Die 100 Spiele mit den meisten Zuschauern der Regionalliga Nordost

Die erste Hälfte der Saison 2025/2026 in der Regionalliga Nordost ist beendet. Es geht der Blick zurück auf die Spiele mit den meisten Zuschauern in dieser Saison.
15.040 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – FC Carl Zeiss Jena
12.166 Zuschauer – Hallescher FC – BSG Chemie Leipzig
11.300 Zuschauer – Hallescher FC – 1. FC Lokomotive Leipzig
11.121 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – BSG Chemie Leipzig
10.942 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – Hallescher FC
10.561 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – Hallescher FC
10.405 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – 1. FC Lokomotive Leipzig
8.524 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – 1. FC Lokomotive Leipzig
8.430 Zuschauer – FSV Zwickau – FC Carl Zeiss Jena
8.429 Zuschauer – FSV Zwickau – Chemnitzer FC
8.181 Zuschauer – Hallescher FC – BFC Dynamo
8.143 Zuschauer – Chemnitzer FC – BSG Chemie Leipzig
8.092 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – Hertha BSC II
8.077 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – Chemnitzer FC
8.031 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – Chemnitzer FC
7.513 Zuschauer – FSV Zwickau – 1. FC Lokomotive Leipzig
7.209 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – 1. FC Magdeburg II
7.070 Zuschauer – FSV Zwickau – Hallescher FC
6.834 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – FSV 63 Luckenwalde
6.462 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – Greifswalder FC
6.448 Zuschauer – Chemnitzer FC – Hallescher FC
6.300 Zuschauer – Hallescher FC – FSV 63 Luckenwalde
6.278 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – SV Babelsberg 03
6.221 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – BFC Dynamo
6.208 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – 1. FC Magdeburg II
6.122 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – FSV Zwickau
6.121 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – FC Eilenburg
6.100 Zuschauer – Hallescher FC – SV Babelsberg 03
6.023 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – FSV Zwickau
6.000 Zuschauer – Hallescher FC – FC Hertha 03 Zehlendorf
6.000 Zuschauer – Hallescher FC – 1. FC Magdeburg II
5.996 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – BFC Preussen
5.925 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – ZFC Meuselwitz
5.905 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – FC Hertha 03 Zehlendorf
5.902 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – BFC Dynamo
5.749 Zuschauer – Chemnitzer FC – Greifswalder FC
5.665 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – Chemnitzer FC
5.127 Zuschauer – Hallescher FC – ZFC Meuselwitz
5.077 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – SV Babelsberg 03
5.063 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – VSG Altglienicke
5.003 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – ZFC Meuselwitz
5.000 Zuschauer – Hallescher FC – BFC Preussen
4.999 Zuschauer – BSG Chemie Leipzig – 1. FC Magdeburg II
4.999 Zuschauer – BSG Chemie Leipzig – SV Babelsberg 03
4.999 Zuschauer – BSG Chemie Leipzig – FC Carl Zeiss Jena
4.999 Zuschauer – BSG Chemie Leipzig – FC Rot-Weiß Erfurt
4.999 Zuschauer – BSG Chemie Leipzig – BFC Dynamo
4.999 Zuschauer – BSG Chemie Leipzig – VSG Altglienicke
4.999 Zuschauer – BSG Chemie Leipzig – Hertha BSC II
4.999 Zuschauer – BSG Chemie Leipzig – ZFC Meuselwitz
4.999 Zuschauer – BSG Chemie Leipzig – FSV Zwickau
4.999 Zuschauer – BSG Chemie Leipzig – Greifswalder FC
4.839 Zuschauer – SV Babelsberg 03 – FC Carl Zeiss Jena
4.832 Zuschauer – Hallescher FC – FC Eilenburg
4.616 Zuschauer – Chemnitzer FC – 1. FC Magdeburg II
4.468 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – FSV 63 Luckenwalde
4.365 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – Greifswalder FC
4.268 Zuschauer – FSV Zwickau – ZFC Meuselwitz
4.237 Zuschauer – Chemnitzer FC – BFC Dynamo
4.153 Zuschauer – Chemnitzer FC – VSG Altglienicke
4.143 Zuschauer – Chemnitzer FC – FC Eilenburg
4.095 Zuschauer – FSV Zwickau – FC Eilenburg
3.740 Zuschauer – FSV Zwickau – Greifswalder FC
3.726 Zuschauer – Chemnitzer FC – BFC Preussen
3.665 Zuschauer – Chemnitzer FC – FSV 63 Luckenwalde
3.620 Zuschauer – FSV Zwickau – 1. FC Magdeburg II
3.507 Zuschauer – FSV Zwickau – FSV 63 Luckenwalde
3.413 Zuschauer – Chemnitzer FC – FC Hertha 03 Zehlendorf
3.391 Zuschauer – SV Babelsberg 03 – FC Rot-Weiß Erfurt
2.896 Zuschauer – SV Babelsberg 03 – Chemnitzer FC
2.812 Zuschauer – BFC Dynamo – FSV Zwickau
2.783 Zuschauer – BFC Dynamo – FC Carl Zeiss Jena
2.649 Zuschauer – SV Babelsberg 03 – Greifswalder FC
2.646 Zuschauer – SV Babelsberg 03 – FSV Zwickau
2.600 Zuschauer – SV Babelsberg 03 – BFC Preussen
2.444 Zuschauer – SV Babelsberg 03 – VSG Altglienicke
2.428 Zuschauer – BFC Dynamo – Hallescher FC
2.424 Zuschauer – 1. FC Magdeburg II – BFC Dynamo
2.339 Zuschauer – BFC Dynamo – FC Rot-Weiß Erfurt
2.228 Zuschauer – SV Babelsberg 03 – 1. FC Magdeburg II
2.187 Zuschauer – Greifswalder FC – BSG Chemie Leipzig
2.138 Zuschauer – BFC Dynamo – SV Babelsberg 03
2.114 Zuschauer – 1. FC Magdeburg II – 1. FC Lokomotive Leipzig
2.080 Zuschauer – 1. FC Magdeburg II – BSG Chemie Leipzig
1.959 Zuschauer – FC Eilenburg – 1. FC Lokomotive Leipzig
1.880 Zuschauer – SV Babelsberg 03 – ZFC Meuselwitz
1.784 Zuschauer – BFC Dynamo – Greifswalder FC
1.736 Zuschauer – BFC Dynamo – ZFC Meuselwitz
1.699 Zuschauer – BFC Dynamo – FC Eilenburg
1.621 Zuschauer – ZFC Meuselwitz – FC Carl Zeiss Jena
1.542 Zuschauer – FC Eilenburg – BSG Chemie Leipzig
1.504 Zuschauer – Greifswalder FC – Hallescher FC
1.431 Zuschauer – FSV 63 Luckenwalde – BSG Chemie Leipzig
1.238 Zuschauer – Greifswalder FC – Hertha BSC II
1.238 Zuschauer – Greifswalder FC – FC Carl Zeiss Jena
1.205 Zuschauer – FSV 63 Luckenwalde – FC Carl Zeiss Jena
1.200 Zuschauer – BFC Preussen – BSG Chemie Leipzig
1.169 Zuschauer – VSG Altglienicke – BFC Dynamo
1.164 Zuschauer – VSG Altglienicke – FC Carl Zeiss Jena
1.156 Zuschauer – 1. FC Magdeburg II – Hallescher FC