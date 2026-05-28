Dicle Celle ist Meister und kehrt in die Bezirksliga zurück Der SV Dicle Celle hat die Meisterschaft in der Celler Kreisliga vorzeitig entschieden. Zwei Spieltage vor Saisonende steht der Aufstieg in die Bezirksliga Lüneburg 2 fest. von FuPa Celle · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thorsten Schrader

Der SV Dicle Celle ist zurück in der Bezirksliga. Zwei Spieltage vor Saisonende steht fest, dass die Mannschaft in der Celler Kreisliga nicht mehr von Platz eins verdrängt werden kann. Nach 25 Spielen stehen 70 Punkte, 23 Siege, ein Unentschieden und nur eine Niederlage in der Bilanz.

Auch statistisch ist Dicle Celle in dieser Saison das Maß der Dinge. Mit 124 Toren stellt der Meister den besten Angriff der Liga, gleichzeitig kassierte die Mannschaft nur 19 Gegentreffer - ebenfalls Ligabestwert. Insgesamt trugen sich 20 unterschiedliche Spieler in die Torschützenliste ein. Auf Instagram reagierte der Verein mit großer Freude auf den feststehenden Aufstieg. „Was für eine unglaubliche Saison, was für ein Team, was für ein Zusammenhalt.“ Der Erfolg gehöre nicht nur der Mannschaft auf dem Platz, sondern allen Menschen, die den Klub auf diesem Weg begleitet hätten.

Der Dank galt dem gesamten Staff hinter den Kulissen, den Helfern, Unterstützern, Sponsoren, Fans, Familien und Freunden. Ohne diese Unterstützung wäre der Weg zurück in die Bezirksliga nach Vereinsangaben nicht möglich gewesen. Im Mittelpunkt standen für den Verein vor allem Einsatz und Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Woche für Woche habe das Team alles investiert und sich den Aufstieg mit Leidenschaft, Kampfgeist und Teamspirit verdient. „Ihr habt die Punkte auf dem Rasen geholt und Vereinsgeschichte geschrieben!“