Die 12 Bezirksliga-Spitzenreiter: Brakel klettert auf Platz 1

FuPa Westfalen blickt wöchentlich auf die Spitzenreiter und den Aufstiegskampf. Zahlreiche Topspiele stehen am Wochenende an.

Die Meister steigen wie immer in die Landesliga auf. Die Vizemeister brauchen sich dieses Jahr eher keine Hoffnung auf eine Aufstiegsrunde machen , da aktuell drei der letzten vier Plätze in der Regionalliga West von westfälischen Mannschaften belegt werden.

Pödinghausen brachte am vergangenen Sonntag gegen den VfL Mennighüffen eine 2:1-Führung in den letzten 25 Minuten in Unterzahl über die Zeit und hat weiterhin vier Punkte Vorsprung vor dem BV Stift Quernheim (2:0 beim BSC Blasheim) und der SG FA Herringhausen/Eickum (3:2 gegen Union Minden). Beim FSC Eisbergen (Platz 9) kann Pödinghausen Sonntag die "Herbstmeisterschaft" perfekt machen.

TuS Lipperreihe | 28 Punkte | 36:16 Tore | +20 | 8-4-1

Lipperreihe gewann das wichtige "Sechs-Punkte-Spiel" gegen Verfolger VfR Wellensiek souverän mit 3:0 und bleibt zwei Punkte vor Türkgücü Gütersloh, das das Topspiel bei der Spvg Steinhagen mit 2:1 für sich entscheid. SW Sende bleibt auf drei Punkte dran (3:2 bei SuK Canlar Bielefeld), Steinhagen hat fünf Punkte Rückstand. Alle drei Verfolger haben eine Partie weniger als Lipperreihe auf dem Konto, so dass es hochspannend bleibt. Am Sonntag kommt es zum Topspiel zwischen Lipperreihe und Sende.

Staffel 3

Spvg Brakel | 33 Punkte | 50:20 Tore | +30 | 11-0-2

Der SV Dringenberg kommt ins Straucheln. Nach der Niederlage bei der SG Belle-Cappel-Leopoldstal verlor der SVD auch das zweite Auswärtsspiel in Folge (1:2 beim TBV Lemgo). Dagegen ist Brakel in Topform, gewann das sechste Spiel in Folge (2:0 bei der SG Boke/Bentfeld) und hat nun zwei Punkte Vorsprung. Der SuS Westenholz (4:0 beim Delbrücker SC II) und die SG Belle-Cappel-Leopoldstal (8:2 beim Suryoye Paderborn) rangiert sechs Punkte hinter der Spvg Brakel, die am Sonntag des FC Dahl/Dörenhagen (Platz 6) zu Gast hat.

Staffel 4

SG Bödefeld/Henne-Rartal | 34 Punkte | 46:10 Tore | +36 | 11-1-0

Der Spitzenreiter hatte spielfrei. Der SV Hüsten 09 (6:5-Spektakel beim TV Fredeburg) und der SV Brilon (4:0 gegen Vatanspor Hemer) sind nun bei gleicher Spielanzahl sechs Punkte zurück. Bödefeld/Henne-Rartal erwartet am Sonntag den BC Eslohe, gegen den er kürzlich im Kreispokal überraschend mit 1:4 unterlegen war.

Staffel 5

RW Hünsborn | 34 Punkte | 48:15 Tore | +33 | 11-1-1

Hünsborn gewann das nächste Topspiel. Der VfR Rüblinghausen glich dreimal einen Rückstand aus und ging am Ende doch mit 3:4 als Verlierer vom Platz. Der Rückstand ist auf fünf Punkte angewachsen Neuer Tabellenzweiter ist die VSV Wenden (3:2 bei Türkiyemspor Plettenberg), die drei Punkte Rückstand hat. Der FC Altenhof gewann das Verfolgerduell gegen den Kiersper SC mit 2:0 und hat bei einer weniger absolvierten Partie sechs Punkte Rückstand. Am Sonntag ist Hünsborn beim SV Heggen (Platz 12) zu Gast.

Staffel 6

SV Ararat Gevelsberg | 33 Punkte | 42:19 Tore | +23 | 11-0-2

Der Aufsteiger verlor gegen den FC Hellas/Makedonikos Hagen mit 0:3, so dass Topfavorit Kirchhörder SC (3:1 beim FC Wetter) wieder auf drei Punkte herangerückt ist. Der nächste Verfolger VfB Westhofen (3:1 beim ASSV Letmathe) liegt bereits acht Punkte zurück. Ararat ist am Sonntag beim Geisecker SV (Platz 8) zu Gast und muss erstmals wieder seine Tabellenführung verteidigen, da Kirchhörde das deutlich bessere Torverhältnis aufweist.

Staffel 7

TuS SG Oestinghausen | 35 Punkte | 54:7 Tore | +47 | 11-2-0

In einem spannenden Topspiel kassierte Oestinghausen einen 1:1-Last-Minute-Ausgleich gegen Verfolger SVE Heessen, der weiterhin sechs Punkte zurückliegt. Der TuS Freckenhorst (3:0 gegen RW Mastholte) rückte auf einen Zähler heran. Landesliga-Absteiger Beckumer SpVg mühte sich zu einem 1:0-Erfolg bei der SpVgg Oelde und verkürzte auf fünf Punkte. Am Sonntag kommt es zum Kracher zwischen Beckum und Oestinghausen.

Staffel 8

SG Massen | 37 Punkte | 58:12 Tore | +46 | 12-1-0

Torjäger Nico Berghorst war mit seinem Doppelpack für Massen der Matchwinner im nicht einfachen Auswärtsspiel beim nur im Mittelfeld rangierenden Landesliga-Absteiger VfR Sölde (2:1). Der SC Osmanlispor (6 Punkte Rückstand, 6:1 gegen den Kamener SC) und KF Sharri (9 Punkte Rückstand bei einer weniger absolvierten Partie, 5:1 gegen den TuS Wiescherhöfen) Schritt zu halten. Am Sonntag möchte Massen gegen die Dortmunder Löwen (Platz 5) die Herbstmeisterschaft eintüten.

Staffel 9

FC 96 Recklinghausen | 29 Punkte | 47:17 Tore | +30 | 9-2-1

Recklinghausen (3:1 gegen den SC Hassel) bleibt einen Punkt vor dem Erler SV, der das Verfolgerduell beim TuS Haltern mit 1:0 gewann. Haltern hat wie der SV Horst-Emscher (4:2 bei Firtinaspor Herne) fünf Punkte Rückstand. Am Sonntag kommt es zum Topspiel zwischen Horst-Emscher und Recklinghausen.

Staffel 10

SV Westrich | 34 Punkte | 30:13 Tore | +17 | 11-1-1

"Herbstmeister" Westrich ist nicht aufzuhalten und entschied auch das prestigeträchtige Derby bei der überraschend im Abstiegskampf befindlichen Mengede 08/20 durch einen Last-Minute-Treffer für sich (1:0). Der Vorsprung auf den TuS Heven (2:2 gegen Türkiyemspor Bochum) ist auf neun Punkte angewachsen. Das restliche Feld braucht bereits ein Fernglas. Gelingt Westrich am Sonntag ein Heimsieg gegen Heven würde dies fast schon einer Vorentscheidung gleichen.

Staffel 11

SuS Stadtlohn | 29 Punkte | 31:9 Tore | +22 | 9-2-1

Stadtlohn setzte sich im wichtigen Duell bei Vorwärts Epe mit 2:0 durch und bleibt einen Punkt vor dem TSV Raesfeld (4:2 gegen den BVH Dorsten). Dagegen zahlten die TSG Dülmen (1:5 gegen den FC Epe) und die SF Merfeld (2:4 gegen die formstarke DJK Eintracht Coesfeld) Lehrgeld und liegen nun nicht mehr in Schlagdistanz. Am Sonntag kommt es zum "Spiel um Platz 1" zwischen Stadtlohn und Raesfeld.

Staffel 12

SC Münster 08 | 34 Punkte | 43:11 Tore | +32 | 11-1-1

Münster 08 gab sich bei Kellerkind SuS Neuenkirchen II keine Blöße (3:1) und verteidigte die Spitze vor dem formstarken SC Greven 09, der zuhause gegen den TuS Graf Kobbo Tecklenberg (7:1) den siebten Sieg in Folge einfuhr. Auf Platz 3 hat die DJK SV Mauritz (7:1 gegen Teuto Riesenbeck) bereits acht Punkte Rückstand. Auch in dieser Staffel kommt es am Sonntag zu einem absoluten Topspiel, wenn sich Münster 08 und Greven gegenüberstehen und die Tabellenführung nach langer Zeit wechseln könnte.