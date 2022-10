Dicklhuber lässt die Stuttgarter Kickers im Spitzenspiel jubeln Die Blauen gewinnen in der Oberliga beim 1. Göppinger SV.

Es war ein Spiel voller Tempo, Rasse und Klasse vor der stimmungsvollen Kulisse von 3300 Zuschauern: Das Spitzenspiel der Fußball-Oberliga zwischen dem 1. Göppinger SV und den Stuttgarter Kickers hielt, was es versprach – und am Ende setzten sich die Blauen im Stadion an der Hohenstaufenstraße mit 1:0 (1:0) durch. „Das war ein ganz heißer Fight, die zweite Halbzeit war von unserer Seite etwas zäh, doch die Jungs haben sich die drei Punkte verdient“, sagte Kickers-Sportdirektor Marc Stein.

Das Tor des Abends erzielte an seiner alten Wirkungsstätte Kevin Dicklhuber. Der Kickers-Kapitän zirkelte den Ball in der 14. Minute bei einem direkten Freistoß aus 17 Metern an der Mauer vorbei ins Tor. „Das war ein hartes Stück Arbeit, beide Mannschaften haben alles reingehauen, ich bin mega stolz auf mein Team“, sagte Dicklhuber, der schon im Vorjahr im Duell bei seinem ehemaligen Verein das entscheidende Tor zum 1:0-Sieg erzielt hatte, damals per Elfmeter.

Die Blauen zeigten eine ganz starke Anfangsphase, wirkten auch nach dem Tor ballsicherer und einen Tick robuster. Doch die Göppinger nahmen den Kampf voller Leidenschaft bedingungslos an und drängten ab der 30. Minute mit aller Macht auf den Ausgleich, wobei sich auch die stets gefährlichen Kickers gute Konterchancen erarbeiteten, aber vergaben.

Letztendlich blieb es beim etwas glücklichen 1:0, dem sechsten Kickers-Sieg hintereinander. Dadurch konnte der Spitzenreiter den Vorsprung auf den GSV auf acht Punkte ausbauen. „Wir hätten das 2:0 machen müssen, doch Göppingen hat auch eine abgezockte Mannschaft mit viel Qualität und Herz“, lobte Kickers-Coach Mustafa Ünal den Gegner, „sie werden ganz sicher bis zum Schluss oben dran bleiben.“

Für seinen Kollegen Gianni Coveli waren die Worte ein schwacher Trost: „Wir haben das 0:1 sehr gut weggesteckt, sind marschiert bis zum Schluss und hätten ein Unentschieden verdient gehabt.“ Doch wie schon am vergangenen Sonntag beim 0:2 in Großaspach konnte der GSV seine Chancen nicht verwerten.

Für die Kickers geht es nun am kommenden Dienstag (18 Uhr) mit dem DFB-Pokal-Kracher gegen Eintracht Frankfurt weiter. Für diesen Samstag gab Coach Ünal noch einmal frei zum Durchschnaufen, am Sonntag beginnt die Vorbereitung.

