sonntag trifft Merfeld mit dem FC Epe auf den nächsten Landesliga-Absteiger, Stadtlohn hat den SV Gescher (Platz 13) vor der Brust.

Staffel 12

SC Münster 08 | 24 Punkte | 35:7 Tore | +28 | 8-0-0

Münster 08 hielt seinen Sechs-Punkte-Vorsprung (4:1 gegen den den bis dato Drittplatzierten 1. FC Nordwalde) vor dem SC Greven 09 (1:0 beim SV Büren). Weitere zwei Punkte Rückstand hat bereits der Borghorster FC, der das Verfolgerduell bei der DJK SV Mauritz mit 4:2 gewann. Alle drei Top-Teams sind bereits heute Abend im Einsatz.