Die 100 Teams in Württemberg mit dem besten Punkteschnitt

Die Fußballligen in Württemberg sind in der Winterpause. FuPa wirft daher den Blick auf die erfolgreichsten Teams der Region.
3.0 Punkte/Spiel FC Iliria Göppingen (12 Spiele, 36 Punkte, 93:8 Tore)
3.0 Punkte/Spiel VfB Vaihingen/Enz (10 Spiele, 30 Punkte, 68:3 Tore)
3.0 Punkte/Spiel SSV Rübgarten (13 Spiele, 39 Punkte, 69:7 Tore)
3.0 Punkte/Spiel TSV Denkendorf II (12 Spiele, 36 Punkte, 62:13 Tore)
3.0 Punkte/Spiel SV Nehren II (13 Spiele, 39 Punkte, 50:5 Tore)
3.0 Punkte/Spiel SC Dahenfeld (13 Spiele, 39 Punkte, 52:9 Tore)
3.0 Punkte/Spiel SGM Weikersheim/Laudenbach (11 Spiele, 33 Punkte, 54:14 Tore)
3.0 Punkte/Spiel TSV Mägerkingen (11 Spiele, 33 Punkte, 41:9 Tore)
3.0 Punkte/Spiel SGM Meimsheim/Brackenheim (12 Spiele, 36 Punkte, 45:15 Tore)
3.0 Punkte/Spiel KF Shqiponja Tuttlingen (7 Spiele, 21 Punkte, 23:3 Tore)
2.87 Punkte/Spiel TSV Neuhengstett (15 Spiele, 43 Punkte, 78:10 Tore)
2.86 Punkte/Spiel Spvgg Bad Teinach-Zavelstein (14 Spiele, 40 Punkte, 80:13 Tore)
2.86 Punkte/Spiel SGM Hohenstadt/Untergröningen (14 Spiele, 40 Punkte, 59:11 Tore)
2.85 Punkte/Spiel 1. FC Donzdorf II (13 Spiele, 37 Punkte, 78:13 Tore)
2.85 Punkte/Spiel SSV Auenstein (13 Spiele, 37 Punkte, 72:12 Tore)
2.85 Punkte/Spiel TSV Raidwangen (13 Spiele, 37 Punkte, 52:7 Tore)
2.85 Punkte/Spiel SGM Röthenbach/Heimenkirch II (13 Spiele, 37 Punkte, 46:13 Tore)
2.85 Punkte/Spiel SF Salzstetten (13 Spiele, 37 Punkte, 46:14 Tore)
2.83 Punkte/Spiel SV Croatia Reutlingen II (12 Spiele, 34 Punkte, 70:11 Tore)
2.82 Punkte/Spiel SV Weiler (11 Spiele, 31 Punkte, 64:7 Tore)
2.82 Punkte/Spiel SGM Dettingen/Glems II (11 Spiele, 31 Punkte, 59:8 Tore)
2.82 Punkte/Spiel SGM Nusplingen/Obernheim I (11 Spiele, 31 Punkte, 57:8 Tore)
2.82 Punkte/Spiel TSV Oberreitnau (11 Spiele, 31 Punkte, 48:10 Tore)
2.82 Punkte/Spiel Spfr Jebenhausen (11 Spiele, 31 Punkte, 51:13 Tore)
2.82 Punkte/Spiel SGM TSV Geislingen I / SV Heiligenzimmern II (11 Spiele, 31 Punkte, 42:7 Tore)
2.82 Punkte/Spiel FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach (11 Spiele, 31 Punkte, 45:14 Tore)
2.79 Punkte/Spiel Sportvg Feuerbach II (14 Spiele, 39 Punkte, 76:15 Tore)
2.77 Punkte/Spiel GFV Omonia Vaihingen (13 Spiele, 36 Punkte, 71:17 Tore)
2.77 Punkte/Spiel TG Gönningen (13 Spiele, 36 Punkte, 62:11 Tore)
2.75 Punkte/Spiel TSV Korntal (12 Spiele, 33 Punkte, 77:9 Tore)