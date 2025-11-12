Die 12 Bezirksliga-Spitzenreiter: Freckenhorst klettert auf Platz 1

FuPa Westfalen blickt wöchentlich auf die Spitzenreiter und den Aufstiegskampf. Zahlreiche Topspiele stehen am Wochenende an.

Die Meister steigen wie immer in die Landesliga auf. Die Vizemeister brauchen sich dieses Jahr eher keine Hoffnung auf eine Aufstiegsrunde machen , da aktuell drei der letzten vier Plätze in der Regionalliga West von westfälischen Mannschaften belegt werden.

Pödinghausen sicherte sich nach Pausenrückstand einen letztlich ungefährdeten 4:1-Auswärtssieg beim FSC Eisbergen und darf sich "Herbstmeister" nennen. Denn die Verfolger BV Stift Quernheim (2:1 gegen den TuS Tengern) und SG FA Herringhausen/Eickum (2:0 gegen den VfL Mennighüffen) liegen weiterhin vier Punkte zurück. Die SG hat die Hinrunde sogar bereits abgeschlossen und könnte noch weiter ins Hintertreffen geraten. Am letzten Hinrundenspieltag wartet auf Pödinghausen der letztjährige Vizemeister TuS Brake, der dieses Jahr im Niemandsland dümpelt.

TuS Lipperreihe | 31 Punkte | 40:16 Tore | +24 | 9-4-1

Lipperreihe schloss die Hinrunde mit einem 4:0-Heimsieg gegen Verfolger SW Sende ab und darf Sonntag gespannt beobachten, ob Sende Lipperreihe zum Herbstmeister macht. Schafft Türkgücü Gütersloh nach dem 7:0 gegen Kellerkind SuS Canlar Bielefeld auch in Sende einen Dreier, darf sich der letztjährige Vizemeister "Herbstmeister" nennen. Sende selbst braucht den Sieg, um oben dran zu bleiben. Auch der FC Türk Sport Bielefeld, der noch zwei Hinrunden-Partien austragen muss, könnte oben noch heranrücken. Dagegen hat die Spvg Steinhagen einen bitteren Rückschlag hinnehmen müssen (2:4 beim VfB Fichte Bielefeld) und hinkt vorerst hinterher.

Staffel 3

Spvg Brakel | 33 Punkte | 51:22 Tore | +29 | 11-0-3

Hinten raus wird die dritte OWL-Staffel plötzlich wieder richtig spannend! Brakel unterlag nach Führung dem FC Dahl/Dörenhagen mit 1:2. Der SV Dringenberg ist komplett aus der Spur geraten und war zum dritten Mal in den letzten vier Partien nicht siegreich (2:2 gegen die SG Boke/Bentfeld). Plötzlich sind die Verfolger SuS Westenholz (3:0 gegen den TSV Horn) und SG Belle-Cappel-Leopoldstal (7:3 gegen den Delbrücker SC II) in Schlagdistanz. Auch der TBV Lemgo (11:4 bei Kellerkind VfR Borgentreich) und FC Dahl/Dörenhagen dürfen bei fünf Punkten Rückstand wieder nach oben schielen. Am letzten Hinrundenspieltag könnte sich der FC D/D aus eigener Kraft gegen Dringenberg in Position bringen. Auch Brakel hat beim Tabellensiebten SV GW Anreppen keinen Selbstläufer vor der Brust.

Staffel 4

SG Bödefeld/Henne-Rartal | 37 Punkte | 51:11 Tore | +40 | 12-1-0

Wer soll die SG aufhalten? Mit 5:1 revanchierte sich der Spitzenreiter beim BC Eslohe für die bislang einzige Pflichtspielniederlage im Kreispokal. Der SV Hüsten 09 (3:1 gegen den VfL Bad Berleburg) bliebt auf sechs Punkte dran. Dies verpasste der SV Brilon durch die knappe 0:1-Pleite beim letztjährigen Vizemeister FC Fatih Türkgücü Meschede, der diese Saison aber überhaupt keine Rolle spielt und die drei Punkte dringend nötig hatte für den Abstiegskampf. Am letzten Hinrundenspieltag wartet auf die SG eine Pflichtaufgabe gegen TuRa Freienohl (Platz 12).

Staffel 5

RW Hünsborn | 37 Punkte | 52:16 Tore | +36 | 12-1-1

Nach den siegreichen Topspiel-Wochen gab sich Hünsborn auch bei Aufsteiger SV Heggen keine Blöße (4:1) und ist aufgrund des deutlich besten Torverhältnisses so gut wie "Herbstmeister", auch wenn die VSV Wenden (2:0 gegen den SC LWL 05) auf drei Punkte dran bleibt. Der VfR Rüblinghausen gewann das Verfolgerduell gegen den FC Altenhof mit 3:1 und hält den Rückstand bei fünf Punkten. Am Sonntag hat Hünsborn das Heimspiel gegen den SV Rothemühle (Platz 8) vor der Brust.

Staffel 6

SV Ararat Gevelsberg | 36 Punkte | 46:19 Tore | +27 | 12-0-2

Nach der Niederlage gegen den FC Hellas/Makedonikos Hagen kam Aufsteiger Gevelsberg beim Geisecker SV sofort wieder in die Spur und gewann locker und leicht mit 4:0. Topfavorit Kirchhörder SC schoss den ASSV Letmathe mit 7:0 ab und bleibt in Schlagdistanz. Der nächste Verfolger VfB Westhofen (6:0 gegen BW Voerde) liegt bereits acht Punkte zurück. Ararat benötigt einen Zähler für die "Herbstmeisterschaft", zuhause gegen den SC Berchum/Garenfeld (Platz 5) wird dies keine einfach Aufgabe.

Staffel 7

TuS Freckenhorst | 37 Punkte | 33:10 Tore | +23 | 12-1-1

Ohne seinen verletzten Top-Torjäger Gianluca Marzullo verlor die TuS SG Oestinghausen bei Verfolger Beckumer SpVg mit 1:3 und damit auch die Tabellenführung, da der TuS Freckenhorst von Sieg zu Sieg marschiert. Der 2:1-Erfolg bei RW Westönnen, immerhin auf Platz 5, war der sechste Dreier in Folge. Während Oestinghausen zwei Punkte Rückstand hat und Beckum vier hat Mitfavorit SVE Heessen weiterhin fünf Punkte Rückstand (2:0 gegen den SuS Cappel), kann am Sonntag im Topspiel gegen Freckenhorst aber dafür sorgen, dass das Führungsquartett noch enger zusammenrückt.

Staffel 8

SG Massen | 40 Punkte | 60:13 Tore | +47 | 13-1-0

Fast 100 Minuten waren gespielt, als die SG Massen den 13. Sieg im 14. Spiel doch noch feiern durfte. Torjäger Nico Berghorst erzielte den Lucky Punch zum 2:1-Heimsieg gegen die Dortmunder Löwen. Der SC Osmanlispor ist nach dem überraschenden 1:1 beim SVF Herringen auf acht Punkte Rückstand abgerutscht. Lediglich KF Sharri (7:0 beim TV Brechten) könnte bei einer weniger absolvierten Partie auf sechs Zähler heranrücken. Theoretisch ist sogar noch mehr drin für den Dortmunder Aufsteiger, der am Sonntag Massen zum Spitzenspiel erwartet.

Staffel 9

FC 96 Recklinghausen | 29 Punkte | 47:22 Tore | +25 | 9-2-2

Ein Satz mit X...Recklinghausen erwischte einen gebrauchten Tag im Topspiel und ging bei Verfolger SV Horst-Emscher mit 0:5 unter. Da auch der erste Verfolger Erler SV nicht siegreich war (4:5 beim SV Hochlar), rangiert das Führungsquintett mit dem TuS Haltern (2:0 beim VfB Hüls) und SF Bulmke (4:3 bei BWW Langenbochum) nun innerhalb von drei Punkten. Recklinghausen und Erle haben aber eine Partie weniger absolviert und stehen sich im Nachholspiel am 22. November noch gegenüber. Am Sonntag muss Recklinghausen zunächst gegen den VfB Kirchhellen die Spitze verteidigen. Bei einer weiteren Niederlage dürfte die Tabellenführung Geschichte sein.

Staffel 10

SV Westrich | 37 Punkte | 33:14 Tore | +19 | 12-1-1

Westrich ist nicht aufzuhalten! Durch den 3:1-Topspielsieg gegen Verfolger TuS Heven beträgt der Vorsprung nun satte zwölf Punkte. Man könnte von einer Vorentscheidung sprechen, da sich die Konkurrenz ständig gegenseitig die Punkte klaut. Kaum vorstellbar, dass der Dortmunder A-Liga-Meister aus der Saison 2023/24 den Landesliga-Aufstieg noch nehmen lässt. Der im Sommer aus privaten Gründen scheidende Coach Marc Risse (49) ordnet das Aufstiegsrennen in der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" so ein: „Wer uns nach einem Sieg gegen den Zweitplatzierten überhaupt noch schlagen soll? Da fallen mir schon ein paar Mannschaften ein, aber wenn wir weiter so konzentriert spielen, dann wird es für die anderen richtig schwer.“ Die Gefahr, dass sein Team nach dem großen Vorsprung zu locker wird, sieht er nicht: „Ich werde persönlich dafür sorgen, dass das nicht passiert", sagt Risse mit einem Grinsen.

Staffel 11

SuS Stadtlohn | 32 Punkte | 33:10 Tore | +23 | 10-2-1

Stadtlohn gewann das Topspiel gegen Verfolger TSV Raesfeld mit 2:1 und kann sich erstmals etwas absetzen. Wie Raesfeld hat auch die TSG Dülmen (3:1 beim SC Südlohn) vier Punkte Rückstand. Die SF Merfeld hat sich nach der peinlichen 0:8-Klatsche beim SV Gescher endgültig aus der Spitzengruppe entfernt. Bei Kellerkind SV Heek steht Stadtlohn am Sonntag vor einer Pflichtaufgabe.

Staffel 12

SC Münster 08 | 35 Punkte | 45:13 Tore | +32 | 11-2-1

Münster 08 holte gegen Verfolger SC Greven 09 zweimal einen Rückstand auf und wahrte die Tabellenführung durch das 2:2-Unentschieden. Die DJK SV Mauritz kann bei sechs Punkten Rückstand einzig noch als Verfolger genannt werden (5:0 bei Graf Kobbo Tecklenburg) und könnte sich zuhause gegen Münster 08 am Sonntag ganz oben heranbringen.