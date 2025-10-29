Die 12 Bezirksliga-Spitzenreiter: Lipperreihe klettert auf Platz 1

Die Meister steigen wie immer in die Landesliga auf. Die Vizemeister brauchen sich dieses Jahr eher keine Hoffnung auf eine Aufstiegsrunde machen , da aktuell drei der letzten vier Plätze in der Regionalliga West von westfälischen Mannschaften belegt werden.

Ein Last-Minute-Tor von Sakir Seyhan Gülec bescherte Pödinghausen den 2:1-Topspiel-Sieg gegen Verfolger SG FA Herringhausen/Eickum und einen Vier-Punkte-Vorsprung. Auf Platz 2 ist der mit Herringhausen punktgleiche BV Stift Quernheim vorgerückt, der Schlusslicht SV Oetinghausen mit 9:1 abschoss. Am Sonntag erwartet Pödinghausen den VfL Mennighüffen (Platz 11).

TuS Lipperreihe | 25 Punkte | 33:16 Tore | +17 | 7-4-1

Der bisherige Tabellenführer SW Sende verlor das Spitzenspiel gegen die Spvg Steinhagen nach 2:1-Führung mit 2:4 und rutschte auf Platz 4 ab. Lipperreihe kletterte durch den klaren 4:0-Erfolg bei Kellerkind SuK Canlar Bielefeld an die Spitze. Wie Sende und Steinhagen rangiert auch Türkgücü Gütersoh (2:0 gegen den FC Gütersloh II) in Schlagdistanz. Der VfR Wellensiek hat nun vier Punkte Rückstand, nachdem die abgebrochene Partie bei der SpVg Heepen mit 2:0 für den Gegner gewertet wurde. Am Sonntag kommt es zu den Topspielen zwischen Lipperreihe und Wellensiek sowie Steinhagen und Türkgücü.

Staffel 3

SV Dringenberg | 31 Punkte | 48:24 Tore | +24 | 10-1-1

In Dringenberg ist weiterhin das Motto: "Egal, wie viele Gegentore wir kassieren, wir schießen einfach mehr". Beim SV Eintracht Jerxen-Orbke ging der Tabellenführer mit 4:2 als Sieger vom Platz. Die Spvg Brakel bleibt einen Punkt zurück (2:0 gegen den TBV Lemgo). Im Verfolgerduell schlug der SuS Westenholz die SG Belle-Cappel-Leopoldstal mit 4:2, so dass beide nun schon sieben Punkte Rückstand haben. Am Sonntag hat Dringenberg das schwere Auswärtsspiel beim Tabellenfünften TBV Lemgo vor der Brust.

Staffel 4

SG Bödefeld/Henne-Rartal | 34 Punkte | 46:10 Tore | +36 | 11-1-0

Lediglich am 1. Spieltag trotzte der VfL Bad Berleburg dem Spitzenreiter einen Punkt ab. Seitdem gibt sich die SG keine Blöße (3:0 gegen den SV Oberschledorn/Grafschaft). Der Vorsprung bleibt bei einer mehr absolvierten bei neun Punkten, da auch der SV Hüsten 09 (4:1 gegen den BC Eslohe) und der SV Brilon (5:0 gegen TuRa Freienohl) siegreich waren. Am Sonntag hat Bödefeld spielfrei, so dass die Verfolger etwas heranrücken könnten.

Staffel 5

RW Hünsborn | 31 Punkte | 44:12 Tore | +32 | 10-1-1

Hünsborn gewann das Topspiel beim Kiersper SC souverän mit 4:1. Begünstigt wurde dies durch einen frühen Platzverweis für den KSC wegen einer Notbremse in der 4. Spielminute, der auch zur Führung per Foulelfmeter führte. In Schlagdistanz bleiben der VfR Rüblinghausen (4:1 gegen den TuS Plettenberg) und die VSV Wenden (6:0 gegen den FSV Gerlingen). Kierspe ist auf fünf Punkte zurückgefallen. Die Partie des weiteren Verfolgers FC Altenhof bei der SG Mudersbach/Brachfiel aus. Am Sonntag kommt es zum erneuten "Spiel um Platz 1" für Hünsborn, dieses Mal gegen Rüblinghausen.

Staffel 6

SV Ararat Gevelsberg | 33 Punkte | 42:16 Tore | +26 | 11-0-1

Der Aufsteiger marschiert überraschend mit großen Schritten Richtung Herbstmeisterschaft (5:2 beim TuS Holzen-Sommerberg). Topfavorit Kirchhörder SC bleibt sechs Punkte zurück, hat aber aufgrund des 16:0 gegen Schlusslicht VfB Altena nun das deutlich bessere Torverhältnis. Das restliche Feld ist bereits deutlich abgeschlagen. Am Sonntag fordert der FC Hellas/Makedonikos Hagen Ararat heraus.

Staffel 7

TuS SG Oestinghausen | 34 Punkte | 53:6 Tore | +47 | 11-1-0

Oestinghausen gewann das Derby beim Fünftplatzierten RW Westönnen überraschend deutlich mit 7:0 und bleibt drei Punkte vor dem TuS Freckenhorst (2:1 beim SV Herbern). Auch der SVE Heessen (2:0 gegen die SpVgg Oelde) und die Beckumer SpVg (6:0 gegen den SV Hilbeck) waren siegreich, haben aber bereits sechs bzw. sieben Punkte Rückstand. Am Sonntag könnte Heessen wieder große Brisanz in den Aufstiegskampf bringen, wenn man nach Oestinghausen reist und mit drei Punkten nach Hause fährt.

Staffel 8

SG Massen | 34 Punkte | 56:11 Tore | +45 | 11-1-0

Massen fertigte Kellerkind VfB Waltrop mit 6:1 ab und bleibt sechs Punkte vor dem SC Osmanlispor (2:0 beim TuS Germania Lohauserholz). KF Sharri fiel auf neun Punkte zurück, da das Auswärtsspiel beim SVF Herringen witterungsbedingt abgesagt wurde. Am Sonntag hat Massen die Reifeprüfung beim Landesliga-Absteiger VfR Sölde (Platz 7) vor der Brust.

Staffel 9

FC 96 Recklinghausen | 26 Punkte | 44:16 Tore | +28 | 8-2-1

Einen offenen Schlagabtausch gewann Recklinghausen bei BW Westfalia Langenbochum mit 6:4 und bleibt einen Zähler vor dem Erler SV (6:2 gegen den VfB Börnig). Auch der TuS Haltern (2:1 gegen den SV Hochlar) rangiert in Schlagdistanz, hat aber eine Partie mehr absolviert. Ein breites Mittelfeld, angeführt vom SV Horst-Emscher (fünf Punkte Rückstand), schielt ebenfalls in dieser engen Staffel noch nach oben. Am Sonntag kommt es zum Topspiel zwischen Haltern und Erle. Recklinghausen hat den sieben Punkte zurückliegenden SC Hassel (Platz 7) zu Gast.

Staffel 10

SV Westrich | 28 Punkte | 24:11 Tore | +13 | 9-1-1

Westrich schoss den SC Weitmar 45 nach einem frühen Rücsktand endgültig in das graue Mittelfeld (5:2). Einziger Verfolger ist der TuS Heven (5:1 beim SV Sarajevo-Bosna), der selbst aber bereits sieben Punkte Rückstand aufweist. Westrich reist am Sonntag zum Dortmunder Derby beim überraschend abstiegsgefährdeten Mengede 08/20.

Staffel 11

SuS Stadtlohn | 26 Punkte | 29:9 Tore | +20 | 8-2-1

Was für eine Staffel. In der oberen Tabellenhälfte fuhr am vergangenen Spieltag niemand einen Dreier ein. Stadtlohn kam im Topspiel gegen Verfolger SW Holtwick nur zu einem 1:1-Remis. Der TSV Raesfeld verpasste die Übernahme der Tabellenführung durch die überraschende 2:3-Niederlage beim SV Gescher. Auch die SF Merfeld ging als Verlierer vom Platz (0:2 bei der DJK/VfL Billerbeck). Gewinner des Spieltags war so die spielfreie TSG Dülmen. Alle fünf liegen innerhalb von drei Punkten. Vorwärts Epe konnte nicht aufholen, verlor ebenfalls beim BVH Dorsten (2:3) und hat nun sechs Punkte Rückstand. Dies kann sich jedoch schnell wieder ändern, wenn am Sonntag Stadtlohn zu Gast ist.

Staffel 12

SC Münster 08 | 31 Punkte | 40:10 Tore | +30 | 10-1-1

Münster 08 tat sich erneut schwer. Erst in der 74. Spielminute gelang Rui Petro Guimares das Goldene Tor des Tages gegen den VfL Wolbeck Damit wurde die Tabellenführung vor dem einen Punkt zurückliegenden SC Greven 09 (4:1 bei Teuto Riesenbeck) gewahrt. Auf Platz 3 hat die DJK SV Mauritz weiter Boden verloren (1:1 beim TuS Altenberge) und hat nun bereits acht Punkte Rückstand. Bei Kellerkind SuS Neuenkirchen II geht Münster 08 am Sonntag als klarer Favorit an den Start.