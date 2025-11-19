Die 12 Bezirksliga-Spitzenreiter: Oestinghausen zurück auf Platz 1

Fünf Herbstmeister werden auch am ersten Rückrundenspieltag nicht mehr von Platz 1 zu verdrängen sein.

Die Meister steigen wie immer in die Landesliga auf. Die Vizemeister brauchen sich dieses Jahr eher keine Hoffnung auf eine Aufstiegsrunde machen , da aktuell drei der letzten vier Plätze in der Regionalliga West von westfälischen Mannschaften belegt werden.

Der eher überraschend nur im Niemandsland rangierende letztjährige Vizemeister TuS Brake hätte Pödinghausen am letzten Hinrundenspieltag beinahe die zweite Saisoniederlage zugefügt. Doch der Spitzenreiter glich in der vierten Minute der Nachspielzeit noch aus und geht mit einem Zwei-Punkte-Vorsprung vor dem BV Stift Quernheim in die Rückrunde. Der BV Stift Quernheim gewann das wichtige Verfolgerduell gegen die SpVg Hiddenhausen mit 3:1, die nun acht Zähler Rückstand hat. Fünf Punkte Rückstand weist die SG FA Herringhausen/Eickum auf, die spielfrei hatte. Im letzten Spiel des Jahres wartet auf Pödinghausen am 30. November zuhause gegen Kellerkind SC Bünde ein Pflichtsieg.

TuS Lipperreihe | 31 Punkte | 40:16 Tore | +24 | 9-4-1

Der spielfreie TuS Lipperreihe blieb auf Platz 1, da das Verfolgerduell zwischen SW Sende und Türkgücü Gütersloh unentschieden endete. Sende vermieste Türkgücü die Herbstmeisterschaft mit einem 2:2-Last-Minute-Ausgleich, bleibt aber selbst fünf Punkte zurück, genauso wie die Spvg Steinhagen (5:2 gegen den SC Hicret Bielefeld) und der FC Türk Sport Bielefeld (2:1 gegen den VfR Wellensiek). Im letzten Spiel des Jahres duellieren sich Türkgücü und Lipperreihe am 30. November um die "Wintermeisterschaft".

Staffel 3

Spvg Brakel | 33 Punkte | 53:27 Tore | +26 | 11-0-4

Hinten raus wurde die dritte OWL-Staffel plötzlich richtig spannend. Kaum jemand hätte wohl vor einigen Wochen damit gerechnet, dass gleich sechs Mannschaften nach der Hinrunde an der Spitze innerhalb von zwei Punkten ranigeren. Brakel (2:5 beim SV GW Anreppen) und der SV Dringenberg (1:6 bei Verfolger FC Dahl/Dörenhagen) dürften sich der Winterpause entgegen sehnen. Die Konkurrenz dagegen ist im Aufwind, allen voran der SuS Westenholz (4:0 beim SV Eintracht Jerxen-Orbke), dem nur ein Tor zur Herbstmeisterschaft gefehlt hat. Auch die SG Belle-Cappel-Leopoldstal (4:2 beim Türkischen SV Horn) und der TBV Lemgo (2:0 gegen den SC Borchen) gehören zum Spitzen-Sextett. Selbst Anreppen hat sich bei nur noch vier Punkten Rückstand wieder in Position gebracht. Am morgigen Donnerstag kommt es zum "Kracher" zwischen Lemgo und Westenholz. Brakel reist am 30. November zum FSV Bad Wünnenberg/Leiburg, um die "Wintermeisterschaft" einzufahren. Zeitgleich treffen sich auch Anreppen und Dringenberg zum Topspiel.

Staffel 4

SG Bödefeld/Henne-Rartal | 40 Punkte | 54:12 Tore | +42 | 13-1-0

Wer soll die SG aufhalten? Eine fast perfekte Hinrunde wurde mit 3:1 beim TV Fredeburg abgeschlossen. Der Vorsprung vergrößerte sich auf neun Zähler, da der SV Hüsten 09 das Verfolgerduell beim nun punktgleichen SV Brilon mit 1:4 verlor. Vielleicht schon eine kleine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen. Am Samstag reist die SG zum VfL Bad Berleburg (Platz 8), der am 1. Spieltag bislang als einzige Mannschaft nicht als Verlierer gegen den Spitzenreiter vom Platz ging.

Staffel 5

RW Hünsborn | 40 Punkte | 58:17 Tore | +41 | 13-1-1

Hünsborn gab sich zuhause gegen den SV Rothemühle keine Blöße (6:1) und hielt den Drei-Punkte-Vorsprung vor der VSV Wenden (5:1 beim TuS Plettenberg). Der VfR Rüblinghausen muss bei nun sieben Punkten Rückstand endgültig abreißen lassen (1:1 beim SV Ottfingen). Hünsborn wird als "Wintermeister" in die Winterpause gehen, auch wenn am 30. November noch das direkte Duell mit Wenden auf dem Programm steht. Wenden bräuchte einen Sechs-Tore-Sieg, um Platz 1 einzunehmen.

Staffel 6

SV Ararat Gevelsberg | 37 Punkte | 50:23 Tore | +27 | 12-1-2

Eine total verrückte Aufholjagd rettete dem Aufsteiger die Herbstmeisterschaft. Nach einem 0:4-Pausenrückstand gegen den SC Berchum-Garenfeld traf Ararat letztlich in der 100. Spielminute zum Ausgleich. Der Kirchhörder SC erledigte seine Pflichtaufgabe bei BW Voerde souverän mit 6:1 und hat ein mehr als doppelt so gutes Torverhältnis, aber weiterhin einen Punkt weniger. Der VfB Westhofen ist nach dem 6:3-Derbysieg beim VfL Schwerte auf sechs Zähler herangerückt. Im Derby bei der SG BW Haspe möchte Ararat am 30. November die Tabellenführung in die Winterpause bringen.

Staffel 7

TuS SG Oestinghausen | 38 Punkte | 57:11 Tore | +46 | 12-2-1

Auch diese Staffel könnte nicht spannender sein. Der SVE Heessen als Nr. 4 des Führungsquartetts stürzte den TuS Freckenhorst mit einem 1:0-Auswärtssieg. Die TuS SG Oestinghausen, erneut ohne den verletzten Top-Torjäger Gianluca Marzullo, quälte sich zu einem 2:1-Heimsieg gegen den SC Lippetal und übernahm wieder Platz 1. Freckenhorst hat einen Punkt Rückstand, die Beckumer SpVg (5:1 beim SuS Cappel) zwei und Heessen drei. Oestinghausen erwartet am Freitag, den 28. November, die Warendorf SU zum Flutlicht-Duell.

Staffel 8

SG Massen | 43 Punkte | 63:14 Tore | +49 | 14-1-0

Im Ruhrpott entledigte sich die SG Massen dem Verfolger KF Sharri mit 3:1. In Überzahl gelangen die beiden Siegtore. Acht Punkte Vorsprung sind es auf den ersten Verfolger SC Osmanlispor, der mit 4:2 gegen den TuS Wiescherhöfen gewann. Bei der Dominanz des Vereins aus Unna wäre eine Wende im Aufstiegskampf eine große Überraschung. Am Samstag möchte der formstarke SSV Mühlhausen, auf Platz 4 mit 14 Punkten Rückstand liegend, im Derby gegen Massen für eine Überraschung sorgen.

Staffel 9

FC 96 Recklinghausen | 32 Punkte | 51:23 Tore | +28 | 10-2-2

Recklinghausen kam nach der Klatsche in der Vorwoche sofort wieder in die Spur und holte sich eine 4:1-Heimsieg gegen den VfB Kirchhellen. Einen Punkt zurück bleibt der Erler SV (4:2 gegen den VfB Hüls). In Schlagdistanz rangieren auch der TuS Haltern (5:1 gegen den SV Zweckel) und die SF Bulmke (4:0 gegen den SC Hassel). Dagegen konnte der SV Horst-Emscher den Recklinghausen-Sieg nicht vergolden und patzte beim FC Marokko Herne (0:1). Im spannenden Nachholspiel am Samstag zwischen Recklinghausen und Erle geht es um die Herbstmeisterschaft.

Staffel 10

SV Westrich | 37 Punkte | 34:17 Tore | +17 | 12-1-2

Völlig überraschend kassierte Westrich am letzten Hinrundenspieltag eine 1:3-Pleite bei Kellerkind SW Wattenscheid 08. "Das war mit Abstand unsere schwächste Leistung. Die Vorgaben wurden in keinster Weise umgesetzt. Insgesamt war es eine verdiente Niederlage, weil wir sehr schlecht gespielt haben", resümierte Coach Marc Risse. Westrichs Glück war der Patzer des TuS Heven, der mit 1:4 beim FC Castrop-Rauxel verlor. Heven, Castrop-Rauxel und die SpVg BG Schwerin (7:1 beim CSV SF Bochum-Linden) haben zwölf Punkte Rückstand. Beim Vorletzten Hedefspor Hattingen möchte der SV Westrich am 30. November einen erfolgreichen Jahresabschluss feiern.

Staffel 11

SuS Stadtlohn | 33 Punkte | 34:11 Tore | +23 | 10-3-1

Stadtlohn patzte überraschend beim Tabellenvorletzten SV Heek (1:1) und spürt die Konkurrenz wieder im Nacken. Der TSV Raesfeld (3:1 gegen SW Holtwick) und die TSG Dülmen (3:1 gegen Viktoria Heiden) sind auf zwei Punkte herangerückt. Da es sich einzig um eine 17er-Staffel handelt, stehen dieses Jahr noch drei Spieltage aus. Stadtlohn erwartet am 30. November den Viertplatzierten SF Merfeld, der mit einem Sieg selbst noch oben angreifen könnte.

Staffel 12

SC Münster 08 | 38 Punkte | 48:15 Tore | +33 | 12-2-1

Münster 08 lässt sich auch von Rückstanden nicht beirren. Nach dem Remis nach zweimaligem Rückstand gegen Verfolger SC Greven 09 reichte es beim Drittplatzierten DJK SV Mauritz trotz 0:2-Rückstandes noch zum Dreier. Greven patzte zuhause gegen den 1. FC Nordwalde (0:0) und hat wieder drei Punkte Rückstand. Mauritz ist nun mit neun Zählern ins Hintertreffen geraten. Aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses wird Münster 08 das Jahr als "Wintermeister" abschließen, bei Kellerkind SV Büren dürfte am 30. November eine Niederlage aber eh ausgeschlossen sein.