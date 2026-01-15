Die 100 Spiele mit den meisten Zuschauern der NOFV-Oberliga Süd

Die erste Hälfte der Saison der NOFV-Oberliga Süd ist bereits seit einigen Tagen beendet. Nun geht der Blick zurück auf die Spiele mit den meisten Zuschauern.
1.906 Zuschauer – VfB Auerbach 1906 – VFC Plauen
1.034 Zuschauer – VFC Plauen – VfB Empor Glauchau
992 Zuschauer – 1. SC 1911 Heiligenstadt – VfB Germania Halberstadt
740 Zuschauer – VFC Plauen – VfB Germania Halberstadt
730 Zuschauer – SC Freital – FSV Budissa Bautzen
724 Zuschauer – VfB Germania Halberstadt – FC Einheit Wernigerode
705 Zuschauer – VFC Plauen – FC Einheit Rudolstadt
676 Zuschauer – VFC Plauen – SG Union Sandersdorf
667 Zuschauer – VFC Plauen – 1. SC 1911 Heiligenstadt
655 Zuschauer – FSV Budissa Bautzen – VfB 1921 Krieschow
650 Zuschauer – 1. SC 1911 Heiligenstadt – VfB Auerbach 1906
612 Zuschauer – VFC Plauen – FSV Budissa Bautzen
588 Zuschauer – 1. FC Lok Stendal – VFC Plauen
586 Zuschauer – SC Freital – Bischofswerdaer FV 08
584 Zuschauer – 1. SC 1911 Heiligenstadt – Bischofswerdaer FV 08
568 Zuschauer – Bischofswerdaer FV 08 – FSV Budissa Bautzen
537 Zuschauer – VfB Auerbach 1906 – VfB Empor Glauchau
522 Zuschauer – VfB Auerbach 1906 – VfL Halle 1896
475 Zuschauer – VFC Plauen – 1. FC Lok Stendal
435 Zuschauer – 1. SC 1911 Heiligenstadt – RSV Eintracht 1949
430 Zuschauer – 1. SC 1911 Heiligenstadt – 1. FC Lok Stendal
426 Zuschauer – 1. FC Lok Stendal – VfL Halle 1896
396 Zuschauer – VfB Germania Halberstadt – 1. FC Lok Stendal
393 Zuschauer – VFC Plauen – Bischofswerdaer FV 08
378 Zuschauer – VfB Auerbach 1906 – RSV Eintracht 1949
378 Zuschauer – 1. FC Lok Stendal – FC Grimma
372 Zuschauer – 1. FC Lok Stendal – SC Freital
369 Zuschauer – 1. FC Lok Stendal – VfB Auerbach 1906
356 Zuschauer – VfB Germania Halberstadt – VfB Auerbach 1906
350 Zuschauer – 1. FC Lok Stendal – VfB Empor Glauchau
344 Zuschauer – 1. SC 1911 Heiligenstadt – FC Grimma
338 Zuschauer – SC Freital – VFC Plauen
338 Zuschauer – VfB 1921 Krieschow – VfL Halle 1896
314 Zuschauer – SC Freital – VfB Germania Halberstadt
311 Zuschauer – VfB Germania Halberstadt – VfB 1921 Krieschow
310 Zuschauer – VfB 1921 Krieschow – VFC Plauen
309 Zuschauer – FC Einheit Wernigerode – VFC Plauen
308 Zuschauer – VfB 1921 Krieschow – FC Einheit Wernigerode
308 Zuschauer – VfB Auerbach 1906 – Bischofswerdaer FV 08
307 Zuschauer – VfB Germania Halberstadt – 1. SC 1911 Heiligenstadt
305 Zuschauer – VfB Auerbach 1906 – FC Einheit Wernigerode
303 Zuschauer – FSV Budissa Bautzen – FC Grimma
302 Zuschauer – FC Einheit Rudolstadt – 1. FC Lok Stendal
302 Zuschauer – 1. SC 1911 Heiligenstadt – VfL Halle 1896
291 Zuschauer – VfB 1921 Krieschow – 1. SC 1911 Heiligenstadt
288 Zuschauer – VfB Germania Halberstadt – FC Grimma
281 Zuschauer – VfB Germania Halberstadt – FC Einheit Rudolstadt
279 Zuschauer – FC Einheit Wernigerode – SG Union Sandersdorf
275 Zuschauer – FC Einheit Rudolstadt – 1. SC 1911 Heiligenstadt
268 Zuschauer – VfB Auerbach 1906 – SG Union Sandersdorf
258 Zuschauer – FSV Budissa Bautzen – 1. SC 1911 Heiligenstadt
255 Zuschauer – FC Einheit Rudolstadt – FC Einheit Wernigerode
255 Zuschauer – VfB Germania Halberstadt – FSV Budissa Bautzen
247 Zuschauer – VfB Empor Glauchau – VfB 1921 Krieschow
246 Zuschauer – FSV Budissa Bautzen – 1. FC Lok Stendal
240 Zuschauer – FC Einheit Rudolstadt – SC Freital
240 Zuschauer – VfB 1921 Krieschow – VfB Auerbach 1906
237 Zuschauer – SC Freital – VfB Empor Glauchau
235 Zuschauer – FSV Budissa Bautzen – FC Einheit Wernigerode
232 Zuschauer – VfB 1921 Krieschow – SC Freital
220 Zuschauer – Bischofswerdaer FV 08 – FC Einheit Rudolstadt
217 Zuschauer – 1. SC 1911 Heiligenstadt – VfB Empor Glauchau
217 Zuschauer – SC Freital – FC Grimma
214 Zuschauer – SC Freital – RSV Eintracht 1949
214 Zuschauer – VfB 1921 Krieschow – VfB Empor Glauchau
210 Zuschauer – SC Freital – SG Union Sandersdorf
204 Zuschauer – FC Einheit Wernigerode – FC Grimma
200 Zuschauer – FSV Budissa Bautzen – RSV Eintracht 1949
195 Zuschauer – FSV Budissa Bautzen – FC Einheit Rudolstadt
192 Zuschauer – VfB 1921 Krieschow – FC Grimma
189 Zuschauer – Bischofswerdaer FV 08 – FC Einheit Wernigerode
187 Zuschauer – FC Einheit Wernigerode – VfL Halle 1896
186 Zuschauer – VfB 1921 Krieschow – 1. FC Lok Stendal
182 Zuschauer – Bischofswerdaer FV 08 – VfB Germania Halberstadt
179 Zuschauer – VfB Empor Glauchau – VfB Germania Halberstadt
178 Zuschauer – SC Freital – 1. SC 1911 Heiligenstadt
165 Zuschauer – FSV Budissa Bautzen – VfB Auerbach 1906
161 Zuschauer – FC Einheit Rudolstadt – VfB 1921 Krieschow
161 Zuschauer – Bischofswerdaer FV 08 – 1. FC Lok Stendal
161 Zuschauer – FC Einheit Rudolstadt – VfL Halle 1896
159 Zuschauer – VfB Empor Glauchau – FC Einheit Rudolstadt
157 Zuschauer – Bischofswerdaer FV 08 – VfB 1921 Krieschow
151 Zuschauer – FC Einheit Wernigerode – SC Freital
148 Zuschauer – Bischofswerdaer FV 08 – RSV Eintracht 1949
146 Zuschauer – SG Union Sandersdorf – 1. SC 1911 Heiligenstadt
145 Zuschauer – FC Grimma – SC Freital
134 Zuschauer – FC Einheit Wernigerode – 1. SC 1911 Heiligenstadt
133 Zuschauer – VfB Empor Glauchau – FSV Budissa Bautzen
127 Zuschauer – VfL Halle 1896 – Bischofswerdaer FV 08
127 Zuschauer – VfB Empor Glauchau – RSV Eintracht 1949
125 Zuschauer – VfB Empor Glauchau – Bischofswerdaer FV 08
121 Zuschauer – FC Grimma – VfL Halle 1896
118 Zuschauer – VfL Halle 1896 – RSV Eintracht 1949
114 Zuschauer – RSV Eintracht 1949 – VfB Germania Halberstadt
114 Zuschauer – RSV Eintracht 1949 – VfB 1921 Krieschow
113 Zuschauer – RSV Eintracht 1949 – FC Einheit Wernigerode
111 Zuschauer – FC Einheit Rudolstadt – Bischofswerdaer FV 08
107 Zuschauer – VfL Halle 1896 – VfB Empor Glauchau
106 Zuschauer – VfL Halle 1896 – SG Union Sandersdorf
106 Zuschauer – VfL Halle 1896 – SC Freital