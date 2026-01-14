Die 100 Spiele mit den meisten Zuschauern der NOFV-Oberliga Nord

Die erste Hälfte der Saison der NOFV-Oberliga Nord ist bereits seit einigen Tagen beendet. Nun geht der Blick zurück auf die Spiele mit den meisten Zuschauern.
1.188 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – SV Sparta Lichtenberg
950 Zuschauer – SV Siedenbollentin – FC Hansa Rostock II
940 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – FC Hansa Rostock II
822 Zuschauer – TSG Neustrelitz – SV Siedenbollentin
791 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – BSV Eintracht Mahlsdorf
757 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – SG Union 1919 Klosterfelde
599 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – TuS Makkabi Berlin
500 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – FC Anker Wismar
495 Zuschauer – SG Union 1919 Klosterfelde – Tennis Borussia Berlin
451 Zuschauer – Tennis Borussia Berlin – SV Lichtenberg 47
410 Zuschauer – TSG Neustrelitz – FC Hansa Rostock II
392 Zuschauer – Tennis Borussia Berlin – SV Sparta Lichtenberg
385 Zuschauer – SV Siedenbollentin – BSV Eintracht Mahlsdorf
384 Zuschauer – Tennis Borussia Berlin – FC Anker Wismar
356 Zuschauer – Tennis Borussia Berlin – TuS Makkabi Berlin
350 Zuschauer – Tennis Borussia Berlin – BSV Eintracht Mahlsdorf
348 Zuschauer – TSG Neustrelitz – SV Lichtenberg 47
341 Zuschauer – FSV Optik Rathenow – SV Lichtenberg 47
322 Zuschauer – FC Viktoria 1889 Berlin – SV Lichtenberg 47
321 Zuschauer – TSG Neustrelitz – BSV Eintracht Mahlsdorf
319 Zuschauer – SV Tasmania Berlin – SV Lichtenberg 47
310 Zuschauer – SV Tasmania Berlin – Tennis Borussia Berlin
309 Zuschauer – TSG Neustrelitz – SD Croatia Berlin
308 Zuschauer – Tennis Borussia Berlin – TSG Neustrelitz
292 Zuschauer – SG Dynamo Schwerin – TSG Neustrelitz
286 Zuschauer – TSG Neustrelitz – FSV Optik Rathenow
285 Zuschauer – Tennis Borussia Berlin – SG Union 1919 Klosterfelde
284 Zuschauer – TSG Neustrelitz – SG Union 1919 Klosterfelde
280 Zuschauer – SG Dynamo Schwerin – SV Tasmania Berlin
279 Zuschauer – SD Croatia Berlin – SV Tasmania Berlin
275 Zuschauer – BSV Eintracht Mahlsdorf – SV Sparta Lichtenberg
273 Zuschauer – Berliner AK – SV Lichtenberg 47
270 Zuschauer – FC Viktoria 1889 Berlin – Tennis Borussia Berlin
260 Zuschauer – SG Dynamo Schwerin – SV Siedenbollentin
257 Zuschauer – FC Hansa Rostock II – FC Anker Wismar
253 Zuschauer – SG Dynamo Schwerin – Tennis Borussia Berlin
250 Zuschauer – FSV Optik Rathenow – SV Tasmania Berlin
250 Zuschauer – Tennis Borussia Berlin – Berliner AK
250 Zuschauer – FC Hansa Rostock II – SG Dynamo Schwerin
250 Zuschauer – SG Dynamo Schwerin – SG Union 1919 Klosterfelde
249 Zuschauer – SD Croatia Berlin – FC Viktoria 1889 Berlin
246 Zuschauer – SV Siedenbollentin – SV Lichtenberg 47
235 Zuschauer – SG Union 1919 Klosterfelde – FC Viktoria 1889 Berlin
225 Zuschauer – SG Union 1919 Klosterfelde – SD Croatia Berlin
219 Zuschauer – FSV Optik Rathenow – FC Hansa Rostock II
210 Zuschauer – SV Siedenbollentin – TSG Neustrelitz
205 Zuschauer – FC Anker Wismar – SG Union 1919 Klosterfelde
205 Zuschauer – SG Dynamo Schwerin – FSV Optik Rathenow
204 Zuschauer – Tennis Borussia Berlin – FC Hansa Rostock II
203 Zuschauer – FC Viktoria 1889 Berlin – TSG Neustrelitz
202 Zuschauer – FSV Optik Rathenow – Tennis Borussia Berlin
200 Zuschauer – SG Dynamo Schwerin – FC Viktoria 1889 Berlin
200 Zuschauer – FC Anker Wismar – SG Dynamo Schwerin
198 Zuschauer – FC Viktoria 1889 Berlin – Berliner AK
186 Zuschauer – FC Viktoria 1889 Berlin – SD Croatia Berlin
185 Zuschauer – FSV Optik Rathenow – SV Siedenbollentin
185 Zuschauer – FC Hansa Rostock II – TuS Makkabi Berlin
181 Zuschauer – SG Dynamo Schwerin – SD Croatia Berlin
176 Zuschauer – SD Croatia Berlin – Berliner AK
176 Zuschauer – SV Siedenbollentin – FC Viktoria 1889 Berlin
169 Zuschauer – FC Anker Wismar – FC Hansa Rostock II
165 Zuschauer – SG Union 1919 Klosterfelde – Berliner AK
160 Zuschauer – SD Croatia Berlin – FSV Optik Rathenow
156 Zuschauer – FC Anker Wismar – SD Croatia Berlin
156 Zuschauer – FC Viktoria 1889 Berlin – FC Anker Wismar
156 Zuschauer – TSG Neustrelitz – SV Sparta Lichtenberg
155 Zuschauer – BSV Eintracht Mahlsdorf – FSV Optik Rathenow
155 Zuschauer – SG Union 1919 Klosterfelde – FSV Optik Rathenow
152 Zuschauer – SV Sparta Lichtenberg – SG Dynamo Schwerin
152 Zuschauer – SG Dynamo Schwerin – Berliner AK
150 Zuschauer – SV Sparta Lichtenberg – SG Union 1919 Klosterfelde
149 Zuschauer – Berliner AK – SV Sparta Lichtenberg
149 Zuschauer – FC Hansa Rostock II – SD Croatia Berlin
148 Zuschauer – BSV Eintracht Mahlsdorf – SG Union 1919 Klosterfelde
146 Zuschauer – SV Sparta Lichtenberg – SD Croatia Berlin
146 Zuschauer – FC Anker Wismar – SV Tasmania Berlin
145 Zuschauer – SV Siedenbollentin – SV Tasmania Berlin
135 Zuschauer – SV Tasmania Berlin – Berliner AK
134 Zuschauer – SV Sparta Lichtenberg – FSV Optik Rathenow
133 Zuschauer – SV Sparta Lichtenberg – BSV Eintracht Mahlsdorf
132 Zuschauer – FC Anker Wismar – TuS Makkabi Berlin
129 Zuschauer – FC Hansa Rostock II – SV Sparta Lichtenberg
129 Zuschauer – SG Union 1919 Klosterfelde – SV Siedenbollentin
129 Zuschauer – SD Croatia Berlin – SV Lichtenberg 47
124 Zuschauer – BSV Eintracht Mahlsdorf – TuS Makkabi Berlin
122 Zuschauer – FC Hansa Rostock II – SG Union 1919 Klosterfelde
120 Zuschauer – Berliner AK – TuS Makkabi Berlin
118 Zuschauer – FC Viktoria 1889 Berlin – FC Hansa Rostock II
115 Zuschauer – FSV Optik Rathenow – FC Viktoria 1889 Berlin
112 Zuschauer – FSV Optik Rathenow – Berliner AK
112 Zuschauer – SV Sparta Lichtenberg – FC Anker Wismar
109 Zuschauer – FC Viktoria 1889 Berlin – SV Sparta Lichtenberg
108 Zuschauer – BSV Eintracht Mahlsdorf – SD Croatia Berlin
107 Zuschauer – FC Hansa Rostock II – BSV Eintracht Mahlsdorf
107 Zuschauer – SD Croatia Berlin – Tennis Borussia Berlin
107 Zuschauer – TuS Makkabi Berlin – SV Lichtenberg 47
106 Zuschauer – Berliner AK – BSV Eintracht Mahlsdorf
106 Zuschauer – SV Sparta Lichtenberg – SV Siedenbollentin
105 Zuschauer – SV Tasmania Berlin – FC Hansa Rostock II
103 Zuschauer – SV Tasmania Berlin – SV Sparta Lichtenberg