Didi Hamann: »Nur wer die Basis stärkt, stärkt die Spitze!«

– Foto: Sven Leifer / Imago Images

Quizfrage: Was sagen Ihnen die Namen SC Ronsberg, HSV Barmbek-Uhlenhorst, TSV Nördlingen und SV Altenessen? Es sind die Heimatvereine derjenigen vier Fußballer, die Deutschland zum WM-Titel schossen: Mario Götze, Andreas Brehme, Gerd Müller und Helmut Rahn. Deutsche Triumphe wurzeln in der Provinz.

Mein Trainer in der Jugend war mein Vater. Aber sehr viele andere beteiligten sich daran, den Betrieb am Laufen zu halten. Sie mähten Rasen, grillten und verkauften Würstchen, fuhren uns zum Auswärtsspiel, sammelten Mitgliedsbeiträge ein. Ich kenne Leute, die machen das seit Jahrzehnten. Durch sie wird ein Fußballverein zu einer Heimat. Das Ganze tun sie noch dazu ehrenamtlich. Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, dafür kann ich mich gar nicht tief genug verneigen.

Für mich persönlich gilt: Ohne Wacker München kein FC Bayern, kein Liverpool, kein WM-Finale. Bis 16 war ich bestens aufgehoben in meinem Verein aus dem Westmünchner Stadtteil Sendling. In den 1920ern wurde er ein Mal Süddeutscher Meister, zwei Mal erreichte er das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft, den FC Bayern ließ er damals hinter sich. Nationalspieler trugen zu dieser Zeit das Trikot von Wacker München. Heute ist er in der Landesliga gelandet, auch dort wird ansehnlicher Fußball gespielt.

Die gut 24 000 Vereine, manchmal belächelt, sind nach wie vor bedeutende gesellschaftliche Institutionen. Der DFB hat mehr als acht Millionen Mitglieder. Wenn die Nationalmannschaft spielt, stehen auf dem Platz die besten elf. Und die spielen für alle anderen. Deswegen ist Fußball Volkssport. Er ist tief in der Gesellschaft verankert.

Warum sich so gut wie jeder Fußballprofi zuhause fühlt, wenn er mal wieder bei seinem Dorfverein vorbeischaut: Weil er Dank verspürt. Ohne den freiwilligen Einsatz der Menschen dort ist keine Weltkarriere möglich. Wir Fußballer sind keine Tennisspieler, die in Internaten irgendwo in der Welt in einem privatwirtschaftlichen Kontext ausgebildet werden. Wir entstammen alle einem e.V., einem eingetragenen Verein vor unserer Haustür.

Auf dem Sportplatz spielt am Sonntag das Leben. Manche Leute kommen, um einen Plausch zu halten. Andere, um ihren Sohn oder ihre Tochter gewinnen zu sehen. Es gibt in jedem Ort auch einen, der von der ersten Minute an über Gegner und Schiri schimpft. Das muss nicht unbedingt sein, aber gehört auch irgendwie dazu. Wir wollen nicht päpstlicher sein als der Papst. Nach dem Spiel trinkt man gemeinsam ein Bier im Vereinsheim. Apfelschorle geht natürlich auch.

Der Amateurverein ist der Erstkontakt, er leistet Integration, Teilhabe und Ausbildung. Lothar Matthäus war schon 18, als er noch für den 1. FC Herzogenaurach auflief. Geschadet hat es ihm nicht, sonst wäre er nicht Weltmeister und zwei Mal Weltfußballer geworden. Miroslav Klose kickte mit 20 in der Bezirksliga. Inzwischen verlassen die Besten ihren Dorfverein immer früher. Julian Draxler wechselte mit sieben zu Schalke 04, Jamal Musiala mit sieben zum FC Southampton.

Doch selbst heute, wo die meisten in jungen Jahren in ein großes NLZ wechseln, fängt so gut wie jeder Nationalspieler im kleinen Verein auf dem Dorf oder im Stadtviertel an. Die einzige mir bekannte Ausnahme ist Manuel Neuer, er war schon mit vier auf Schalke. Wenn es nach mir ginge, sollten Jugendliche länger in einem Amateurverein bleiben. Dann würden sie nicht so früh die Nebenwirkungen der Professionalisierung zu spüren bekommen, und das Motiv Karriere käme erst ein paar Jahre später ins Spiel.

In Sonntagspredigten ist der Breitensport immer wichtig. Doch wie in vielen anderen Bereichen wächst der Abstand der Basis zur Spitze seit vielen Jahren auch im Fußball. So profitieren die Amateurvereine nicht vom dynamischen Wachstum des Profifußballs in diesem Jahrhundert. Zur »Zweiklassengesellschaft«, wie der Schweizer Exschiedsrichter Urs Meier sagt, trügen auch die Regeländerungen der jüngsten Zeit bei. Das prägnanteste Beispiel ist der Videobeweis, den kann man schon aus Kostengründen nur im Profifußball einsetzen. Österreich, eins der reichsten Länder der Erde, diskutiert bereits darüber, ihn deshalb abzuschaffen.

Auch die geplante Reform, wonach ein Angreifer erst dann im Abseits steht, wenn sich sein gesamter Körper vor dem Verteidiger befindet, »wird jedem, der ohne technische Hilfsmittel auskommen muss, das Leben enorm erschweren«, sagt Meier. »Also auch einem Assistenten in der dritten Liga, erst recht einem Linienrichter in der Kreisliga.«

Man merke seinen Ideen an, sagt Meier, »dass Arsène Wenger als Trainer vor allem im Elitefußball unterwegs war«. Für die Basis habe er keine Antennen. Das globale Regelhüterorgan IFAB aus der Prä-Wenger-Phase habe noch das Gesamte im Blick gehabt, den Fußball auf der ganzen Welt. »Längst werden Entwicklungsländer ebenso abgehängt wie der Amateurfußball.«

Mein Co-Autor Oliver macht mich immer darauf aufmerksam, dass viele Vereine ganz andere Sorgen haben als die halbautomatische Abseitserkennung. Sie suchen Ehrenamtliche, renovieren trotz leerer Kassen Kabinen und Trainingsplätze, müssen neue Lösungen zu Zeiten der Ganztagsschule finden. Er sagt auch, dass Sport im Verein den Zusammenhalt in unserem Land stärkt. Mit diesem Gedanken bin ich groß geworden, das kann man gar nicht oft genug betonen.

Wer die Nachrichten täglich verfolgt, weiß, dass das nottut. Um den vielen Krisen unserer Zeit entgegenzuwirken, muss man nicht in eine Partei eintreten (geht natürlich auch). Auch im Sportverein kann man sich fürs Gemeinwohl engagieren und sich um andere kümmern Das Ganze mit Spaß und Optimismus, es geht schließlich um Fußball.

Oliver hat Hartplatzhelden gegründet, eine gemeinnützige Initiative, die das Vereinsleben in Deutschland fördern und dem Amateurfußball helfen will. Ein löblicher Idealismus. Im Fußball ist viel Geld unterwegs. Die Amateurvereine sollte man nicht vergessen, wenn der nächste TV-Vertrag abgeschlossen wird und wieder ein Einnahmerekord fällt. Wer die Basis stärkt, stärkt die Spitze.

Aber es geht nicht nur um Geld. Wertschätzung ist für die Leute an der Basis manchmal noch entscheidender. Notiz an mich selbst: Ich bin am Wochenende oft für Sky in der Bundesliga im Einsatz, da kommt der Besuch an meinem alten Sportplatz meist zu kurz. Ich muss mal wieder öfter bei Wacker vorbeischauen.

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Über die Autoren

Dietmar »Didi« Hamann war als Fußballer vor allem für den FC Bayern München und den FC Liverpool aktiv. Als Denker und Lenker im Mittelfeld gewann er die deutsche Meisterschaft, den UEFA-Cup und die Champions League. Für die deutsche Nationalmannschaft schoss er das letzte Tor überhaupt im legendären alten Wembley-Stadion, und in Liverpool ist er aufgrund seiner Erfolge und seiner unnachahmlichen Art eine lebende Legende. Seit dem Ende seiner aktiven Karriere arbeitet er als TV-Experte und gilt als meinungsstärkster Vertreter seiner Zunft.



Oliver Fritsch schreibt seit 2008 für die ZEIT über Fußball und dessen gesellschaftliche Bedeutung. Zuvor gründete er indirekter-freistoss.de, die „Presseschau für den kritischen Fußballfreund“, sowie hartplatzhelden.de, eine gemeinnützige Initiative zur Stärkung des Ehrenamts im Amateurfußball. Er ist Autor von "Fußball als Nahtoderfahrung", einer Reportage über das Relegationsspiel zwischen dem FC Ingolstadt und dem 1. FC Nürnberg am 11. Juli 2020. Darüber hinaus verfasst er regelmäßig für Philipp Lahm eine internationale Kolumne über die Entwicklungen und globalen Perspektiven des Fußballs. 🗣️ Du hast Themenwünsche, Feedback oder möchtest deine Erfahrungen teilen⁉️ Scheibe uns eine E-Mail oder diskutiere mit auf Facebook und Instagram‼️ Über die Hartplatzhelden-Kolumne

In regelmäßigen Abständen lassen wir kreative und kritische Köpfe aus dem Amateurfußball zu Wort kommen, die sich mit den Sorgen und Nöten unseres geliebten Sports befassen, aber auch Ideen für die Zukunft vorstellen.



Kolumnen-Archiv

#122: Mehr als Tore und Punkte: Der Amateurfußball braucht eine Stimme von Gerd Thomas

#121: Zeit für Kehrtwende: Wir brauchen eine Bewegung der Sportbegeisterten! von Gerd Thomas

#120: Wertschätzung für Schiedsrichter beginnt in der Kabine von Gerd Thomas

#119: Liebe Politik, macht den Sport zur kommunalen Pflicht! von Michael Franke

#118: Gemeinsam statt allein: Neue Wege fürs Ehrenamt im Sportverein von Susanne Amar und Gerd Thomas

#117: Infrastrukturförderung: War die Sportmilliarde ein leeres Versprechen? von Ute Groth

#116: Das sind meine elf Ratschläge zur Unterstützung des Amateurfußballs von Gerd Thomas

#115: »Ist Ehrenamt wirklich ein Opfer? Ich sehe das anders!« von Michael Franke

#114: Warum mein Verein eine Abteilung für Inklusionssport gegründet hat von Michael Franke

#113: Trainer am Limit: Warum Eltern so wichtig fürs Ehrenamt sind! von Susanne Amar

#112: Zukunftsfähige Vereine: »Gute Dienstleistungen nicht zum Nulltarif« von Gerd Thomas

#111: Neuer Platz für Talente: Die Mädchen müssen nicht mehr draußen bleiben von Michael Franke

#110: Spielbetrieb mit Tabelle: »Verlieren wir jetzt viele Kinder?« von Tim Frohwein

#109: Wenn Ehrentribünenkarten wichtiger sind als das Kinderturnier von Gerd Thomas

#108: Amateurfußball-Konferenz mit Lahm und Co: Das sind die Kernbotschaften von den Hartplatzhelden

#107: 20 Jahre Hartplatzhelden: Gemeinsam für den Amateurfußball! von Steffen Wenzel und Oliver Fritsch

#106: Tod eines treuen Mitglieds: "Ein Leben, ein Verein" als Auslaufmodell? von Michael Franke

#105: Ehrenamt: »Weg vom Bittsteller, hin zum Gestalter von Zusammenhalt!« von Gerd Thomas

#104: Vor Amateurfußball-Konferenz: Das ist die Mission der Hartplatzhelden von den Hartplatzhelden

#103: »Doppelt gut für die Basis«: Darum möchte ich DFB-Vizepräsident werden von den Hartplatzhelden

#102: Für mehr Ehrenamtlerinnen: »Fußballahnung kennt kein Geschlecht!« von Michael Franke

#101: »Lasst uns in Berlin treffen und den Amateurfußball voranbringen!« von Gerd Thomas und Tim Frohwein

#100: Jubiläum: 100x Hartplatzhelden, 100x die Stimme des Amateurfußballs von den Hartplatzhelden

#99: Sportpolitik: »Ich weiß nicht, was ein Sportminister bringen soll!« von Ute Groth

#98: Vereinsfußball boomt: Warum das eine gute Nachricht für unser Land ist von Tim Frohwein

#97: Entlassung nach 18 Jahren: »Auch das ist Amateurfußball, leider..!« von Michael Franke

#96: »Eltern sind ein Gewinn für jeden Verein, wenn, ja wenn …« von Susanne Amar

#95: Neue Amateurfußball-Konferenz kommt: »Zeit, selbst zu handeln!« von Gerd Thomas

#94: Neue Wege im Kinderfußball: Training ja, Wettbewerb nein? von Michael Franke

#93: »Servus, Dusche!« Abgesang auf ein verlorenes Paradies von Michael Franke

#92: »Bewegung von unten«: Darum brauchen wir ein Ministerium für Sport von Gerd Thomas

#91: In Zeiten des Erfolgs: Was der DFB jetzt tun muss von Tim Frohwein

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#89: Kommunikation im Verein: »Woher sollen wir das wissen?« von Michael Franke

#88: »Oldies but Goldies«: Euren Heimatverein im Testament berücksichtigen? von Gerd Thomas

#87: EM-Euphorie? »Sind traurig, weil wir Kinder heim schicken müssen!« von Tim Frohwein

#86: »Wir sollten Trainer unterstützen statt ihnen auf die Nerven zu gehen« von Gerd Thomas

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#84: Workshops & Debatten: »So wird euer Vereinsheim ein Ort der Begegnung« von Tim Frohwein

#83: »Der falsche Traum«: Wie Erfolgsdruck Kindern und Vereinen schadet von Michael Franke

#82: Klimakrise & Fußball: »Ist uns die Zukunft unser Kinder egal?« von Gerd Thomas

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#80: DFB-Ausrüster-Deal mit Nike: Was man alles mit dem Geld machen könnte von Susanne Amar und Gerd Thomas

#79: Geldregen für Amateure?: »Ich gratuliere dem DFB zum Nike-Deal!« von Gerd Thomas

#78: Über ein Amateurfußball-Theaterstück, das den Finger in die Wunde legt von Michael

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#76: »Ehrenamt benötigt Management!«: So können wir neue Menschen gewinnen von Gerd Thomas

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#74: Jugendtrainer: »Ach, die sind hier gar nicht angestellt?« von Gerd Thomas

#73: Funino: »Es geht sehr wohl um Gewinnen und Verlieren!« von Tim Frohwein

#72: Vereinswechsel: »Ist die Bindung zum eigenen Verein von gestern?« von Michael Franke

#71: DFB-Amateurkongress: »Amateurfußball interessiert die Medien nicht!« von Gerd Thomas

#70: DFB & DOSB: »Sportnation braucht endlich Aufbruchstimmung!« von Gerd Thomas

#69: Jugendfußball: »Das Sommerturnier - eine Institution geht verloren!« von Michael Franke

#68: Krise des Amateurfußballs: »Früher war nicht alles besser!« von Gerd Thomas

#67: Krise des Amateurfußballs: »Schuld sind wir selbst, nicht der DFB!« von Gerd Thomas

#66: Mission Impossible Kunstrasen: »Es könnte alles so einfach sein...« von Michael Franke

#65: Wettbewerbsverzerrung: »Muss ich immer mit der besten Elf antreten?« von Michael Franke

#64: Extremisten raus aus meinem Verein? Die Satzung macht‘s möglich von FABIAN REINHOLZ

#63: Mädchenfußball: »Diese Regel führt unseren Verein in ein Dilemma!« von Fabian Reinholz

#62: Trainingslager im Amateurfußball: (K)eine gute Idee? von Michael Franke

#61: Mehr Mitsprache für Amateure: »Wir sind 99 Prozent!« von Gerd Thomas

#60: Vielfalt im Fußball: Darum muss die Politik Vereine mehr unterstützen von Gerd Thomas

#59: Alkohol & Amateurfußball: Eine Droge als Teil unserer Vereinskultur? von Tim Frohwein

#58: Katar-WM: Dürfen wir unseren Kinder diese besonderen Fußball-Momente verwehren? von Michael Franke

#57: Katar und Nachhaltigkeit: So können Vereine aktiv werden von Gerd Thomas

#56: »Sprachnachrichten?!« Wie Kommunikation im Verein gelingen kann von Gerd Thomas

#55: Energiekosten: »Ist Fußball das neue Golfen?« von Ute Groth

#54: Jugendfußball: »Mehr Förderung für Deutschlands Sozialprojekt Nr. 1!« von Gerd Thomas

#53: »Ich muss eingestehen: Der Minifußball-Plan des DFB ist sehr gut!« von Michael Franke

#52: Ehrenamt: »Trainer und Trainerinnen gesucht...und noch vieles mehr!« von Gerd Thomas

#51: Schiedsrichter: Mehr Respekt durch "Meet the Ref"? von Tim Frohwein

#50: Nachwuchsfußball: Förderkader gegen Talentabwerbung & Selektionsdruck? von Michael Franke

#49: »Der Platzwart: Eine Kultfigur im Wandel der Zeit« von Michael Franke

#48: Nachhaltigkeit: »Es geht um viel mehr als die vegane Bratwurst!« von Gerd Thomas

#47: Fehler im System? »Von Krusten und Kumpanen« von Michael Franke

#46: Nachwuchsfußball: Das große Aussortieren der NLZs von Michael Franke

#45: Übungsleiterpauschale: »Wir müssen das Ehrenamt neu denken!« von Michael Franke

#44: Wahl des DFB-Präsidenten: »Wer hat inhaltlich etwas zu bieten?« von Gerd Thomas

#43: Echter Vertreter der Basis? »DFB muss die Rolle endlich annehmen!« von Ute Groth

#42: „Milliardenspiel Amateurfußball“: Die große Bezahl(un)kultur von Tim Frohwein

#41: Rituale im Fußballverein: »Es lebe die Weihnachtsfeier!« von Tim Frohwein

#40: Bedenklicher Zustand: »Rettet den Jugendfußball!« von Gerd Thomas

#39: Impfung: »Joshua Kimmich und seine fragliche Vorbildrolle« von Michael Franke

#38: Frauenfußball: »Die Mädchen trauen sich was!« von Ute Groth

#37: Wahl des Präsidenten: »Der DFB muss endlich Praktiker einbeziehen!« von Gerd Thomas

#36: Endlich "oben"? »Nach dem Aufstieg kommen die Niederlagen!« von Michael Franke

#35: »Selbst Menschen ohne Migrationsgeschichte werden diskriminiert!« von Younis Kamil

#34 Ü-Fußball: »Nennt uns nicht mehr „Alte Herren“!« von Tom Frohwein

#33: DFB: »Es sei denn, wir ändern das System!« von Gerd Thomas

#32: Nachwuchsfußball: »Scouts stehen sich auf den Füßen!« von Michael Franke

#31: Fußball und Diversität: »Deutsche Schiris pfeifen immer gegen Türken!« von Tim Frohwein

#30: DFB und Amateure: »Es braucht eine Graswurzelbewegung!« von Gerd Thomas

#29: DFB-Präsident: »Warum nicht eine Urwahl aller 24.500 Vereine?« von Gerd Thomas

#28: Digitalisierung im Verein: »Manche Apps werden bleiben!« von Tim Frohwein

#27: Datenschutz: »Das muss jeder Amateurverein beachten!« von Fabian Reinholz

#26: "Generation Corona": »Kontrollierte Öffnung für Jugend-Sport jetzt!« von Gerd Thomas

#25: Türkgücü München: Streitgespräch über einen Verein, der polarisiert von Michael Franke & Tim Frohwein

#24: Pädagogik: »Wird man zum besseren Menschen, wenn man Fußball spielt?« von Younis Kamil

#23: Berliner Fußball-Verband: »Es geht nicht nur ums Geschlecht!« von Gerd Thomas

#22: Vereinsstruktur: »Wir wollen unseren Verein strategisch neu entwickeln« von Michael Franke

#21: »eSport? Wer Nachwuchs fördern will, sollte sich Teqball-Platte zulegen« von Tim Frohwein

#20: Fußball und Corona: »Was ich vermisse, ist das Einmischen des DFB« von Ute Groth

#19: Rassismus: »Sie riefen „Deck den Weißen“ – das tat mir weh!« von Younis Kamil

#18: Sportpolitik: »Neue Köpfe braucht der Fußball« von Gerd Thomas

#17: Kommunalpolitik: »Willkommen in der Sportstadt "Schilda" München« von Michael Franke

#16: Sportwissenschaft: »Wünsche mir Wissensspeicher für Amateurfußball« von Tim Frohwein

#15: »Die Politik muss das Fußballverbot für Kinder wieder aufheben!« von allen

#14: Sportpolitik: »Amateure, organisiert Euch!« von Gerd Thomas

#13: Sozialverhalten im Kinderfußball: »Mannschaft ist unser Spiegelbild« von Younis Kamil

#12 Gewalt im Fußball: »Wäre schön, wenn die Politik begreift« von Gerd Thomas

#11: »Wer das Hauptamt fördert, fördert auch das Ehrenamt« von Ute Groth

#10: Neue DFL-Taskforce: »Wir Amateure sind denen egal« von Michael Franke

#9: Kinderfußball: »Es sollen wirklich alle spielen!« von Younis Kamil

#8: »Duschen nach dem Spiel ist jetzt gefährlicher als nach dem Training« von Gerd Thomas

#7: Integration: »Flüchtlingsmannschaften machen mich skeptisch« von Michael Franke

#6: Pro Jugendarbeit: »Lieber kauft man ein neues Herrenteam zusammen« von Gerd Thomas

#5: Stellenwert des Amateurfußballs: »Großer Konkurrent ist die Kultur« von Michael Franke

#4: »Der Plan mit dem Neustart ist nicht durchdacht« von Ute Groth

#3: DFB: Gegen das System Pattex von Gerd Thomas

#2: Kindern die Angst nehmen: »Fehler sind etwas Tolles« von Younis Kamil

#1: »Corona hat die Leute vom Fußball entwöhnt« von Michael Franke