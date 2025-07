Die 08 möchte jedes Spiel gewinnen

Die letzten fünf Spieltage stand er schon auf der Kommandobrücke des FV Püttlingen: "Ich war mir im Verlauf der Vorsaison das Team zwei dreimal anschauen, es fühlte sich an wie nach Hause zu kommen. So war ich dann öfters kucken, als geplant. Dann haben wir Anfang des Jahres ein Gespräch geführt, da war mir ganz schnell klar, dass ich wieder nach Hause komme", so der neue Trainer Karl Ranft. Ranft spielte lange aktiv bei der 08 in Püttlingen, er wurde zweimal in Serie als Spieler Meister und lernte in dieser Zeit Freunde fürs Leben kennen, wie er selbst sagt, allen voran Andy Albert. Ranft: "Ich war zwar lange weg von Püttlingen, habe den Verein aber immer auf dem Schirm gehabt". Nach Angaben des Übungsleiters hat der Verein großes Potential und ist gut aufgestellt, was die Vereinsführung angeht. Ranft: "Die Ziele des Vereines sind Deckungsgleich mit meinen, wir wollen uns Step by Step verbessen und alles behutsam aufbauen. Mit diesem Umfeld und dieser tollen Anlage ist die Landesliga in naher Zukunft wieder das große Ziel". Um diesen Schritt zu gehen, hat der Menschenfänger Ranft einige Spieler von der 08 überzeugt, unter anderem werden ihn drei Spieler von seinem Ex-Verein Hülzweiler folgen.

Auch im Jugendbereich ist der Bezirksliga-Aufsteiger ambitioniert. Man möchte sich auch hier wieder gut aufstellen und arbeitet hart dafür. Was die Zielsetzung für die kommende Spielzeit angeht, hat Karl Ranft klare Vorstellungen: "Wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen, sonst wären wir keine Fussballer".