Die 09er marschieren weiter

In 9 Monaten werden wieder einige Wunschkinder das Licht der Welt erblicken.

Der Stadionsprecher gab sich bei den Namen viel Mühe und ja wir wissen, das war für dich kein einfacher Job.

Nebenbei wurde aber auch Fußball gespielt und das mussten die Eisenbahner dieses mal in Mirskofen - Hardeys Ex-Verein (da war er damals noch taubenlos).

ABER Michl? Was für Michl??

Ihor Burlaka durfte nach Verletzung nun endlich sein Debut geben - und was für eins.

Ganze 4 Minuten hat es gebraucht bis er das erste Tor im ersten Spiel für die rot-schwarzen erzielen konnte.

Gerade einmal 5 Minuten später zeigte Dine Halili, dass er zuletzt bei Stefan Weller zugesehen hatte und verwandelte eine Ecke direkt in die Maschen.

Kathi klatschte, Marina zwitscherte und Alex Rumpler nickte kurz anerkennend. Pascal hingegen trank einfach sein Bier und war zufrieden mit sich und der Gesamtsituation.

So erspielten sich die Eisenbahner Chance um Chance.

In der 21. Minute durfte sich der A Jugendspieler Vale in die Scorerliste eintragen als er die Boa Constrictor Ike Odoemenam bediente welcher eiskalt zur 3:0 Führung verwertete.

Edi Tinis und Christian Haag lagen zu dieser Zeit wohl ziemlich volltrunken auf dem Junggesellenabschied herum - legitim!

Das 4:0 machte dann wieder Ike bevor Ihor den 5:0 Halbzeitstand herstellte.

Man wollte die zweite Halbzeit so angehen als würde es noch 0:0 stehen und so gingen die Jungs weiter konzentriert zu Werke.

Zwischendrin wurde munter gewechselt und auch die Rippe der Nation durfte ran.

Matthias Keil als AV, damit er nicht wieder als Joker sticht.

5 Minuten brauchte es bis dann auch Ramadan sich in die Torschützenliste eintragen konnte, wie in jedem Spiel. Lang hats gedauert dieses mal..

Dann fuhren die Eisenbahner um 2 Gänge herunter und verwalteten das Ergebnis geschickt.

Vini hingegen lief gegen die Zaun und wurde vom guten Schiedsrichter Jilg vom Platz geschickt.

Er blutete nämlich wie sonst einmal im Monat die dicke Eva.

Es gibt einfach nicht viel über das Spiel zu sagen, da es Einbahnstraßenfussball war.

Martin Maier erlebte einen sehr ruhigen Tag um kam einen bisschen rüber wie damals Relaxo bei Pokemon.

Kurz vor Schluss durfte dann Lukas Summer sein sehr stabiles Spiel krönen und auch noch eine Bude erzielen - zuvor wurden reihenweise klare Möglichkeiten liegen gelassen.

Somit 4 Spiele und 4 Siege.

Wichtig ist nun nicht übermütig zu werden sondern weiter hart zu arbeiten um auch am kommenden Samstag gegen Wörth zählbares zu holen um im Anschluss die Dult unsicher zu machen.

In diesem Sinne ne schöne Woche ihr Nasen..

Pfiadeich