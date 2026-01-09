 2026-01-09T09:36:09.492Z

Allgemeines
Die 100 Teams in Brandenburg mit dem besten Punkteschnitt

Übersicht auf die Mannschaften mit der besten Punktausbeute.

Die Fußballligen in Brandenburg sind in der Winterpause. FuPa wirft daher den Blick auf die erfolgreichsten Teams der Region.

3,0 Punkte/Spiel – TSG Fortuna 21 Grüneberg II (1. Kreisklasse / 11 Spiele / 33 Punkte / 92:7 Tore)
3,0 Punkte/Spiel – SV Schwarz-Rot Neustadt II (Kreisliga / 10 Spiele / 30 Punkte / 55:9 Tore)
3,0 Punkte/Spiel – Blau-Weiß Ziltendorf (1. Kreisklasse / 11 Spiele / 33 Punkte / 51:8 Tore)
3,0 Punkte/Spiel – SG Züllsdorf (2. Kreisklasse / 7 Spiele / 21 Punkte / 36:1 Tore)
3,0 Punkte/Spiel – SV Blau-Weiß Sedlitz (2. Kreisklasse / 6 Spiele / 18 Punkte / 37:7 Tore)

2,87 Punkte/Spiel – SV Viktoria Potsdam (Landesliga / 15 Spiele / 43 Punkte / 87:19 Tore)
2,87 Punkte/Spiel – FC Kremmen (Kreisoberliga / 15 Spiele / 43 Punkte / 50:19 Tore)

2,85 Punkte/Spiel – FSV Babelsberg 74 III (2. Kreisklasse / 13 Spiele / 37 Punkte / 70:6 Tore)

2,83 Punkte/Spiel – 1. FC Finowfurt (Kreisliga / 12 Spiele / 34 Punkte / 50:10 Tore)
2,83 Punkte/Spiel – PSV Zehlendorf (Kreisliga / 12 Spiele / 34 Punkte / 43:7 Tore)

2,82 Punkte/Spiel – TSG Lübbenau (Kreisoberliga / 11 Spiele / 31 Punkte / 48:9 Tore)

2,80 Punkte/Spiel – SG Schulzendorf (Landesklasse / 15 Spiele / 42 Punkte / 52:14 Tore)
2,80 Punkte/Spiel – FSV Eintracht Glindow (2. Kreisklasse / 10 Spiele / 28 Punkte / 44:6 Tore)
2,80 Punkte/Spiel – SpG SV Rot-Weiß Wormlage / Altdöbern II (1. Kreisklasse / 10 Spiele / 28 Punkte / 49:11 Tore)
2,80 Punkte/Spiel – SV Fichte Baruth (1. Kreisklasse / 10 Spiele / 28 Punkte / 42:7 Tore)

2,77 Punkte/Spiel – FSV 63 Luckenwalde II (Landesliga / 13 Spiele / 36 Punkte / 49:8 Tore)

2,75 Punkte/Spiel – SpG Blau-Weiß Lenzen/Jahn Lanz (1. Kreisklasse / 8 Spiele / 22 Punkte / 37:7 Tore)
2,75 Punkte/Spiel – FSV Doberlug-Kirchhain 2021 (1. Kreisklasse / 8 Spiele / 22 Punkte / 23:8 Tore)

2,69 Punkte/Spiel – TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau (Kreisliga / 13 Spiele / 35 Punkte / 64:20 Tore)

2,67 Punkte/Spiel – Pankower SV Rot-Weiß II (1. Kreisklasse / 6 Spiele / 16 Punkte / 33:7 Tore)
2,67 Punkte/Spiel – SpG Walddrehna/Dahme (1. Kreisklasse / 9 Spiele / 24 Punkte / 31:9 Tore)
2,67 Punkte/Spiel – SV 1948 Ferch (1. Kreisklasse / 9 Spiele / 24 Punkte / 33:13 Tore)

2,64 Punkte/Spiel – LSV Neustadt/Spree (Kreisoberliga / 14 Spiele / 37 Punkte / 85:15 Tore)
2,64 Punkte/Spiel – SV Dallgow 47 III (2. Kreisklasse / 11 Spiele / 29 Punkte / 44:8 Tore)
2,64 Punkte/Spiel – Brandenburger SC Süd 05 II (Kreisliga / 14 Spiele / 37 Punkte / 41:6 Tore)
2,64 Punkte/Spiel – FC Strausberg (Landesklasse / 14 Spiele / 37 Punkte / 37:10 Tore)

2,63 Punkte/Spiel – Eiche Branitz II (2. Kreisklasse / 8 Spiele / 21 Punkte / 38:11 Tore)
2,63 Punkte/Spiel – SV Merkur Kablow-Ziegelei 1916 (1. Kreisklasse / 8 Spiele / 21 Punkte / 37:13 Tore)
2,63 Punkte/Spiel – SG Grün-Weiß Klein Kreutz (2. Kreisklasse / 8 Spiele / 21 Punkte / 27:6 Tore)

2,62 Punkte/Spiel – TSV Wustrau (Kreisoberliga / 13 Spiele / 34 Punkte / 52:9 Tore)
2,62 Punkte/Spiel – Fredersdorf/Vogelsdorf (Kreisliga / 13 Spiele / 34 Punkte / 47:11 Tore)
2,62 Punkte/Spiel – SV Victoria Seelow (Landesliga / 13 Spiele / 34 Punkte / 39:12 Tore)

2,60 Punkte/Spiel – BSV Rot-Weiß Schönow III (1. Kreisklasse / 10 Spiele / 26 Punkte / 60:8 Tore)

2,58 Punkte/Spiel – SV Prötzel (Kreisliga / 12 Spiele / 31 Punkte / 55:12 Tore)
2,58 Punkte/Spiel – SG Groß Gaglow III / TSV Cottbus II (1. Kreisklasse / 12 Spiele / 31 Punkte / 40:17 Tore)

2,57 Punkte/Spiel – SpG FC Schradenland II / SV Prösen II (2. Kreisklasse / 7 Spiele / 18 Punkte / 34:13 Tore)
2,57 Punkte/Spiel – VfB Gramzow II (Kreisliga / 7 Spiele / 18 Punkte / 27:12 Tore)
2,57 Punkte/Spiel – SpG GW Schlepzig II / TSG Lübben II (2. Kreisklasse / 7 Spiele / 18 Punkte / 16:5 Tore)
2,57 Punkte/Spiel – SV Rot-Weiß Kyritz II (1. Kreisklasse / 7 Spiele / 18 Punkte / 16:5 Tore)

2,56 Punkte/Spiel – Putlitzer SV (Kreisliga / 9 Spiele / 23 Punkte / 31:13 Tore)

2,55 Punkte/Spiel – FC Neuenhagen 1913 II (1. Kreisklasse / 11 Spiele / 28 Punkte / 42:12 Tore)

2,53 Punkte/Spiel – Ludwigsfelder FC II (Kreisoberliga / 15 Spiele / 38 Punkte / 65:13 Tore)

2,50 Punkte/Spiel – BSC Preußen 07 II (Kreisoberliga / 14 Spiele / 35 Punkte / 53:13 Tore)
2,50 Punkte/Spiel – Birkenwerder BC 1908 II (1. Kreisklasse / 10 Spiele / 25 Punkte / 45:10 Tore)
2,50 Punkte/Spiel – SV Rot-Weiß Gerdshagen (1. Kreisklasse / 10 Spiele / 25 Punkte / 44:21 Tore)
2,50 Punkte/Spiel – Union Booßen (Kreisliga / 12 Spiele / 30 Punkte / 39:20 Tore)
2,50 Punkte/Spiel – SG Müncheberg II (1. Kreisklasse / 8 Spiele / 20 Punkte / 28:9 Tore)

2,47 Punkte/Spiel – TSV 1878 Schlieben (Landesklasse / 15 Spiele / 37 Punkte / 36:14 Tore)

2,46 Punkte/Spiel – SV Germania 90 Berge (Kreisoberliga / 13 Spiele / 32 Punkte / 42:15 Tore)

2,45 Punkte/Spiel – SG Kroppen (1. Kreisklasse / 11 Spiele / 27 Punkte / 47:11 Tore)
2,45 Punkte/Spiel – SV Blau-Weiß Lindenau (Kreisoberliga / 11 Spiele / 27 Punkte / 44:17 Tore)
2,45 Punkte/Spiel – VfB Trebbin II (Kreisliga / 11 Spiele / 27 Punkte / 42:23 Tore)

2,44 Punkte/Spiel – FK Hansa Wittstock II (1. Kreisklasse / 9 Spiele / 22 Punkte / 46:14 Tore)
2,44 Punkte/Spiel – SpG FC Schwedt/Criewen (Kreisoberliga / 9 Spiele / 22 Punkte / 30:6 Tore)
2,44 Punkte/Spiel – SG Crussow (1. Kreisklasse / 9 Spiele / 22 Punkte / 36:12 Tore)
2,44 Punkte/Spiel – SpG Vierraden/Gartz (Kreisoberliga / 9 Spiele / 22 Punkte / 32:10 Tore)

2,43 Punkte/Spiel – SV Hohennauen (Kreisliga / 14 Spiele / 34 Punkte / 49:16 Tore)

2,40 Punkte/Spiel – 1. FC Guben (Landesliga / 15 Spiele / 36 Punkte / 58:19 Tore)
2,40 Punkte/Spiel – 1. FC Guben II (Kreisoberliga / 15 Spiele / 36 Punkte / 58:19 Tore)
2,40 Punkte/Spiel – PSV Zehlendorf II (1. Kreisklasse / 10 Spiele / 24 Punkte / 56:17 Tore)
2,40 Punkte/Spiel – 1. FC Frankfurt II (Landesklasse / 15 Spiele / 36 Punkte / 52:20 Tore)
2,40 Punkte/Spiel – 1. FC Barnim (1. Kreisklasse / 10 Spiele / 24 Punkte / 41:10 Tore)
2,40 Punkte/Spiel – SV Eintracht Bötzow II (1. Kreisklasse / 10 Spiele / 24 Punkte / 30:9 Tore)
2,40 Punkte/Spiel – SV Demerthin (Kreisliga / 10 Spiele / 24 Punkte / 30:13 Tore)

2,38 Punkte/Spiel – SpG TSG Lübben / GW Schlepzig (Kreisliga / 13 Spiele / 31 Punkte / 55:14 Tore)
2,38 Punkte/Spiel – SV Falkensee-Finkenkrug II (Kreisliga / 13 Spiele / 31 Punkte / 42:12 Tore)
2,38 Punkte/Spiel – SV Prignitz Bad Wilsnack-Legde (1. Kreisklasse / 8 Spiele / 19 Punkte / 36:9 Tore)
2,38 Punkte/Spiel – SG Linum (1. Kreisklasse / 8 Spiele / 19 Punkte / 26:6 Tore)
2,38 Punkte/Spiel – SV Blumenthal-Grabow II (1. Kreisklasse / 8 Spiele / 19 Punkte / 30:18 Tore)

2,36 Punkte/Spiel – SpG Briesen/Dissen I (Kreisoberliga / 14 Spiele / 33 Punkte / 48:15 Tore)
2,36 Punkte/Spiel – Heideseer SV (Kreisoberliga / 14 Spiele / 33 Punkte / 46:27 Tore)
2,36 Punkte/Spiel – SV Germania 90 Schöneiche III (1. Kreisklasse / 11 Spiele / 26 Punkte / 31:13 Tore)

2,33 Punkte/Spiel – FV Liebenwalde (1. Kreisklasse / 9 Spiele / 21 Punkte / 51:11 Tore)
2,33 Punkte/Spiel – SG Sielow (Landesklasse / 15 Spiele / 35 Punkte / 59:20 Tore)
2,33 Punkte/Spiel – SV Friedrichsthal (1. Kreisklasse / 9 Spiele / 21 Punkte / 49:14 Tore)
2,33 Punkte/Spiel – SV Alemania 49 Fohrde (1. Kreisklasse / 12 Spiele / 28 Punkte / 44:17 Tore)
2,33 Punkte/Spiel – Fortuna Schmölln (1. Kreisklasse / 9 Spiele / 21 Punkte / 36:9 Tore)
2,33 Punkte/Spiel – SpVgg Finsterwalde II (1. Kreisklasse / 9 Spiele / 21 Punkte / 43:19 Tore)
2,33 Punkte/Spiel – SG Wacker Oderin (1. Kreisklasse / 9 Spiele / 21 Punkte / 43:20 Tore)
2,33 Punkte/Spiel – Grün-Weiß Letschin (1. Kreisklasse / 9 Spiele / 21 Punkte / 28:10 Tore)
2,33 Punkte/Spiel – MSV 1919 Neuruppin (Verbandsliga / 15 Spiele / 35 Punkte / 34:18 Tore)
2,33 Punkte/Spiel – KFV Wittbrietzen (2. Kreisklasse / 9 Spiele / 21 Punkte / 26:12 Tore)
2,33 Punkte/Spiel – SV Dreetz (Kreisliga / 9 Spiele / 21 Punkte / 25:13 Tore)
2,33 Punkte/Spiel – FC Deetz (1. Kreisklasse / 12 Spiele / 28 Punkte / 36:26 Tore)

2,31 Punkte/Spiel – SV Dallgow 47 (Kreisoberliga / 13 Spiele / 30 Punkte / 62:21 Tore)
2,31 Punkte/Spiel – Storkower SC (Kreisoberliga / 13 Spiele / 30 Punkte / 42:15 Tore)
2,31 Punkte/Spiel – Eintracht Drehnow (1. Kreisklasse / 13 Spiele / 30 Punkte / 43:20 Tore)

2,30 Punkte/Spiel – SpG Lichterfelde/Finow II (1. Kreisklasse / 10 Spiele / 23 Punkte / 59:14 Tore)

2,29 Punkte/Spiel – SpG Dissenchen/Haasow (Kreisliga / 14 Spiele / 32 Punkte / 25:13 Tore)

2,25 Punkte/Spiel – SG 1922 Töplitz (2. Kreisklasse / 12 Spiele / 27 Punkte / 38:14 Tore)
2,25 Punkte/Spiel – FSV Rot-Weiß Luckau II (1. Kreisklasse / 8 Spiele / 18 Punkte / 31:17 Tore)

2,23 Punkte/Spiel – SpG Schmogrow/Guhrow (Kreisliga / 13 Spiele / 29 Punkte / 40:15 Tore)
2,23 Punkte/Spiel – SV Preußen Elsterwerda (Kreisliga / 13 Spiele / 29 Punkte / 36:12 Tore)
2,23 Punkte/Spiel – SV Falkensee-Finkenkrug (Landesliga / 13 Spiele / 29 Punkte / 37:17 Tore)
2,23 Punkte/Spiel – BSG Chemie Schwarzheide (Kreisliga / 13 Spiele / 29 Punkte / 45:26 Tore)

2,22 Punkte/Spiel – SpG Gräfendorfer SV / SV Lok Uebigau II (1. Kreisklasse / 9 Spiele / 20 Punkte / 37:16 Tore)

2,21 Punkte/Spiel – RSV Eintracht 1949 U23 (Kreisoberliga / 14 Spiele / 31 Punkte / 32:19 Tore)

2,20 Punkte/Spiel – SG Brodowin 63 (1. Kreisklasse / 10 Spiele / 22 Punkte / 86:15 Tore)
2,20 Punkte/Spiel – SV Grün-Weiss Brieselang (Landesklasse / 15 Spiele / 33 Punkte / 42:11 Tore)
2,20 Punkte/Spiel – SV Siethen (Kreisoberliga / 15 Spiele / 33 Punkte / 49:19 Tore)

