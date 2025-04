Die 12 Bezirksliga-Spitzenreiter: Quernheim neuer Spitzenreiter BZL1

Nur noch fünf Spieltage stehen an, nun geht es in den spannenden Saisonendspurt. Auch der Kampf um die Vizemeisterschaften in den 12 Bezirksliga Staffeln wird spannend, da die 12 Vizemeister in einer Aufstiegsrunde einen zusätzlichen Landesliga-Aufsteiger ausspielen dürfen. Der TuS Brake hatte am letzten Spieltag spielfrei, dadurch heißt der neue Spitzenreiter BV Stift Quernheim (Staffel 1). Spitzenreiter SuS Langscheid/Enkhausen (Staffel 4) kann bereits am kommenden Spieltag Meister werden, wenn Verfolger Hüsten patzen sollte.

TuS Brake (49 Punkte) hatte an diesem Spieltag spielfrei. Dadurch heißt der neue Spitzenreiter nun BV Stift Quernheim (2:1 Arbeitssieg gegen Abstiegskandidaten TuS Bruchmühlen). Auch der weitere enge Verfolger FC Lübbecke (5:3 bei SPVG Hiddenhausen, 48 Punkte) feierte ebenfalls einen Sieg und verkürzte den Abstand auf die Tabellenspitze. Alle drei Teams haben nun die gleiche Anzahl an Spielen absolviert und nur noch fünf Spiele. Es bleibt hochspannend, da Brake noch in Lübbecke (4. Mai) und Quernheim (1. Juni, letzte Spieltag) antreten muss.

Türkgücü Gütersloh | 55 Punkte | Bilanz 17-4-4 | 70:32 Tore



Türkgücü feierte einen hohen Sieg (7:2 beim SC Halle) und feiert damit nicht nur die drei Punkte, sondern auch die Verbesserung der Tordifferenz. Die direkten Verfolger VfB Schloß Holte (3:1 bei TuS Lippereihe), SpVg Steinhagen (4:3 beim SC Hicret Bielefeld) und der FC Gütersloh II (4:1 gegen SuK Canlar Bielefeld) gewannen ebenfalls alle ihre Spiele. Die Verfolger liegen nun zwei, fünf und bzw. sechs Punkte hinter dem Spitzenreiter. Am nächsten Spieltag spielt Türkgücü Gütersloh beim FC Türk Sport Bielefeld (Platz 6). Es bleibt hochspannend, da noch das Topspiel zwischen VfB Schloß Holte und Türkgücü Gütersloh ansteht (18.05.).





BV Bad Lippspringe | 71 Punkte | Bilanz 23-2-0 | 99:20 Tore



(BV Bad Lippspringe steht seit dem 10.04. als Meister der BZL3 Westfalen fest)



Der BVL feierte am Do 10.04. den Einzug in das Kreispokalfinale (3:0 gegen Landesligisten Hövelhofer SV) und die vorzeitige Meisterschaft in der Bezirksliga Westfalen Staffel 3. Durch die Schützenhilfe vom SV Dringenberg (6:3 gegen Verfolger FSV Bad Wünnenberg/Leiberg) steht der Aufstieg in die Landesliga bereits frühzeitig fest.



Im Kampf um die Vizemeisterschaft und die damit verbundene Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Landesliga, konnte sich der USC Altenautal (7:1 bei TuS Bad Driburg) bereits ein wenig absetzen und steht vier Punkte vor dem SC Borchen und sechs Punkte vor FSV Bad Wünnenberg/Leiberg. Der SC Borchen hat aber ein Spiel mehr absolviert.

Es bleibt spannend, da es noch zu dem direkten Verfolgerduell zwischen Borchen und Wünnenberg kommt (18.05.).





SuS Langscheid/Enkhausen | 60 Punkte | Bilanz 19-3-1 | 67:15 Tore



Langscheid/Enkhausen gewann nach der ersten überraschenden Niederlage (3:2 gegen SV Oberschledorn/Grafschaft). Dadurch beträgt der Vorsprung nun 11 Punkte auf Verfolger SV Hüsten 09 (2:1 bei Vatanspor Hemer).

Langscheid kann bereits am nächsten Spieltag die Meisterschaft feiern, wenn Verfolger Hüsten gegen den VfL Bad Berleburg (Platz 11) Punkte liegen lässt.

Am nächsten Spieltag spielt Langscheid bei den SF Hüingsen (Platz 8).





TSV Weißtal | 57 Punkte | Bilanz 17-6-2 | 77:23 Tore



Weißtal spielte bereits am Freitag nur Unentschieden (1:1 bei SG Mudersbach/Brachbach). Verfolger RW Hünsborn konnte den Ausrutscher nicht nutzen und verlor sein Spiel sogar (2:4 beim Kiersper SC) beide Mannschaften trennt nun ein Punkt. Im weiteren Verfolgerduell Platz 3 gegen Platz 4 zwischen dem VSV Wenden und dem SC LWL 05 kam es am letzten Spieltag zu einem direkten Duell, dieses Spiel endete 1:1 Unentschieden. Dadurch liegen diese beiden Teams vier bzw. fünf Punkte hinter dem Spitzenreiter Weißtal.

Am nächsten Spieltag empfängt Weißtal den SV Germania Salchendorf II (Platz 14). Außerdem kommt es zu dem Verfolgerduell RW Hünsborn gegen SC LWL 05.





TuS Eichlinghofen | 58 Punkte | Bilanz 18-4-3 | 77:28 Tore



Eichlinghofen verlor überraschend und kassierte die dritte Saisonniederlage (1:4 beim FC. Hellas/Mak. Hagen). Verfolger Kirchhörder SC (4:0 gegen SC Obersprockhövel II) liegt nun nur noch drei Punkte hinter dem Spitzenreiter. VfB Westhofen (4:2 beim FC Wetter) verkürzte ebenfalls auf drei Punkte und liegt punktgleich auf Platz 3.

Am nächsten Spieltag kommt es zum Topspiel, Spitzenreiter TuS Eichlinghofen empfängt den VfB Westhofen. Kirchhörder reist zu BW Voerde (Platz 9).

ASK Ahlen | 66 Punkte | Bilanz 21-3-1 | 91:21 Tore



Spitzenreiter Ahlen gewann sein Spiel deutlich (5:1 gegen SpVgg Oelde). Verfolger SC Wiedenbrück II gewann ebenfalls hoch (6:2 gegen Warendorfer SU) und liegt weiterhin sechs Punkte hinter dem Spitzenreiter. ASK Ahlen besitzt zudem aber das deutlich bessere Torverhältnis. Am nächsten Spieltag empfängt der Spitzenreiter RW Masteholte (Platz 12).

VfL Kamen | 59 Punkte | Bilanz 19-2-1 | 98:15 Tore



Spitzenreiter Kamen gewann sein Spiel (3:1 beim SV Herbern). Der punktgleiche Verfolger SVE Heessen gewann sein Spiel sehr deutlich (7:2 beim SC Osmanlispor Dortmund). Der Spitzenreiter VfL Kamen besitzt das deutlich bessere Torverhältnis und hat ein Spiel weniger absolviert.

Aufgrund vieler zurückgezogener Mannschaften hat Verfolger SVE Heessen nur noch drei Spiele in dieser Saison und die nächsten beiden Spieltage spielfrei. VfL Kamen hat dementsprechend noch vier Restspiele und darf sich noch eine Niederlage erlauben.

Am nächsten Spieltag empfängt Spitzenreiter VfL Kamen die TuS Germania Lohauserholz-Daberg (Platz 5).

Am letzten Spieltag (01.06.) kommt es noch zum direkten Duell der beiden Titelkandidaten.





BV Herne-Süd | 54 Punkte | Bilanz 16-6-1 | 74:31 Tore

Herne-Süd hatte spielfrei. Die Verfolger FC 96 Recklinghausen (3:0 gegen VfB Hüls) und der Erler Spielverein (4:3 bei BV Rentfort) gewann beide ihre Spiele und liegen nun fünf bzw. acht Punkte zurück. Spitzenreiter Herne-Süd besitzt aber zusätzlich das deutlich bessere Torverhältnis.

Am nächsten Spieltag reist Herne-Süd zum SV Zweckel (Platz 8).

FC Altenbochum | 52 Punkte | Bilanz 16-4-3 | 63:26 Tore



Am Wochenende kam es zu dem Topspiel zwischen Spitzenreiter Altenbochum und dem FC Castrop-Rauxel, dort kam es zu einem 1:1 Unentschieden, welches dem Spitzenreiter Altenbochum mehr hilft. Der Spitzenreiter Altenbochum liegt nun sieben Punkte vor dem SC Weitmar, acht Punkte vor Mengede 08/20 und ebenfalls acht Punkte vor dem FC Castrop-Rauxel. Vor allem der Kampf um die Vizemeisterschaft bleibt bis zum letzten Spieltag spannend.

Am nächsten Spieltag empfängt Altenbochum den CFK Bochum (Platz 12). Außerdem kommt es zu dem direkten Verfolgerduell zwischen Mengede und Castrop-Rauxel.

SV SW Lembeck | 43 Punkte | Bilanz 14-1-9 | 54:40 Tore



Lembeck verlor überraschend (0:1 beim SW Holtwick). Verfolger SC Reken (38 Punkte, aber ein Spiel weniger) verlor bei Vorwärts Epe mit 0:1 und liegt nun auf dem 4. Platz. Der aktuelle Zweitplatzierte SuS Stadtlohn (42 Punkte) gewann knapp (1:0 gegen FC Viktoria Heiden). Der Drittplatzierte SV Gescher (41 Punkte) gewann sein Spiel ebenfalls (5:2 gegen VfB Alstätte).

Am nächsten Spieltag spielt Spitzenreiter Lembeck gegen SF Merfeld (Platz 6).

SpVg Emsdetten 05 | 63 Punkte | Bilanz 20-3-2 | 80:26 Tore



Emsdetten gewann auch das zweite Spiel der Topspiel-Wochen (2:1 beim Borghorster FC). Der direkte Verfolger SC Münster 08 gewann ebenfalls (4:1 gegen BSV Roxel). Der Abstand beträgt weiterhin fünf Punkte.

Am nächsten Spieltag empfängt Emsdetten die SG Telgte (Platz 14).

Es bleibt weiter spannend, da es noch zum direkten Topduell kommt, wo der SC Münster die SpVg Emsdetten empfängt (11.05.).