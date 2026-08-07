Dickes Brett zum Auftakt für den MTV Rehren

– Foto: Wibke Pinkenburg

Für den MTV Rehren beginnt die neue Saison in der Bezirksliga Hannover Staffel 3 direkt mit einer anspruchsvollen Auswärtsaufgabe. Am Sonntag gastiert der Vizemeister der vergangenen Spielzeit beim VfL Bückeburg – einer Mannschaft, die von vielen Beobachtern zum erweiterten Favoritenkreis gezählt wird und abgelaufene Saison auf einen starken 3. Platz in Staffel 2 landete. Entsprechend groß ist der Respekt beim neuen Rehrener Trainer Toni Pagano-Scorcio.

Wie belastbar die Kräfteverhältnisse nach der Sommerpause tatsächlich sind, lässt sich aus Sicht des Trainers jedoch nur schwer einschätzen. „Saisonauftakt ist immer ein bisschen bunte Tüte am Anfang. Wie kommen die Jungs alle aus der Vorbereitung – bei uns und beim Gegner?“, sagt Pagano-Scorcio.

Personell kann der MTV nahezu aus dem Vollen schöpfen. „Wir sind ansatzweise vollständig“, erklärt Pagano-Scorcio. Verzichten muss der Coach lediglich auf Raphael Bauer, der sich im Urlaub befindet. Hinter Lorenz Kämmer steht noch ein kleines Fragezeichen: „Er ist angeschlagen, aber steht wahrscheinlich zur Verfügung. Das entscheidet sich Ende der Woche. Ansonsten haben wir einen relativ großen, gesunden und motivierten Kader.“

Den VfL Bückeburg erwartet der Übungsleiter in dieser Saison weit oben in der Tabelle. „Grundsätzlich erwarte ich Bückeburg stark dieses Jahr. Ich glaube, auch eine Truppe, die um die vorderen Plätze mitspielen möchte.“ Neben den Schaumburgern nennt er auch Barsinghausen, Ihme-Roloven, FC Springe sowie Landesliga-Absteiger HSC BW Schwalbe Tündern als Mannschaften, die im oberen Tabellendrittel zu erwarten seien. „Insofern ist Bückeburg auf jeden Fall ein dickes Brett, das wir bohren müssen.“

Besonders gespannt ist der neue Rehrener Trainer darauf, wie seine junge Mannschaft mit der Atmosphäre eines Saisonauftakts umgehen wird. „Wir haben eine sehr junge Truppe, viele Jungs, die jetzt das erste Herrenjahr spielen. Wie die mit so einer Situation umgehen, ist eine spannende Frage. Da bin ich auch gespannt.“

Mut macht ihm allerdings der Auftritt im Pokal. „Da haben wir phasenweise gar nicht so jung gespielt, sondern sind in den entscheidenden Momenten ruhig geblieben. Ich glaube auch, dass das gegen Bückeburg ähnlich werden kann.“

Inhaltlich erwartet Pagano-Scorcio eine intensive Begegnung. „Ich glaube, es wird ein körperlich intensives Spiel, viele Zweikämpfe. Deswegen geht es darum, einen kühlen Kopf zu bewahren, sehr bei sich zu bleiben und mit sehr viel Überzeugung zu agieren. Gleichzeitig müssen wir Bückeburg immer wieder vor Probleme stellen – durch ein gutes, intensives Umschaltspiel oder ein sehr ballorientiertes Spiel.“

Eine zusätzliche Unbekannte sieht der Rehrener Trainer auf der Gegenseite. Nach Veränderungen auf der Trainerposition sei schwer einzuschätzen, welches Gesicht der VfL zum Saisonstart zeigen werde.

Unabhängig davon rechnet Pagano-Scorcio mit einer offenen Partie. „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe. Vielleicht wird die Tagesform ein ausschlaggebender Faktor sein, vielleicht auch das Matchglück in den einzelnen Situationen. Aber ich glaube, es bleibt ein enges, umkämpftes und hoffentlich spannendes Spiel.“

Für den MTV Rehren bietet sich damit gleich zum Saisonauftakt die Chance, gegen einen direkten Konkurrenten ein erstes Ausrufezeichen im Kampf um die Spitzenplätze der Bezirksliga Hannover 3 zu setzen.