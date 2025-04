Die 12 Bezirksliga-Spitzenreiter: Herne-Süd gewinnt Top-Spiel

In einem absoluten Topspiel verteidigte der BV Herne-Süd in der Staffel 9 die Tabellenführung gegen den FC 96 Recklinghausen (3:1) und hat sich erstmals einen kleinen Vorsprung erarbeitet.

Die einzige Veränderung gab es in der Staffel 11, wo sich der SV SW Lembeck wieder am SV Gescher vorbeigeschoben hat.

Brake verlor überraschend beim SV Oetinghausen mit 0:2, blieb aber auf Platz 1, da Verfolger BV Stift Quernheim im Topspiel beim Drittplatzierten FC Lübbecke mit 0:1 unterlag. Quernheim und Lübbecke haben ein Spiel weniger als der Spitzenreiter absolviert und können noch an Punkten gleichziehen (Quernheim) bzw. auf drei Punkte (Lübbecke) verkürzen. Am Sonntag hat Brake den TuS GW Pödinghausen zu Gast. Es bleibt hochspannend, da Brake noch in Lübbecke (4. Mai) und Quernheim (1. Juni, letzte Spieltag) antreten muss.

Türkgücü Gütersloh | 46 Punkte | Bilanz 14-4-4 | 56:29 Tore



Türkgücü und der Viertplatzierte TuS Lippereihe trennten sich im Topspiel unentschieden (2:2). Die direkten Verfolger Spvg Steinhagen (4:2 gegen SC Halle) und VfB Schloß Holte (1:0 gegen SC Hicret Bielefeld) waren siegreich und verkürzten den Abstand auf zwei Punkte. Zudem besitzen beide das bessere Torverhältnis. Der FC Gütersloh II patzte beim beim designierte Absteiger SC Peckeloh II (1:1), hat aber ein Spiel weniger absolviert und kann noch auf drei Punkte verkürzen. Am Wochenende könnte der acht Punkte zurückliegende VfR Wellensiek (Platz 6) mit einem Dreier gegen Türkgücü in den Aufstiegskampf zurückkehren.

BV Bad Lippspringe | 62 Punkte | Bilanz 20-2-0 | 84:18 Tore



Der BVL gewann souverän mit 5:1 gegen SV Höxter und behauptete den großen Vorsprung von 22 Punkten auf Verfolger FSV Bad Wünnenberg/Leiberg (4:0 bei FC Peckelsheim-Eissen-Löwen). Nur noch drei Siege (= neun Punkte) fehlen dem BVL in den verbleibenden acht Partien, um sich vorzeitig die Meisterschaft zu sichern. Beim SV Dringenberg (Platz 11) dürfte der Dreier wieder nur Formsache zu sein.

SuS Langscheid/Enkhausen | 54 Punkte | Bilanz 17-3-0 | 61:11 Tore



Langscheid/Enkhausen hatte beim SV Brilon keine Probleme (3:0), baute seinen Vorsprung auf Verfolger SG Bödefeld/Henne-Rartal (1:2-Last-Minute-Pleite gegen die SG Hemer) auf 13 Punkte aus und hat sogar eine Partie weniger auf dem Konto. Am Sonntag kommt es zum Top-Duell zwischen den beiden. Bei einem Sieg des SuS wäre es wohl die endgültige Vorentscheidung.

TSV Weißtal | 50 Punkte | Bilanz 15-5-2 | 66:21 Tore



Weißtal kam beim SV Rothemühle nicht über ein 1:1-Remis hinaus, so dass RW Hünsborn (1:0 gegen den SV Germania Salchendorf II) an Punkten gleichgezogen ist. Nur sieben Tore trennen beide. Auch der VSV Wenden (4:1 gegen TuS Plettenberg) und der SC LWL 05 (6:1 beim SV Fortuna Freudenberg) sind wieder in Schlagdistanz. Zuhause gegen Kellerkind GW Elben ist für Weißtal nicht nur ein Sieg Pflicht, auch das Torverhältnis sollte möglichst ausgebaut werden.

TuS Eichlinghofen | 54 Punkte | Bilanz 17-3-2 | 69:23 Tore



Eichlinghofen gewann nach der zuvor überraschenden zweiten Saisonniederlage gegen den SC Berchum/Garenfeld mit 3:1. Die beiden Verfolger Kirchhörder SC (1:2 beim FSV Gevelsberg) und VfB Westhofen (1:1 gegen Geisecker SV) patzten und sind wieder deutlich im Rückstand (acht Punkte). In Geisecke möchte Eichlinghofen am Sonntag ein besseres Ergebnis als Westhofen erzielen, dürfte aber gewarnt sein.

ASK Ahlen | 57 Punkte | Bilanz 18-3-1 | 83:19 Tore



Ahlen gewann beim Schlusslicht FC Mönninghausen unspektakulär mit 2:0, der zweite Treffer fiel erst in der Nachspielzeit. Verfolger SC Wiedenbrück II gewann beim SuS Westenholz mit 1:0 und bleibt auf vier Punkte dran. Westenholz hat sich damit bei nun elf Punkten Rückstand aus dem Aufstiegskampf verabschiedet. Am Sonntag hat ASK das schwere Heimspiel gegen RW Westönnen (Platz 5 vor der Brust).

SVE Heessen | 53 Punkte | Bilanz 17-2-1 | 55:15 Tore



Heessen kam mit einem ungefährdeten 3:0-Heimsieg gegen SV Herbern zurück in die Spur. Verfolger VfL Kamen (9:0 Kantersieg gegen TV Brechten) bleibt aber bei drei Punkten Rückstand und einer weniger absolvierten Partie vermeintlich in der "Pole Position". Das Torverhältnis ist inzwischen um 28 (!) Tore besser. Für beide stehen am kommenden Wochenende Topspiele an: Heessen reist zum Derby beim TuS Germania Lohauserholz (Platz 5) und Kamen muss bei den vormals ebenfalls ambitionierten Dortmunder Löwen (Platz 4) antreten.

BV Herne-Süd | 48 Punkte | Bilanz 14-6-1 | 70:30 Tore

Herne-Süd gewann das Topspiel gegen den direkten Verfolger FC 96 Recklinghausen mit 3:1 und hat diesen auf sechs Punkte distanziert. Recklinghausen hat ein Spiel weniger absolviert und besitzt das deutlich schlechtere Torverhältnis. Der FC Marokko Herne (5:4 gegen den BV Rentfort) bleibt sieben Punkte zurück. Am Sonntag reist Herne-Süd zum VfB Kirchhellen (Platz 11).

FC Altenbochum | 48 Punkte | Bilanz 15-3-3 | 59:23 Tore



Altenbochum lässt es etwas schleifen und kam überraschend auch gegen den SV Bommern (Platz 9) nicht über ein 1:1 hinaus. Es war das dritte Sieglos-Spiel in Folge, das aber eher folgenlos blieb. Denn Mengede 08/20 verlor das Verfolgerduell gegen den SV Westfalia Huckarde mit 0:2 und liegt nun zehn Punkte zurück. Sowohl Huckarde als auch der FC Castrop-Rauxel (nur 1:1 beim CFK Bochum) könnten den Rückstand auf acht Punkte verkürzen. Auch beim SV Westrich (Platz 7) wartet auf Altenbochum keine Laufkundschaft, so dass die Konkurrenz sich wieder Hoffnung machen dürfte.

SV SW Lembeck | 40 Punkte | Bilanz 13-1-7 | 50:37 Tore

Die vergangene Woche im Topspiel gegen den Lembeck eroberte Tabellenführung schenkte der SV Gescher direkt wieder her (1:1 beim DJK/VfL Billerbeck). Lembeck gewann gegen den Vorwärts Epe mit 4:2 und hat wieder zwei Punkte Vorsprung. Die weiteren Verfolger SuS Stadtlohn (2:0 beim TSV Raesfeld) und SC Reken (4:0 gegen FC Viktoria Heiden) waren siegreich und bleiben in Lauerstellung. Stadtlohn empfängt am heutigen Abend Reken zum vorgezogenen Topspiel. Lembeck reist am Sonntag zum SV Heek (Platz 12).

SpVg Emsdetten 05 | 54 Punkte | Bilanz 17-3-2 | 69:23 Tore



Emsdetten gewann souverän gegen Kellerkind TuS Germania Horstmar mit 4:1. Die Verfolger SC Münster 08 (3:0 bei Tus Graf Kobbo Tecklenburg), Borghorster FC (2:1 bei SV Teuto Riesenbeck) und SC Greven 09 (10:1 bei BSV Roxel) waren ebenfalls siegreich. Der Rückstand ist damit unverändert bei fünf, sechs bzw. sieben Punkten geblieben. Beim SV Büren (Platz 12) steht Emsdetten vor einer Pflichtaufgabe, bevor die Topspiel-Wochen gegen alle drei Konkurrenten folgen.