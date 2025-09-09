Die 12 Bezirksliga-Spitzenreiter: Geisecke überflügelt Kirchhörde

Nach fünf Spieltagen ergibt sich ein erstes Bild. FuPa Westfalen blickt ab sofort wöchentlich wieder auf die Spitzenreiter und den Aufstiegskampf.

Die Meister steigen wie immer in die Landesliga auf. Die Vizemeister brauchen sich dieses Jahr eher keine Hoffnung auf eine Aufstiegsrunde machen.

Bis zum letzten Spieltag war der BV Stift Quernheim in der vergangenen Saison um Aufstiegskampf und verpasste die Aufstiegsrunde erst am letzten Spieltag. Kein Wunder also, dass sich der BV sofort ganz oben einsortiert. Der 4:1-Heimsieg gegen den letztjährigen Vizemeister TuS Brake, der der Musik vorerst hinterher läuft, war ein erstes Ausrufezeichen. Den einzigen Punktverlust gab es bislang im Duell mit dem punktgleichen TuS GW Pödinghausen, als sich beide torlos trennten. Die aktuellen Verfolger TuS Dielingen und SG FA Herringhausen/Eickum dürften ebenfalls oben zu erwarten sein. Beim bislang punktlosen Aufsteiger SC Bünde sollte der nächste Sieg für Quernheim nur eine Frage der Höhe sein.

SW Sende | 12 Punkte | 17:9 Tore | +8

Ein einstelliger Tabellenplatz ist Sende bislang noch nie gelungen. Nach der Rückkehr in den überkreislichen Fußball gelang in der vergangenen Saison erst am letzten Spieltag der Klassenerhalt. Nun führt der Verein aus Schloß Holte-Stukenbrock die Tabelle überraschend an, da der noch ungeschlagene Favorit TuS Lipperreihe - verstärkt mit zahlreichen Akteuren des letztjährigen Landesligisten TSV Oerlinghausen - patzte (1:1 gegen SC Hicret Bielefeld). Sende gelang ein 4:2-Auswärtserfolg bei der SpVg Heepen. Der 21-jährige Fynn Beermann erzielte einen Dreierpack und führt die ligainterne Torschützenliste nun an. Punktgleich mit Sende rangiert der letztjährige Vizemeister Türkgücü Gütersloh. Am Sonntag wartet auf Sende eine schwere Aufgabe mit dem VfR Wellensiek.

Staffel 3

SV Dringenberg | 13 Punkte | 24:8 Tore | +16

Verstärkt mit gestandenen Bezirksliga-Akteuren, u. a. Ex-FC PEL-Torjäger Pascal Knoke, der bereits zehn Treffer erzielt hat, ist Dringenberg eine gute Rolle zuzutrauen. Die ersten fünf Spieltage haben dies bestätigt. Bei Aufsteiger Suryoye Paderborn drehte der SVD einen 0:2-Rückstand in einen 4:2-Auswärtssieg. Das Verfolgerfeld mit Landesliga-Absteiger Spvg Brakel, dem stetigen Top-Team SC Borchen und Staffelwechsler SuS Westenholz (vergangenes Jahr Platz 3 in der Bezirksliga 7) ist nicht minder ambitioniert. Gegen Schusslicht und Aufsteiger VfR Borgentreich wartet auf Dringenberg, die 1:9 gegen Brakel unterlagen, eine Pflichtaufgabe.

Staffel 4

SG Serkenrode/Fretter | 12 Punkte | 16:5 Tore | +11

Die letztjährige Top 4-Teams stehen schon wieder ganz oben an. Da der SV Hüsten 09 das Topspiel bei der SG Bödefeld/Henne-Rartal überraschend deutlich mit 1:4 verlor, rückte die noch verlustpunktfreie SG auf Platz 1 vor. Das 5:2 gegen den VfL Bad Berleburg war der vierte Sieg im vierten Spiel. Beim SV Brilon wartet auf die SG eine schwere Auswärtsaufgabe.

Staffel 5

RW Hünsborn | 13 Punkte | 19:5 Tore | +14

Wie in der Staffel 4 stehen auch die letztjährigen Titelkandidaten RW Hünsborn und VSV Wenden bereits wieder ganz oben. Hünsborn ist einzig noch ungeschlagen und gab sich beim TuS Plettenberg keine Blöße (4:0). Der Kiersper SC kassierte überraschend eine 2:6-Pleite bei Aufsteiger SV Heggen und verlor die weiße Weste. Hünsborn erwartet Sonntag den aktuell besten Aufsteiger SG Oberschelden.

Staffel 6

Geisecker SV | 13 Punkte | 20:9 Tore | + 11

Greift der langjährige Bezirksligist (seit 1989) ganz oben an? Im Derby gegen den VfL Schwerte musste der GSV den ersten Punktverlust hinnehmen (4:4), übernahm aber die Spitze, da Top-Favorit Kirchhörder SC überraschend beim SC Berchum-Garenfeld eine 2:0-Führung verspielte und mit 3:4 verlor. Aufsteiger SV Ararat Gevelsberg ist optimal in die Saison gestartet und gehört zum Spitzentrio. Schon am Donnerstag tritt der Geisecker SV beim FSV Gevelsberg an.

Staffel 7

TuS SG Oestinghausen | 15 Punkte | 18:3 Tore | +15

Die Favoriten stehen oben. Neben Oestinghausen besitzt der TuS Freckenhorst noch eine weiße Weste. Der letztjährige Bezirksliga 8-Vizemeister SVE Heessen und Landesliga-Absteiger Beckumer SpVg folgen. Beim 3:0-Erfolg in Oelde erzielte Ex-Regionalliga-Stürmer Gianluca Marzullo (34) bereits seine Saisontore Nr. 10 und 11 für Oestinghausen. Mit der SG Sendenhorst, aktuell Platz 6, wartet keine einfache Heimaufgabe.

Staffel 8

SG Massen | 15 Punkte | 19:6 Tore | +13

Ein weiterer Tabellenführer mit weißer Weste! Der letztjährige Viertplatzierte gehört zu den Topfavoriten. Am Sonntag gelang ein knapper 2:1-Zittersieg im Derby gegen den Kamener SC. Ebenfalls ungeschlagen sind die Aufsteiger KF Sharri und TuS Wiescherhöfen. Am Sonntag reist Massen als klarer Favorit zum noch sieglosen SVF Herringen.

Staffel 9

FC 96 Recklinghausen | 11 Punkte | 19:4 Tore | +15

Es könnte eine der spannendsten Bezirksligen werden. Einige Mannschaften spekulieren auf den Titel. Spitzenreiter ist derzeit der letztjährige Vizemeister, der gegen den eher mäßig gestarteten FC Marokko Herne nicht über ein torloses Remis hinauskam. Punktgleich folgt die SG Herne 70. Am morgigen Mittwoch könnte die Tabellenführung aber schon wieder wechseln, wenn es im Nachholspiel zwischen dem VfB Kirchhellen und dem Erler SV einen Sieger gibt. Dann würde einer von beiden auf 13 Punkte nach fünf Spielen kommen.

Staffel 10

SV Westrich | 15 Punkte | 12:3 Tore | +9

Die Vereine im Westen Dortmunds müssen bekanntlich seit ein paar Jahren in der Staffel 10 Richtung Bochum fahren und werden voraussichtlich vielfach wieder eine gute Rolle spielen. Das Derby-Spitzenspiel gewann der SV Westrich gegen den FC Sarajevo-Bosna mit 1:0 und behielt damit die weiße Weste. Auch der letztjährige Vizemeister SV Westfalia Huckarde rangiert bereits wieder auf Platz 2. Westrich peilt beim Aufsteiger SV Türkiyemspor Bochum den sechsten Sieg im sechsten Spiel an.

Staffel 11

SuS Stadtlohn | 13 Punkte | 15:4 Tore | +11

Stadtlohn führt die Liga an, aber SF Merfeld ist mit vier Siegen aus vier Spielen bislang perfekt gestartet. Merfeld schlug am Sonntag den SC Reken. Der letztjährige Vizemeister kommt gar nicht aus den Startlöchern und steht noch ohne Dreier da. Mit Vorwärts Epe rangiert ein letztjähriger Meisterschaftsanwärter auf Platz 2, der am Sonntag zum voraussichtlich wieder sehr zuschauerträchtigen Derby bei Landesliga-Absteiger FC Epe reist. Stadtlohn möchte bei Viktoria Heiden die Tabellenführung verteidigen, Merfeld trifft auswärts auf ein weiteres eher überraschend schlecht gestartetes Team, den ASC Schöppingen.

Staffel 12

SC Münster 08 | 15 Punkte | 23:2 Tore | +21

Es war in der vergangenen Saison lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der SpVg Emsdetten 05. Dieses Jahr möchten sich die Nullachter die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und sind sofort voll da. Kein Tabellenführer weist ein besseres Torverhältnis auf, am Wochenende wurde Teuto Riesenbeck mit 8:0 vom Platz gefegt. Noch kann sich aber der SC Greven 09, der Münster 08 im vergangenen Jahr am letzten Spieltag die Vizemeisterschaft streitig machte, in Schlagdistanz halten. Am Sonntag ist der SC Münster 08 bei Graf Kobbo Tecklenburg (Platz 13) zu Gast.