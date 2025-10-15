Die 12 Bezirksliga-Spitzenreiter: Oestinghausen patzt in Herbern

Erstmals gab es am vergangenen Wochenende keinen Wechsel an der Tabellenspitze, obwohl immerhin vier Spitzenreiter nicht siegreich waren.

Die Meister steigen wie immer in die Landesliga auf. Die Vizemeister brauchen sich dieses Jahr eher keine Hoffnung auf eine Aufstiegsrunde machen.

Pödinghausen verlor das schwere Heimspiel gegen die SpVg Hiddenhausen mit 0:1. Radu Scoarta schoss in der 16. Spielminute das "Goldene Tor des Tages" und seine Farben damit in die Spitzengruppe. Dass Pödinghausen oben blieb, hatten sie dem "peinlichen" 0:0 der SG FA Herringhausen/Eickum beim sieglosen Schlusslicht SV Eidinghausen-Werste zu verdanken. Aufgrund des besseren Torverhältnisses schob sich der BV Stift Quernheim auf Platz 2 vor (5:0 gegen Union Minden) und rangiert einen Punkte hinter Pödinghausen. Am Sonntag muss sich Pödinghausen in Eidinghausen/Werste beweisen und dürfte ausreichend gewarnt sein.

SW Sende | 22 Punkte | 36:14 Tore | +22 | 7-1-1

Sende fuhr den nächsten Kantersieg ein (9:2 gegen den SC Halle) und konnte den Vorsprung ausbauen, da der TuS Lipperreihe bereits am vergangenen Donnerstag im Verfolger-Duell nur 2:2 bei der Spvg Steinhagen spielte. Auf Platz 2 rückte der VfR Wellensiek vor, der die Reserve des Regionalligisten SC Wiedenbrück knapp mit 3:2 bezwang und zwei Punkte Rückstand aufweist. Schon am Donnerstag ist Sende beim FC Gütersloh II (Platz 9) im Einsatz.

Staffel 3

SV Dringenberg | 25 Punkte | 39:16 Tore | +23 | 8-1-0

Ein Last-Minute-Treffer bescherte dem SV Dringenberg gegen den Delbrücker SC II den achten Sieg im neunten Spiel (2:1). Bei einer mehr absolvierten Partie bliebt die Spvg Brakel einen Zähler zurück (5:3 gegen den TSV Horn). Auch der FC Dahl/Dörenhagen bleibt oben dran (2:1 gegen Suryoye Paderborn). Dagegen muss der ambitionierte SuS Westenholz endgültig abreißen lassen (2:3 beim SC Borchen). Am Sonntag fordert der TSV Horn (Platz 8) Dringenberg heraus.

Staffel 4

SG Bödefeld/Henne-Rartal | 28 Punkte | 38:8 Tore | +30 | 9-1-0

Lediglich am 1. Spieltag trotzte der VfL Bad Berleburg dem Spitzenreiter einen Punkt ab. Seitdem gibt sich die SG keine Blöße und gewann auch gegen die SF Hüingsen souverän mit 3:0. Der Vorsprung bleibt stabil bei sechs Punkten, da auch die Verfolger SV Hüsten 09 (2:0 gegen den SV Oberschledorn/Grafschaft) und der SV Brilon (3:1 gegen den TV Fredeburg) siegreich waren. Am Sonntag kommt es zum Topspiel zwischen der SG Serkenrode/Fretter, die auf Platz 4 aber bereits elf Punkte Rückstand hat, und der SG Bödefeld/Henne-Rartatl.

Staffel 5

RW Hünsborn | 28 Punkte | 39:8 Tore | +31 | 9-1-0

Hünsborn drehte einen 1:2-Pausenrückstand zu einem deutlichen 6:2-Auswärtserfolg beim SV Setzen und bleibt fünf bzw. sechs Punkte vor einem ebenfalls siegreichen Verfolgerquartett: VfR Rüblinghausen (5:1 gegen Türkiyemspor Plettenberg), Kiersper SC (3:0 gegen den SC LWL 05), VSV Wenden (2:0 beim SV Rothemühle) und FC Altenhof (3:1 bei Germania Salchendorf II). Am Freitagabend erwartet Hünsborn die SG Mudersbach/Brachbach (Platz 8).

Staffel 6

SV Ararat Gevelsberg | 27 Punkte | 34:12 Tore | +22 | 9-0-1

Der Aufsteiger ist ein Titelkandidat, muss man nach dem vergangenen Wochenende konstatieren. Ararat gewann beim Verfolger und Topfavoriten Kirchhörder SC, der krankheitsbedingt ohne seinen Torjäger Jonas Telschow auskommen musste, mit 2:1 und baute seinen Vorsprung auf sechs Punkte aus. Am Sonntag hat Ararat das schwere Heimspiel gegen die Oberliga-Reserve des TuS Ennepetal (Platz 5) vor der Brust.

Staffel 7

TuS SG Oestinghausen | 28 Punkte | 39:5 Tore | +34 | 9-1-0

Völlig überraschend kassierte Oestinghausen beim neuen Schlusslicht SV Herbern einen Last-Minute-Ausgleich und musste sich mit einem 1:1-Remis begnügen. "Hätte mir jemand vor der Saison gesagt, wir würden diese Punkteausbeute nach zehn Spielen erreichen, ich hätte es direkt unterschrieben. Klar ärgern wir uns über das Unentschieden, aber von einem Dämpfer sind wir heute weit entfernt“, sagte Oestinghausens Coach Dierck Meincke. Der TuS Freckenhorst (2:1 gegen die SG Sendenhorst) rückte auf drei Zähler heran, der SVE Heessen verkürzte auf sechs Punkte (3:2 gegen Viktoria Rietberg). Am Sonntag möchte Oestinghausen gegen RW Mastholte (Platz 11) Wiedergutmachung betreiben.

Staffel 8

SG Massen | 28 Punkte | 38:9 Tore | +29 | 9-1-0

Nach dem etwas überraschenden Derby-Remis bei RW Unna kam Massen im Heimspiel gegen Union Lüdinghausen sofort wieder in die Spur (4:0). Die Verfolger KF Sharri (3:1 beim TuS Germania Lohauserholz) und SC Osmanlispor (2:1 gegen RW Unna) bleiben sechs Punkte dahinter. Bei der Schießbude der Liga, Schlusslicht VfL Kemminghausen, dürfte der Sieg für Massen am Sonntag nur eine Frage der Höhe sein.

Staffel 9

FC 96 Recklinghausen | 20 Punkte | 32:12 Tore | +20 | 6-2-1

Wie schon mehrfach erwähnt, könnte es die spannendste Bezirksliga-Staffel werden. Recklinghausen kassierte beim VfB Hüls eine 0:5-Klatsche, so dass dieser auf Platz 9 liegend selbst nur noch fünf Punkte Rückstand hat. Platz 1 und 11 trennen aktuell nur fünf Zähler. Im ersten Verfolgerduell trennten sich der TuS Haltern und die SF Bulmke 2:2-unentschieden, so dass der Erler SV auf Platz 2 vorrückte (5:1 gegen Marokko Herne). Am Sonntag hat Recklinghausen Kellerkind SV Zweckel (Platz 14) zu Gast.

Staffel 10

SV Westrich | 25 Punkte | 21:11 Tore | +10 | 8-1-1

Westrich gewann das prestigeträchtige Dortmunder Derby gegen Wesfalia Huckarde mit 2:1 und baute den Vorsprung auf sechs Punkte aus, da das Verfolgertrio nicht siegreich war. Der FC Castrop-Rauxel kam nicht über ein 1:1-Remis gegen den TuS Hattingen hinaus, der SC Weitmar 45 unterlag beim FC Sarajevo-Bosna mit 2:3 und der TuS Heven kassierte beim SV Herbede einen späten 3:3-Ausgleich. Westrich reist am Sonntag zum CSV SF Bockum-Linden (Platz 8).

Staffel 11

SuS Stadtlohn | 25 Punkte | 28:8 Tore | +20 | 8-1-1

Stadtlohn bleibt dank eines späten 3:2-Siegs beim BVH Dorsten vor dem punktgleichen TSV Raesfeld, der bei der DJK/VfL Billerbeck mit 4:2 gewann. Drei Punkte zurück bleiben die SF Merfeld (5:3 beim SC Südlohn) und die TSG Dülmen (3:2 gegen den ASC Schöppingen). SW Holtwick konnte nicht mitziehen (1:3 beim SV Gescher). Am Sonntag hat Stadtlohn spielfrei, so dass Raesfeld zuhause gegen die DJK Eintracht Coesfeld (Platz 14) alle Chancen hat. Dem Landesliga-Absteiger droht, in die Kreisliga durchgereicht zu werden.

Staffel 12

SC Münster 08 | 25 Punkte | 36:9 Tore | +27 | 8-1-1

Münster 08 kam im Spitzenspiel gegen Verfolger Germania Hauenhorst zu einem Last-Minute-Remis (1:1) und rangiert nur noch einen Punkt vor dem SC Greven 09 (2:0 bei Falke Saerbeck). Hauenhorst hat wie die DJK SV Mauritz (2:0 bei Wacker Mecklenbeck) sechs Punkte Rückstand. Am Sonntag ist Münster 08 bei Concordia Albachten (Platz 7) gefordert.