Die 12 Bezirksliga-Spitzenreiter: Recklinghausen schlägt Erle

Die Meister steigen wie immer in die Landesliga auf. Die Vizemeister brauchen sich dieses Jahr eher keine Hoffnung auf eine Aufstiegsrunde machen , da es so gut wie ausgeschlossen erscheint, dass keine westfälische Regionalliga-Mannschaft absteigt.

Die Spitzenteams zeigen, dass sie nicht unantastbar sind. Pödinghausen verlor gegen den TuS Tengern mit 0:1 und blieb auf dem Platz an der Sonne, da auch der zwei Punkte zurückliegende BV Stift Quernheim verlor (1:3 gegen den TuS Dielingen). So kommt die SG FA Herringhausen/Eickum nochmal auf fünf Punkte heran (3:1 beim TuS Ahmsen), hat aber eine Partie mehr als Pödinghausen absolviert. Bei der SpVg Hiddenhausen (Platz 4) wartet auf Pödinghausen eine ganz schwere Auswärtsaufgabe.

Spvg Steinhagen | 50 Punkte | 80:36 Tore | +44 | 16-2-4

Steinhagen verteidigte die Tabellenführung mit einem 2:0-Heimsieg gegen die immer wieder gefährliche Reserve des Regionalligisten FC Gütersloh. Der TuS Lipperreihe bleibt bei einer mehr absolvierten Partie einen Punkt zurück (2:1 beim SV Spexard). Am Sonntag kommt es in Lipperreihe zum absoluten Top-Spiel.

Staffel 3

TBV Lemgo | 51 Punkte | 80:38 Tore | +42 | 16-3-4

Erstmals kein Tabellenführer-Wechsel nach vielen Wochen. Der TBV Lemgo verteidigte Platz 1 bei Verfolger GW Anreppen dank eines Last-Minute-Siegs durch Top-Torjäger Tjark Thore Höftmann (40. Saison-Tor!). Die SG Belle-Cappel-Leopoldstal (4:2 beim SV Dringenberg durch zwei späte Tore), der FC Dahl/Dörenhagen (4:3 nach 0:2-Rückstand gegen die SG Boke/Bentfeld) und die Spvg Brakel (3:0 gegen den Delbrücker SC II) bleiben bei einer mehr absolvierten Partie in Schlagdistanz. Anreppen fiel auf Platz 6 zurück und hat wie der SuS Westenholz (6:1 beim VfR Borgentreich) nun vier Punkte Rückstand. Lemgo kann sich im morgigen Nachholspiel bei Schlusslicht Suryoye Paderborn erstmals ein kleines Polster verschaffen. Am Sonntag gastiert die FSV Bad Wünnenberg/Leiberg (Platz 10) in Lemgo.

Staffel 4

SG Bödefeld/Henne-Rartal | 59 Punkte | 83:22 Tore | +61 | 18-5-0

Die SG macht dem Verfolger SV Brilon nochmal kleine Hoffnungen. Gegen Kellerkind VfB Marsberg kam der Spitzenreiter nach zweimaligem Rückstand nicht über ein Remis hinaus. Brilon (6:2 gegen den BC Eslohe) kam auf zehn Punkte heran und hat eine Partie weniger auf dem Konto. Da ein direktes Duell aber nicht mehr aussteht, wäre eine erfolgreiche Aufholjagd ein großes Wunder. Bei der SF Hüingsen kann die ungeschlagene SG am Sonntag den nächsten Schritt Richtung Landesliga machen.

Staffel 5

RW Hünsborn | 61 Punkte | 85:26 Tore | +59 | 20-1-3

Klare Verhältnisse zwischen Abstiegskandidat Germania Salchendorf II und Hünsborn. Der Tabellenführer gewann souverän mit 6:0 und wahrte den Drei-Punkte-Vorsprung vor der VSV Wenden (4:0 bei der SG Heggen). Verfolger VfR Rüblinghausen konnte den Sieg gegen Wenden aus der Vorwoche nicht vergolden und verlor zuhause gegen den FSV Gerlingen mit 0:3. Der Rückstand ist wieder auf sechs Punkte angewachsen. Hünsborn trifft am Sonntag auf den SV Setzen (Platz 12).

Staffel 6

Kirchhörder SC | 61 Punkte | 118:27 Tore | +91 | 20-1-3

Kirchhörde nimmt Kurs auf die Landesliga. Einmal mehr gab es einen Kantersieg (6:2 gegen den Geisecker SV). Verfolger Ararat Gevelsberg kam beim VfB Westhofen nicht über ein 3:3-Remis hinaus und rangiert nun sechs Punkte zurück. Am Sonntag gibt es für Ararat im Toppspiel zuhause gegen Kirchhörde die letzte Chance, den Top-Favoriten nochmal wackeln zu lassen. Gewinnen die Dortmunder, dürfte der Drops gelutscht sein.

Staffel 7

SVE Heessen | 60 Punkte | 68:18 Tore | +50 | 19-3-2

Spannung pur in der Staffel 7. Heessen tat etwas für das Torverhältnis und fegte den BV Bad Sassendorf mit 6:0 vom Platz. Der TuS Freckenhorst (5:2 gegen den SuS Cappel) und der TuS SG Oestinghausen (2:1 bei DJK Vorwärts Ahlen) bleiben in Schlagdistanz. Beide sind im Saisonendspurt noch in Heessen zu Gast, so dass alles möglich ist. Am Sonntag reist Heessen zum schweren Auswärtsspiel bei Viktoria Rietberg (Platz 5).

Staffel 8

SG Massen | 67 Punkte | 118:26 Tore | +92 | 22-2-0

In einem wilden Derby gegen RW Unna verspielte Massen eine 3:1- und 4:2-Führung und kassierte in der Nachspielzeit den 4:4-Ausgleich. KF Sharri (4:2 bei Eving Selimiye Spor) ist auf sieben Punkte herangerückt. Aufgrund des deutlich schlechteren Torverhältnisse müsste Sharri bis zum letzten Spieltag auf zwei Punkte herankommen, bevor noch das direkte Duell ansteht. Massen gastiert Sonntag bei Union Lüdinghausen (Platz 12).

Staffel 9

FC 96 Recklinghausen | 53 Punkte | 68:29 Tore | +39 | 17-2-3

Es könnte die Vorentscheidung gewesen sein. Recklinghausen gewann das Topspiel gegen Verfolger Erler SV mit 3:1 und hat sich ein Sieben-Punkte-Polster verschafft. Da im Saisonendspurt vier Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte warten, ist ein Erler Comeback wohl kaum noch möglich. Vielleicht kann der unter seinem Anspruch spielende VfB Hüls (Platz 10) am Sonntag in Recklinghausen trotzdem für eine Überraschung sorgen.

Staffel 10

SV Westrich | 56 Punkte | 57:35 Tore | +22 | 18-2-4

Die Staffel 10 leidet unter dem "Castrop-Rauxeler Skandal". Ein Funktionär der SpVg BG Schwerin hatte Coach Timo Muth vergangene Woche aufgefordert, das Derby beim FC Castrop-Rauxel absichtlich zu verlieren, damit der künftige Fusionsverein FC BG Castrop-Rauxel im Rennen um die Landesliga bleibt. Muth trat zurück, die Spieler gingen am vergangenen Sonntag kurioserweise nach Anpfiff einfach vom Platz. Die Punkte wandern also kampflos an den FC, der damit sechs Punkte hinter Westrich verbleibt. Der Spitzenreiter gab sich unbeeindruckt und schlug den TuS Hattingen mit 2:0. Am Sonntag wartet auf die Dortmunder das schwere Derby beim "abgeschlagenen" Drittplatzierten SV Westfalia Huckarde.

Staffel 11

TSV Raesfeld | 62 Punkte | 75:39 Tore | +36 | 20-2-5

Da der SuS Stadtlohn spielfrei hatte, übernahm der bis dato punktgleiche TSV Raesfeld die Tabellenführung. Dass es ein Drei-Punkte-Vorsprung wurde, hatte Raesfeld dem Last-Minute-Tor von Noah Spangemacher zum 3:2-Auswärtssieg bei der abstiegsgefährdeten DJK Eintracht Coesfeld zu verdanken. Die TSG Dülmen (3:0 gegen Schlusslicht Westfalia Osterwick) bleibt fünf Punkte zurück, dürfte aber eher nur noch geringe Chancen haben, da ein direktes Duell nicht mehr aussteht. Dagegen werden sich Raesfeld und Stadtlohn nochmal gegenüberstehen. Zunächst aber muss Raesfeld im Heimspiel gegen den SV Gescher (Platz 11) die Tabellenführung verteidigen.

Staffel 12

SC Münster 08 | 52 Punkte | 71:24 Tore | +47 | 16-4-1

Münster 08 wackelte einmal mehr, fiel aber nicht. Gegen den TSV Handorf drehte der Spitzenreiter einen 1:2-Rückstand. Mann des Tages war Rui Petro Guimares, der alle drei Treffer erzielte. Verfolger SC Greven 09 kam nach zweimaligem Rückstand nicht über ein Remis bei Wacker Mecklenbeck hinaus und rangiert nun sechs Punkte zurück. Das direkte Duell steht noch am vorletzten Spieltag aus. Münter 08 muss am Sonntag beim "abgeschlagenen" Drittplatzierten Germania Hauenhorst beweisen, die schon Greven ein Remis abgerungen hatte.