Allgemeines
Die 100 Spiele mit den meisten Zuschauern der Regionalliga Nordost

FuPa gibt den Überblick auf die Zuschauerzahlen der Regionalliga Nordost der bisherigen Saison.

Die erste Hälfte der Saison 2025/2026 in der Regionalliga Nordost ist beendet. Es geht der Blick zurück auf die Spiele mit den meisten Zuschauern in dieser Saison.

Die 100 Spiele der Regionalliga Nordost mit den meisten Zuschauern

15.040 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – FC Carl Zeiss Jena
12.166 Zuschauer – Hallescher FC – BSG Chemie Leipzig
11.300 Zuschauer – Hallescher FC – 1. FC Lokomotive Leipzig
11.121 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – BSG Chemie Leipzig
10.942 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – Hallescher FC
10.561 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – Hallescher FC
10.405 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – 1. FC Lokomotive Leipzig
8.524 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – 1. FC Lokomotive Leipzig
8.430 Zuschauer – FSV Zwickau – FC Carl Zeiss Jena
8.429 Zuschauer – FSV Zwickau – Chemnitzer FC
8.181 Zuschauer – Hallescher FC – BFC Dynamo
8.143 Zuschauer – Chemnitzer FC – BSG Chemie Leipzig
8.092 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – Hertha BSC II
8.077 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – Chemnitzer FC
8.031 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – Chemnitzer FC
7.513 Zuschauer – FSV Zwickau – 1. FC Lokomotive Leipzig
7.209 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – 1. FC Magdeburg II
7.070 Zuschauer – FSV Zwickau – Hallescher FC
6.834 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – FSV 63 Luckenwalde
6.462 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – Greifswalder FC
6.448 Zuschauer – Chemnitzer FC – Hallescher FC
6.300 Zuschauer – Hallescher FC – FSV 63 Luckenwalde
6.278 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – SV Babelsberg 03
6.221 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – BFC Dynamo
6.208 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – 1. FC Magdeburg II
6.122 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – FSV Zwickau
6.121 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – FC Eilenburg
6.100 Zuschauer – Hallescher FC – SV Babelsberg 03
6.023 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – FSV Zwickau
6.000 Zuschauer – Hallescher FC – FC Hertha 03 Zehlendorf
6.000 Zuschauer – Hallescher FC – 1. FC Magdeburg II
5.996 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – BFC Preussen
5.925 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – ZFC Meuselwitz
5.905 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – FC Hertha 03 Zehlendorf
5.902 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – BFC Dynamo
5.749 Zuschauer – Chemnitzer FC – Greifswalder FC
5.665 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – Chemnitzer FC
5.127 Zuschauer – Hallescher FC – ZFC Meuselwitz
5.077 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – SV Babelsberg 03
5.063 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – VSG Altglienicke
5.003 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – ZFC Meuselwitz
5.000 Zuschauer – Hallescher FC – BFC Preussen
4.999 Zuschauer – BSG Chemie Leipzig – 1. FC Magdeburg II
4.999 Zuschauer – BSG Chemie Leipzig – SV Babelsberg 03
4.999 Zuschauer – BSG Chemie Leipzig – FC Carl Zeiss Jena
4.999 Zuschauer – BSG Chemie Leipzig – FC Rot-Weiß Erfurt
4.999 Zuschauer – BSG Chemie Leipzig – BFC Dynamo
4.999 Zuschauer – BSG Chemie Leipzig – VSG Altglienicke
4.999 Zuschauer – BSG Chemie Leipzig – Hertha BSC II
4.999 Zuschauer – BSG Chemie Leipzig – ZFC Meuselwitz
4.999 Zuschauer – BSG Chemie Leipzig – FSV Zwickau
4.999 Zuschauer – BSG Chemie Leipzig – Greifswalder FC
4.839 Zuschauer – SV Babelsberg 03 – FC Carl Zeiss Jena
4.832 Zuschauer – Hallescher FC – FC Eilenburg
4.616 Zuschauer – Chemnitzer FC – 1. FC Magdeburg II
4.468 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – FSV 63 Luckenwalde
4.365 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – Greifswalder FC
4.268 Zuschauer – FSV Zwickau – ZFC Meuselwitz
4.237 Zuschauer – Chemnitzer FC – BFC Dynamo
4.153 Zuschauer – Chemnitzer FC – VSG Altglienicke
4.143 Zuschauer – Chemnitzer FC – FC Eilenburg
4.095 Zuschauer – FSV Zwickau – FC Eilenburg
3.740 Zuschauer – FSV Zwickau – Greifswalder FC
3.726 Zuschauer – Chemnitzer FC – BFC Preussen
3.665 Zuschauer – Chemnitzer FC – FSV 63 Luckenwalde
3.620 Zuschauer – FSV Zwickau – 1. FC Magdeburg II
3.507 Zuschauer – FSV Zwickau – FSV 63 Luckenwalde
3.413 Zuschauer – Chemnitzer FC – FC Hertha 03 Zehlendorf
3.391 Zuschauer – SV Babelsberg 03 – FC Rot-Weiß Erfurt
2.896 Zuschauer – SV Babelsberg 03 – Chemnitzer FC
2.812 Zuschauer – BFC Dynamo – FSV Zwickau
2.783 Zuschauer – BFC Dynamo – FC Carl Zeiss Jena
2.649 Zuschauer – SV Babelsberg 03 – Greifswalder FC
2.646 Zuschauer – SV Babelsberg 03 – FSV Zwickau
2.600 Zuschauer – SV Babelsberg 03 – BFC Preussen
2.444 Zuschauer – SV Babelsberg 03 – VSG Altglienicke
2.428 Zuschauer – BFC Dynamo – Hallescher FC
2.424 Zuschauer – 1. FC Magdeburg II – BFC Dynamo
2.339 Zuschauer – BFC Dynamo – FC Rot-Weiß Erfurt
2.228 Zuschauer – SV Babelsberg 03 – 1. FC Magdeburg II
2.187 Zuschauer – Greifswalder FC – BSG Chemie Leipzig
2.138 Zuschauer – BFC Dynamo – SV Babelsberg 03
2.114 Zuschauer – 1. FC Magdeburg II – 1. FC Lokomotive Leipzig
2.080 Zuschauer – 1. FC Magdeburg II – BSG Chemie Leipzig
1.959 Zuschauer – FC Eilenburg – 1. FC Lokomotive Leipzig
1.880 Zuschauer – SV Babelsberg 03 – ZFC Meuselwitz
1.784 Zuschauer – BFC Dynamo – Greifswalder FC
1.736 Zuschauer – BFC Dynamo – ZFC Meuselwitz
1.699 Zuschauer – BFC Dynamo – FC Eilenburg
1.621 Zuschauer – ZFC Meuselwitz – FC Carl Zeiss Jena
1.542 Zuschauer – FC Eilenburg – BSG Chemie Leipzig
1.504 Zuschauer – Greifswalder FC – Hallescher FC
1.431 Zuschauer – FSV 63 Luckenwalde – BSG Chemie Leipzig
1.238 Zuschauer – Greifswalder FC – Hertha BSC II
1.238 Zuschauer – Greifswalder FC – FC Carl Zeiss Jena
1.205 Zuschauer – FSV 63 Luckenwalde – FC Carl Zeiss Jena
1.200 Zuschauer – BFC Preussen – BSG Chemie Leipzig
1.169 Zuschauer – VSG Altglienicke – BFC Dynamo
1.164 Zuschauer – VSG Altglienicke – FC Carl Zeiss Jena
1.156 Zuschauer – 1. FC Magdeburg II – Hallescher FC

