Dicker Fisch für Burglengenfeld: Arlind Morina gibt seine Zusage

Einen sogenannten „dicken Fisch“ hat der ASV Burglengenfeld an Land gezogen. Ab Sommer dribbelt Arlind Morina für den Landesligisten aus dem Landkreis Schwandorf. Das machte der Klub am Dienstag öffentlich. Der inzwischen 34-jährige Flügelflitzer verabschiedet sich am Ende dieser Saison nach 16 Jahren vom SV Fortuna Regensburg, für den er bisher fast 400 Spiele in der Bayern- und Landesliga bestritt.
Auf der Suche nach einem neuen Verein wurde sich Morina rasch mit den Verantwortlichen des ASV Burglengenfeld einig. Warum er ausgerechnet den Naabtalkickern seine Zusage erteilt hat, das beantwortet der Routinier so: „Der Kontakt zu Burglengenfeld ist durch meinen Arbeitskollegen Martin Mühlberger, der zur kommenden Saison beim ASV Co-Trainer wird, entstanden. Die Gespräche waren von Anfang an sehr positiv und ich hatte direkt ein gutes Gefühl mit den Vorstellungen und Ambitionen des Trainerteams sowie der Verantwortlichen. Außerdem habe ich noch guten Kontakt zu den Ex-Fortunesen, mit denen ich in Burglengenfeld künftig wieder zusammenspielen kann. Ich freue mich auf eine junge und motivierte Mannschaft sowie ein ambitioniertes Trainerteam und bin gespannt, was wir nächste Saison zusammen erreichen können“, so der Familienvater aus Regensburg, der im Sommer bewusst den Schritt eine Ligastufe nach unten nimmt.
Seit der Saison 2010/11 spielt „Lindi“ Morina schon für Fortuna Regensburg, feierte mit ihr Aufstiege in die Landesliga und Bayernliga. Über die Jahre sammelte der dribbelstarke und wieselflinke Rechtsaußen rund 200 Pflichtspiel-Scorerpunkte und bringt die Erfahrung aus allein 316 Spielen in der Landesliga Mitte mit. Hinzu kommen bisher 75 Bayernliga-Einsätze. Nach 16 Jahren an derselben Wirkungsstätte hat sich Morina Richtung Ende seiner Spielerkarriere nochmal für einen Vereinswechsel entschieden.