Dickson Abiama eröffnet Rot-Weiss Essen „völlig neue Möglichkeiten“ 3. Liga: Dickson Abiama hat am vergangenen Spieltag mal wieder bewiesen, warum er so wichtig für den Erfolg von Rot-Weiss Essen ist. Uwe Koschinat schwärmt von der Arbeitsmoral des Winterneuzugangs. von Linus Bien · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Dickson Abiama ist ein Unterschiedsspieler bei RWE – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Rot-Weiss Essen konnte seine Siegesserie mit dem 4:1-Erfolg über den FC Ingolstadt auf nun sieben Spiele ausbauen. Mittlerweile hat sich RWE mit vier Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz auf dem zweiten Tabellenplatz der 3. Liga festgesetzt und schielt mit einem Auge auf die 2. Bundesliga. Mitverantwortlich für diesen grandiosen Lauf ist Dickson Abiama: In diesen Spielen konnte er drei Tore selbst erzielen und drei weitere vorbereiten.

Letztlich sah das Endergebnis von 4:1 deutlicher aus, als die Partie eigentlich gewesen ist, denn erst ein Rot-Weisser Doppelschlag in der Nachspielzeit bringt den sicheren elften Heimsieg. Damit steht eine perfekte englische Woche für RWE: Angefangen mit dem Derbysieg gegen den MSV Duisburg, über ein souveränen 3:1-Erfolg in Schweinfurt bis hin zum Heimsieg gegen die Schanzer. Ganz zur Freude von Cheftrainer Uwe Koschinat: „Da gebührt der Mannschaft ein Riesenlob. Da gehts auch sehr stark darum, was die Mannschaft für eine Haltung gezeigt hat“, erklärt er im Anschluss an die Partie.

Teilweise hat es Koschinat ein wenig an Sauberkeit im Spiel gefehlt, erklärt aber, dass es im Zuge der englischen Woche auch fehlender technischer Feinheiten auf beiden Seiten geschuldet sein könnte. Nicht von Bedeutung, sagt der 54-Jährige: „Wir sind in einer Saisonphase, wo es den Menschen mehrheitlich einfach scheißegal ist, wie wir spielen – sie wollen Ergebnisse sehen und die Mannschaft tut eben so viel für positive Ergebnisse und diesen Lauf.“ Dickson Abiama beweist gegen Ingolstadt seine ganze Klasse Die technisch fehlende Feinheit hat man einem Mann allerdings überhaupt nicht angemerkt: Dickson Abiama. Der zumindest beim 1:0-Führungstreffer eine Bundesligareife Show hinlegt. Einen hohen Ball aus dem Halbfeld pflückt er elegant im Sechzehner runter, legt sich den Ball zur Seite und trifft sehenswert ins lange Eck. Dass es einem fußballerischen Kunststück nahekommt lässt sich 27-Jährige im Interview mit vereinseigenen Medien nicht anmerken: „Ich hab den Ball einfach angenommen, zur Seite gespielt und geschossen. Zum Glück konnte ich treffen“, freut er sich. Über die späten Treffer zeigt er sich erleichtert: „Das war sehr wichtig und ich bin sehr erleichtert, dass wir am Ende zwei späte Tore gemacht haben. Wie machen weiter, wie wir es auch bisher getan haben und wollen einfach Gas geben“, verspricht Abiama.