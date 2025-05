Die 1. Mannschaft ist Meister und steigt in die Verbandsliga auf!

Alle drei Waldbronner Fussballteams sind aufgestiegen, ein irgendwie unglaublicher Erfolg, und den Schlusspunkt dazu setzte die 1. Mannschaft des TSV Reichenbach, die sich durch ein 1:1 – Unentschieden gegen den FC Heidelsheim den Meistertitel in der Landesliga sichern konnte und im nächsten Jahr in der Verbandsliga an den Start gehen wird.

Herzlichen Glückwunsch an Nico Ruppenstein und seine Jungs, ihr habt eine gigantische Rückrunde gespielt und euch den Meistertitel total verdient.