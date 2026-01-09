Die 100 Teams in Brandenburg mit dem besten Punkteschnitt

Die Fußballligen in Brandenburg sind in der Winterpause. FuPa wirft daher den Blick auf die erfolgreichsten Teams der Region.
3,0 Punkte/Spiel – TSG Fortuna 21 Grüneberg II (1. Kreisklasse / 11 Spiele / 33 Punkte / 92:7 Tore)
3,0 Punkte/Spiel – SV Schwarz-Rot Neustadt II (Kreisliga / 10 Spiele / 30 Punkte / 55:9 Tore)
3,0 Punkte/Spiel – Blau-Weiß Ziltendorf (1. Kreisklasse / 11 Spiele / 33 Punkte / 51:8 Tore)
3,0 Punkte/Spiel – SG Züllsdorf (2. Kreisklasse / 7 Spiele / 21 Punkte / 36:1 Tore)
3,0 Punkte/Spiel – SV Blau-Weiß Sedlitz (2. Kreisklasse / 6 Spiele / 18 Punkte / 37:7 Tore)
2,87 Punkte/Spiel – SV Viktoria Potsdam (Landesliga / 15 Spiele / 43 Punkte / 87:19 Tore)
2,87 Punkte/Spiel – FC Kremmen (Kreisoberliga / 15 Spiele / 43 Punkte / 50:19 Tore)
2,85 Punkte/Spiel – FSV Babelsberg 74 III (2. Kreisklasse / 13 Spiele / 37 Punkte / 70:6 Tore)
2,83 Punkte/Spiel – 1. FC Finowfurt (Kreisliga / 12 Spiele / 34 Punkte / 50:10 Tore)
2,83 Punkte/Spiel – PSV Zehlendorf (Kreisliga / 12 Spiele / 34 Punkte / 43:7 Tore)
2,82 Punkte/Spiel – TSG Lübbenau (Kreisoberliga / 11 Spiele / 31 Punkte / 48:9 Tore)
2,80 Punkte/Spiel – SG Schulzendorf (Landesklasse / 15 Spiele / 42 Punkte / 52:14 Tore)
2,80 Punkte/Spiel – FSV Eintracht Glindow (2. Kreisklasse / 10 Spiele / 28 Punkte / 44:6 Tore)
2,80 Punkte/Spiel – SpG SV Rot-Weiß Wormlage / Altdöbern II (1. Kreisklasse / 10 Spiele / 28 Punkte / 49:11 Tore)
2,80 Punkte/Spiel – SV Fichte Baruth (1. Kreisklasse / 10 Spiele / 28 Punkte / 42:7 Tore)
2,77 Punkte/Spiel – FSV 63 Luckenwalde II (Landesliga / 13 Spiele / 36 Punkte / 49:8 Tore)
2,75 Punkte/Spiel – SpG Blau-Weiß Lenzen/Jahn Lanz (1. Kreisklasse / 8 Spiele / 22 Punkte / 37:7 Tore)
2,75 Punkte/Spiel – FSV Doberlug-Kirchhain 2021 (1. Kreisklasse / 8 Spiele / 22 Punkte / 23:8 Tore)
2,69 Punkte/Spiel – TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau (Kreisliga / 13 Spiele / 35 Punkte / 64:20 Tore)
2,67 Punkte/Spiel – Pankower SV Rot-Weiß II (1. Kreisklasse / 6 Spiele / 16 Punkte / 33:7 Tore)
2,67 Punkte/Spiel – SpG Walddrehna/Dahme (1. Kreisklasse / 9 Spiele / 24 Punkte / 31:9 Tore)
2,67 Punkte/Spiel – SV 1948 Ferch (1. Kreisklasse / 9 Spiele / 24 Punkte / 33:13 Tore)
2,64 Punkte/Spiel – LSV Neustadt/Spree (Kreisoberliga / 14 Spiele / 37 Punkte / 85:15 Tore)
2,64 Punkte/Spiel – SV Dallgow 47 III (2. Kreisklasse / 11 Spiele / 29 Punkte / 44:8 Tore)
2,64 Punkte/Spiel – Brandenburger SC Süd 05 II (Kreisliga / 14 Spiele / 37 Punkte / 41:6 Tore)
2,64 Punkte/Spiel – FC Strausberg (Landesklasse / 14 Spiele / 37 Punkte / 37:10 Tore)
2,63 Punkte/Spiel – Eiche Branitz II (2. Kreisklasse / 8 Spiele / 21 Punkte / 38:11 Tore)
2,63 Punkte/Spiel – SV Merkur Kablow-Ziegelei 1916 (1. Kreisklasse / 8 Spiele / 21 Punkte / 37:13 Tore)
2,63 Punkte/Spiel – SG Grün-Weiß Klein Kreutz (2. Kreisklasse / 8 Spiele / 21 Punkte / 27:6 Tore)
2,62 Punkte/Spiel – TSV Wustrau (Kreisoberliga / 13 Spiele / 34 Punkte / 52:9 Tore)
2,62 Punkte/Spiel – Fredersdorf/Vogelsdorf (Kreisliga / 13 Spiele / 34 Punkte / 47:11 Tore)
2,62 Punkte/Spiel – SV Victoria Seelow (Landesliga / 13 Spiele / 34 Punkte / 39:12 Tore)
2,60 Punkte/Spiel – BSV Rot-Weiß Schönow III (1. Kreisklasse / 10 Spiele / 26 Punkte / 60:8 Tore)
2,58 Punkte/Spiel – SV Prötzel (Kreisliga / 12 Spiele / 31 Punkte / 55:12 Tore)
2,58 Punkte/Spiel – SG Groß Gaglow III / TSV Cottbus II (1. Kreisklasse / 12 Spiele / 31 Punkte / 40:17 Tore)
2,57 Punkte/Spiel – SpG FC Schradenland II / SV Prösen II (2. Kreisklasse / 7 Spiele / 18 Punkte / 34:13 Tore)
2,57 Punkte/Spiel – VfB Gramzow II (Kreisliga / 7 Spiele / 18 Punkte / 27:12 Tore)
2,57 Punkte/Spiel – SpG GW Schlepzig II / TSG Lübben II (2. Kreisklasse / 7 Spiele / 18 Punkte / 16:5 Tore)
2,57 Punkte/Spiel – SV Rot-Weiß Kyritz II (1. Kreisklasse / 7 Spiele / 18 Punkte / 16:5 Tore)
2,56 Punkte/Spiel – Putlitzer SV (Kreisliga / 9 Spiele / 23 Punkte / 31:13 Tore)
2,55 Punkte/Spiel – FC Neuenhagen 1913 II (1. Kreisklasse / 11 Spiele / 28 Punkte / 42:12 Tore)
2,53 Punkte/Spiel – Ludwigsfelder FC II (Kreisoberliga / 15 Spiele / 38 Punkte / 65:13 Tore)
2,50 Punkte/Spiel – BSC Preußen 07 II (Kreisoberliga / 14 Spiele / 35 Punkte / 53:13 Tore)
2,50 Punkte/Spiel – Birkenwerder BC 1908 II (1. Kreisklasse / 10 Spiele / 25 Punkte / 45:10 Tore)
2,50 Punkte/Spiel – SV Rot-Weiß Gerdshagen (1. Kreisklasse / 10 Spiele / 25 Punkte / 44:21 Tore)
2,50 Punkte/Spiel – Union Booßen (Kreisliga / 12 Spiele / 30 Punkte / 39:20 Tore)
2,50 Punkte/Spiel – SG Müncheberg II (1. Kreisklasse / 8 Spiele / 20 Punkte / 28:9 Tore)
2,47 Punkte/Spiel – TSV 1878 Schlieben (Landesklasse / 15 Spiele / 37 Punkte / 36:14 Tore)
2,46 Punkte/Spiel – SV Germania 90 Berge (Kreisoberliga / 13 Spiele / 32 Punkte / 42:15 Tore)
2,45 Punkte/Spiel – SG Kroppen (1. Kreisklasse / 11 Spiele / 27 Punkte / 47:11 Tore)
2,45 Punkte/Spiel – SV Blau-Weiß Lindenau (Kreisoberliga / 11 Spiele / 27 Punkte / 44:17 Tore)
2,45 Punkte/Spiel – VfB Trebbin II (Kreisliga / 11 Spiele / 27 Punkte / 42:23 Tore)
2,44 Punkte/Spiel – FK Hansa Wittstock II (1. Kreisklasse / 9 Spiele / 22 Punkte / 46:14 Tore)
2,44 Punkte/Spiel – SpG FC Schwedt/Criewen (Kreisoberliga / 9 Spiele / 22 Punkte / 30:6 Tore)
2,44 Punkte/Spiel – SG Crussow (1. Kreisklasse / 9 Spiele / 22 Punkte / 36:12 Tore)
2,44 Punkte/Spiel – SpG Vierraden/Gartz (Kreisoberliga / 9 Spiele / 22 Punkte / 32:10 Tore)
2,43 Punkte/Spiel – SV Hohennauen (Kreisliga / 14 Spiele / 34 Punkte / 49:16 Tore)
2,40 Punkte/Spiel – 1. FC Guben (Landesliga / 15 Spiele / 36 Punkte / 58:19 Tore)
2,40 Punkte/Spiel – 1. FC Guben II (Kreisoberliga / 15 Spiele / 36 Punkte / 58:19 Tore)
2,40 Punkte/Spiel – PSV Zehlendorf II (1. Kreisklasse / 10 Spiele / 24 Punkte / 56:17 Tore)
2,40 Punkte/Spiel – 1. FC Frankfurt II (Landesklasse / 15 Spiele / 36 Punkte / 52:20 Tore)
2,40 Punkte/Spiel – 1. FC Barnim (1. Kreisklasse / 10 Spiele / 24 Punkte / 41:10 Tore)
2,40 Punkte/Spiel – SV Eintracht Bötzow II (1. Kreisklasse / 10 Spiele / 24 Punkte / 30:9 Tore)
2,40 Punkte/Spiel – SV Demerthin (Kreisliga / 10 Spiele / 24 Punkte / 30:13 Tore)
2,38 Punkte/Spiel – SpG TSG Lübben / GW Schlepzig (Kreisliga / 13 Spiele / 31 Punkte / 55:14 Tore)
2,38 Punkte/Spiel – SV Falkensee-Finkenkrug II (Kreisliga / 13 Spiele / 31 Punkte / 42:12 Tore)
2,38 Punkte/Spiel – SV Prignitz Bad Wilsnack-Legde (1. Kreisklasse / 8 Spiele / 19 Punkte / 36:9 Tore)
2,38 Punkte/Spiel – SG Linum (1. Kreisklasse / 8 Spiele / 19 Punkte / 26:6 Tore)
2,38 Punkte/Spiel – SV Blumenthal-Grabow II (1. Kreisklasse / 8 Spiele / 19 Punkte / 30:18 Tore)
2,36 Punkte/Spiel – SpG Briesen/Dissen I (Kreisoberliga / 14 Spiele / 33 Punkte / 48:15 Tore)
2,36 Punkte/Spiel – Heideseer SV (Kreisoberliga / 14 Spiele / 33 Punkte / 46:27 Tore)
2,36 Punkte/Spiel – SV Germania 90 Schöneiche III (1. Kreisklasse / 11 Spiele / 26 Punkte / 31:13 Tore)
2,33 Punkte/Spiel – FV Liebenwalde (1. Kreisklasse / 9 Spiele / 21 Punkte / 51:11 Tore)
2,33 Punkte/Spiel – SG Sielow (Landesklasse / 15 Spiele / 35 Punkte / 59:20 Tore)
2,33 Punkte/Spiel – SV Friedrichsthal (1. Kreisklasse / 9 Spiele / 21 Punkte / 49:14 Tore)
2,33 Punkte/Spiel – SV Alemania 49 Fohrde (1. Kreisklasse / 12 Spiele / 28 Punkte / 44:17 Tore)
2,33 Punkte/Spiel – Fortuna Schmölln (1. Kreisklasse / 9 Spiele / 21 Punkte / 36:9 Tore)
2,33 Punkte/Spiel – SpVgg Finsterwalde II (1. Kreisklasse / 9 Spiele / 21 Punkte / 43:19 Tore)
2,33 Punkte/Spiel – SG Wacker Oderin (1. Kreisklasse / 9 Spiele / 21 Punkte / 43:20 Tore)
2,33 Punkte/Spiel – Grün-Weiß Letschin (1. Kreisklasse / 9 Spiele / 21 Punkte / 28:10 Tore)
2,33 Punkte/Spiel – MSV 1919 Neuruppin (Verbandsliga / 15 Spiele / 35 Punkte / 34:18 Tore)
2,33 Punkte/Spiel – KFV Wittbrietzen (2. Kreisklasse / 9 Spiele / 21 Punkte / 26:12 Tore)
2,33 Punkte/Spiel – SV Dreetz (Kreisliga / 9 Spiele / 21 Punkte / 25:13 Tore)
2,33 Punkte/Spiel – FC Deetz (1. Kreisklasse / 12 Spiele / 28 Punkte / 36:26 Tore)
2,31 Punkte/Spiel – SV Dallgow 47 (Kreisoberliga / 13 Spiele / 30 Punkte / 62:21 Tore)
2,31 Punkte/Spiel – Storkower SC (Kreisoberliga / 13 Spiele / 30 Punkte / 42:15 Tore)
2,31 Punkte/Spiel – Eintracht Drehnow (1. Kreisklasse / 13 Spiele / 30 Punkte / 43:20 Tore)
2,30 Punkte/Spiel – SpG Lichterfelde/Finow II (1. Kreisklasse / 10 Spiele / 23 Punkte / 59:14 Tore)
2,29 Punkte/Spiel – SpG Dissenchen/Haasow (Kreisliga / 14 Spiele / 32 Punkte / 25:13 Tore)
2,25 Punkte/Spiel – SG 1922 Töplitz (2. Kreisklasse / 12 Spiele / 27 Punkte / 38:14 Tore)
2,25 Punkte/Spiel – FSV Rot-Weiß Luckau II (1. Kreisklasse / 8 Spiele / 18 Punkte / 31:17 Tore)
2,23 Punkte/Spiel – SpG Schmogrow/Guhrow (Kreisliga / 13 Spiele / 29 Punkte / 40:15 Tore)
2,23 Punkte/Spiel – SV Preußen Elsterwerda (Kreisliga / 13 Spiele / 29 Punkte / 36:12 Tore)
2,23 Punkte/Spiel – SV Falkensee-Finkenkrug (Landesliga / 13 Spiele / 29 Punkte / 37:17 Tore)
2,23 Punkte/Spiel – BSG Chemie Schwarzheide (Kreisliga / 13 Spiele / 29 Punkte / 45:26 Tore)
2,22 Punkte/Spiel – SpG Gräfendorfer SV / SV Lok Uebigau II (1. Kreisklasse / 9 Spiele / 20 Punkte / 37:16 Tore)
2,21 Punkte/Spiel – RSV Eintracht 1949 U23 (Kreisoberliga / 14 Spiele / 31 Punkte / 32:19 Tore)
2,20 Punkte/Spiel – SG Brodowin 63 (1. Kreisklasse / 10 Spiele / 22 Punkte / 86:15 Tore)
2,20 Punkte/Spiel – SV Grün-Weiss Brieselang (Landesklasse / 15 Spiele / 33 Punkte / 42:11 Tore)
2,20 Punkte/Spiel – SV Siethen (Kreisoberliga / 15 Spiele / 33 Punkte / 49:19 Tore)