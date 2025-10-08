Die 12 Bezirksliga-Spitzenreiter: Münster 08 verliert bei Aufsteiger

Die Meister steigen wie immer in die Landesliga auf. Die Vizemeister brauchen sich dieses Jahr eher keine Hoffnung auf eine Aufstiegsrunde machen.

Pödinghausen hatte beim TuS Tengern keine Probleme (3:0) und bleibt zwei Punkte vor der SG FA Herringhausen/Eickum (5:1 gegen den TuS Ahmsen). Im Verfolgerduell nahmen sich der TuS Dielingen und der BV Stift Quernheim gegenseitig die Punkte weg (2:2) und sind vorerst nicht mehr in Schlagdistanz. Am Sonntag wartet auf Pödinghausen das schwere Heimspiel gegen den Fünftplatzierten SpVg Hiddenhausen.

SW Sende | 19 Punkte | 30:14 Tore | +16 | 6-1-1

Sende übernahm dank eines souveränen 6:0-Erfolgs bei Schlusslicht TuS Leopoldshöhe wieder die Tabellenspitze. Die Spvg Steinhagen war am Wochenende nicht im Einsatz und wurde vom TuS Lipperreihe (4:2 gegen den SV Spexard) und dem VfR Wellensiek (4:2 gegen den SC Hicret Bielefeld) überflügelt. Das Quartett rangiert innerhalb von drei Punkten, Sende und Steinhagen haben aber eine Partie weniger absolviert. Bereits am morgigen Donnerstag kommt es zum Spitzenspiel zwischen Steinhagen und Lipperreihe. Sende hat am Sonntag den SC Halle (Platz 12) zu Gast.

Staffel 3

SV Dringenberg | 22 Punkte | 37:15 Tore | +22 | 7-1-0

Der Spitzenreiter war am Wochenende nicht im Einsatz, da das Auswärtsspiel bei der SG Belle-Cappel-Leopoldstal ins Wasser fiel. Der Nachholtermin steht noch nicht fest. So schoben sich die Verfolger zumindest optisch wieder in Schlagdistanz. Die Spvg Brakel gewann beim Delbrücker SC II mit 3:1. Der FC Dahl/Dörenhagen gab sich bei der SG Boke/Bentfeld keine Blöße (4:2). Und der SuS Westenholz tat gegen Schlusslicht VfR Borgentreich etwas für das Torverhältnis (6:1). Gegen den DSC II (Platz 11) ist Dringenberg am Sonntag klarer Favorit.

Staffel 4

SG Bödefeld/Henne-Rartal | 25 Punkte | 35:8 Tore | +27 | 8-1-0

Beim Kellerkind VfB Marsberg kam die SG nach Pausenrückstand doch noch zu einem deutlichen 6:2-Auswärtssieg. Der ambitionierte SV Hüsten 09 muss nach dem torlosen Remis im Verfolgerduell bei der SG Serkenrode/Fretter endgültig abreißen lassen und hat bereits sechs Punkte Rückstand. Serkenrode/Fretter sowie der SV Brilon (5:1 beim BC Eslohe) liegen bereits neun Punkte zurück, haben aber eine Partie weniger auf dem Konto. Die SF Hüingsen (Platz 9) ist am Sonntag bei der SG Bödefeld/Henne-Rartal zu Gast.

Staffel 5

RW Hünsborn | 25 Punkte | 33:6 Tore | +27 | 8-1-0

Hünsborn festigte die Tabellenführung mit zwei späten Toren beim 2:0 gegen Germania Salchendorf II. Das ebenfalls siegreiche Verfolgerquartett VfR Rüblinghausen (3:2 beim FSV Gerlingen), Kiersper SC (6:0 bei Türkiyemspor Plettenberg), VSV Wenden (3:0 gegen den SV Heggen) und FC Altenhof (2:1 gegen den SV Ottfingen) bleibt fünf bzw. sechs Punkte dahinter. Bei Kellerkind SV Setzen (Platz 15) wäre alles andere als der nächste Dreier für Hünsborn eine große Überraschung.

Staffel 6

SV Ararat Gevelsberg | 24 Punkte | 32:11 Tore | + 21 | 7-0-1

Der Aufsteiger mausert sich zum Titelkandidaten. Im Topspiel gegen den VfB Westhofen gab es einen souveränen 5:1-Heimsieg. Auch Topfavorit Kirchhörder SC entledigte sich eines Verfolgers. Beim Geisecker SV gelang ein klarer 4:0-Erfolg, womit die Dortmunder drei Punkte hinter Gevelsberg bleiben. Am Sonntag kommt es zum Kracher zwischen Kirchhörde und Gevelsberg.

Staffel 7

TuS SG Oestinghausen | 27 Punkte | 38:4 Tore | +34 | 9-0-0

Oestinghausen fertigte Aufsteiger DJK Vorwärts Ahlen mit 6:0 ab und bleibt fünf Punkte vor dem TuS Freckenhorst (3:0 bei der SuS Cappel). Mitfavorit SVE Heessen verspielte beim BV Bad Sassendorf eine 2:0-Führung und muss nach dem 2:2-Remis endgültig abreißen lassen. Auch Landesliga-Absteiger Beckumer SpVg (1:3 bei der Warendorfer SU) kommt vorerst nicht mehr für Platz 1 in Frage. Beim Tabellenvorletzten SV Herbern könnte es den nächsten Kantersieg der Oestinghausener geben, bei dem der 34-jährige Ex-Regionalliga-Akteur Gianluca Marzullo 20 der 38 Tore geschossen hat.

Staffel 8

SG Massen | 25 Punkte | 34:9 Tore | +25 | 8-1-0

Das kam überraschend! Massen lag im Derby bei RW Unna nach einer Stunde 0:2 zurück und musste sich am Ende mit einem Punkt begnügen, der den Vorsprung aber sogar noch vergrößerte, da die Verfolger KF Sharri (1:2 gegen Eving Selimiye Spor), SC Osmanlispor (2:3 beim SSV Mühlhausen) und Kamener SC (2:2 beim VfR Sölde) ebenfalls nicht siegreich waren und nun allesamt sechs Punkte Rückstand haben. Gegen Union Lüdinghausen (Platz 12) geht Massen wieder als klarer Favorit ins Rennen.

Staffel 9

FC 96 Recklinghausen | 20 Punkte | 32:7 Tore | +25 | 6-2-0

Das Topspiel zwischen Recklinghausen und Verfolger Erler SV fiel aufgrund eines Wasserschadens im Stadion Hohenhorst aus. Der Nachholtermin steht noch nicht fest. Der TuS Haltern (1:0 beim FC Marokko Herne) und die SF Bulmke (5:0 gegen den VfB Börnig) schoben sich auf Platz 2 und 3 vor. Der VfB Kirchhellen verlor überraschend gegen den SC Hassel mit 3:4 und verpasste es, auf einen Zähler heranzurücken. Am Sonntag fordert der VfB Hüls (Platz 11) den Spitzenreiter. Außerdem treffen sich Haltern und Bulmke zum Spitzenspiel.

Staffel 10

SV Westrich | 22 Punkte | 19:10 Tore | +7 | 7-1-1

Nach zwei sieglosen Spielen kehrte Westrich beim TuS Hattingen in die Erfolgsspur zurück (2:0). Der Vorsprung vergrößerte sich wieder auf vier Punkte, da der SC Weitmar 45 überraschend CFK Bochum mit 0:2 unterlag und der FC Castrop-Rauxel bei der SpVg BG Schwerin nach 1:3-Rückstand nur zu einem Unentschieden kam. Der TuS Heven schloss zu den Verfolgern wieder auf (4:2 gegen den SV Bommern). Am Sonntag hat Westrich den SV Westfalia Huckarde, der weit hinter seiner Erwartungen zurückliegt, zum prestigeträchtigen Dortmunder Derby zu Gast.

Staffel 11

SuS Stadtlohn | 22 Punkte | 25:6 Tore | +19 | 7-1-1

Der SuS Stadtlohn verteidigte seine Tabellenführung mit einem 2:0-Heimerfolg gegen den SV Gescher und bleibt punktgleich mit dem TSV Raesfeld (4:1 gegen Viktoria Heiden). SW Holtwick dagegen verlor gegen die DJK Eintracht Coesfeld mit 2:3 und liegt nun wie SF Merfeld (2:2 gegen den FC Epe) und die TSG Dülmen (2:1 beim SC Reken) drei Punkte zurück. Zum BVH Dorsten (Platz 12) fährt Stadtlohn als Favorit. Auch Raesfeld ist bei einer Mannschaft aus der unteren Tabellenhälfte zu Gast (Platz 10).

Staffel 12

SC Münster 08 | 24 Punkte | 35:8 Tore | +27 | 8-0-1

Die größte Überraschung in allen Bezirksligen gab es in Münster. Die Nullachter verloren ihre weiße Weste ausgerechnet im Derby beim TSV Handorf. In der 86. Spielminute schoss Lars Dohmen das Goldene Tor des Tages für den Aufsteiger. Nullacht-Coach Klas Tranow sagte: "Es hat uns erwischt. Aufgrund der Hingabe, mit der Handorf aufgetreten ist, war das auch ein Stück weit verdient. Sie hatten eine extreme Emotionalität, waren total gallig und gierig, dieses Spiel zu gewinnen. Handorf hat es uns sehr schwer gemacht und sehr gut gespielt." Der SC Greven 09 rangiert nur noch drei Punkte zurück (3:1 gegen Wacker Mecklenbeck). Dagegen konnte der Borghorster FC den Patzer nicht nutzen und verlor das Verfolgerduell gegen den 1. FC Nordwalde mit 2:3. Neuer Überraschungs-Dritter ist Aufsteiger Germania Hauenhorst mit sechs Punkten Rückstand (4:0 gegen Graf Kobbo Tecklenburg), der am Sonntag den SC Münster 08 zum Spitzenspiel erwartet.