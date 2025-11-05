Dickmann bis Jahreswechsel Trainer in Schwafheim

Jens Dickmann fungiert in Schwafheim als Interimscoach. – Foto: erenerayokumus

Der SV Millingen ist nach der 1:2-Niederlage gegen den Büdericher SV wieder Schlusslicht der Kreisliga A. Steven Schön schoss die Mannschaft von Oliver Kraft früh in Führung. Ein Doppelpack von Edis Junuzovic (17./44.) drehte das Spiel zugunsten der Gäste, die den Vorsprung nach der Gelb-Roten Karte gegen Lukas Vengels (54.) über die Zeit retteten und sich Luft im Abstiegskampf verschaffen konnten – ganz im Gegenteil zum SVM.

Nicht der erhoffte Befreiungsschlag für Millingen Der 4:0-Kantersieg gegen Meerfeld vor drei Wochen wurde nicht zum erhofften Befreiungsschlag. In den drei Spielen danach fuhren die Blau-Weißen nur einen Zähler ein. „Es läuft alles in Ordnung, bis auf die Chancenverwertung. Vorne im Sturm muss einfach mal der Knoten platzen“, fordert Kraft vor dem so wichtigen direkten Kellerduell beim Drittletzten GSV Moers II am Sonntag. Sorgenvoll blickt der Coach zwar auf die Tabelle, nicht aber auf die Stimmung im Team. „Es gibt nichts schön zu reden, aber keinen Grund zur Resignation. Wir trainieren weiter mit 17 Spielern. Hier bricht nichts ein.“

Auch der SV Schwafheim hat bewegte Tage hinter sich. Nach dem Rücktritt von Alessandro Vergaro, der Ende Oktober überraschend zur GSG Duisburg wechselte, stand am Sonntag erstmals Interimscoach Jens Dickmann, bisher als Co-Trainer tätig, an der Seitenlinie. Gegen den noch ungeschlagenen Spitzenreiter SV Neukirchen-Vluyn II gab es eine 0:2-Niederlage – für den Tabellenachten jedoch keine Enttäuschung. Kapitän Christoph Pinske brach sich im Training erneut den Mittelfuß. „Wir hatten einen dünnen Kader, dazu Sperren aus dem Pokal“, erklärte Dickmann. Die Moerser stellen mit nur neun Gegentoren die beste Abwehr der Liga, in der Offensive drückt vor dem Auswärtsderby in Asberg am Donnerstagabend weiter der Schuh.