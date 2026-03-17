Dicker Fisch für Burglengenfeld: Arlind Morina gibt seine Zusage Naabtalkicker sichern sich die Dienste des 34-jährigen Rechtsaußen, der so viel Landesliga-Erfahrung wie kaum ein Zweiter vorweist von Florian Würthele · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Die Abteilungsleiter Florian Hofer (links) und Alexander Stauffer (rechts) sowie der künftige Cheftrainer Matthias Rascher (Zweiter von links) grinsen mit Neuzugang Arlind Morina in die Kamera. – Foto: Feicho/ASV Burglengenfeld

Einen sogenannten „dicken Fisch“ hat der ASV Burglengenfeld an Land gezogen. Ab Sommer dribbelt Arlind Morina für den Landesligisten aus dem Landkreis Schwandorf. Das machte der Klub am Dienstag öffentlich. Der inzwischen 34-jährige Flügelflitzer verabschiedet sich am Ende dieser Saison nach 16 Jahren vom SV Fortuna Regensburg, für den er bisher fast 400 Spiele in der Bayern- und Landesliga bestritt.

Auf der Suche nach einem neuen Verein wurde sich Morina rasch mit den Verantwortlichen des ASV Burglengenfeld einig. Warum er ausgerechnet den Naabtalkickern seine Zusage erteilt hat, das beantwortet der Routinier so: „Der Kontakt zu Burglengenfeld ist durch meinen Arbeitskollegen Martin Mühlberger, der zur kommenden Saison beim ASV Co-Trainer wird, entstanden. Die Gespräche waren von Anfang an sehr positiv und ich hatte direkt ein gutes Gefühl mit den Vorstellungen und Ambitionen des Trainerteams sowie der Verantwortlichen. Außerdem habe ich noch guten Kontakt zu den Ex-Fortunesen, mit denen ich in Burglengenfeld künftig wieder zusammenspielen kann. Ich freue mich auf eine junge und motivierte Mannschaft sowie ein ambitioniertes Trainerteam und bin gespannt, was wir nächste Saison zusammen erreichen können“, so der Familienvater aus Regensburg, der im Sommer bewusst den Schritt eine Ligastufe nach unten nimmt.



Seit der Saison 2010/11 spielt „Lindi“ Morina schon für Fortuna Regensburg, feierte mit ihr Aufstiege in die Landesliga und Bayernliga. Über die Jahre sammelte der dribbelstarke und wieselflinke Rechtsaußen rund 200 Pflichtspiel-Scorerpunkte und bringt die Erfahrung aus allein 316 Spielen in der Landesliga Mitte mit. Hinzu kommen bisher 75 Bayernliga-Einsätze. Nach 16 Jahren an derselben Wirkungsstätte hat sich Morina Richtung Ende seiner Spielerkarriere nochmal für einen Vereinswechsel entschieden.





Die Entscheidungsträger des ASV Burglengenfeld zeigen sich sehr happy über diesen „Fang“: „Mit Lindi Morina gewinnen wir einen Spieler, der über viele Jahre auf hohem Niveau gespielt und bei der SV Fortuna Regensburg eine prägende Rolle eingenommen hat. In den Gesprächen haben wir schnell gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind und gegenseitiges Vertrauen da ist. Genau diese offenen und vertrauensvollen Gespräche waren letztlich auch die Grundlage dafür, dass wir zusammengefunden haben. Lindi bringt viel Erfahrung, Spielintelligenz und Persönlichkeit mit. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Art Fußball zu spielen und seiner Mentalität sehr gut zu unserer Mannschaft passt. Gleichzeitig kann er mit seiner Erfahrung auch für unsere jüngeren Spieler ein wichtiger Orientierungspunkt sein und ihnen auf ihrem Weg helfen“, geben die beiden Abteilungsleiter Florian Hofer und Alexander Stauffer zu Protokoll.



Ins gleiche Horn bläst Matthias Rascher, der künftige Cheftrainer des ASV: „Ich freue mich riesig, dass es mit den Transfer geklappt hat! Wir hatten von Anfang an super ehrliche Gespräche, in denen wir gleich gemerkt haben, dass es sehr gut passen wird. Von beiden Seiten war gleich eine große Wertschätzung im persönlichen, aber auch im sportlichen Bereich vorhanden. Ich freue mich sehr, Lindi in unserem Team begrüßen zu dürfen und bin überzeugt, dass er mit seiner Erfahrung der Mannschaft viel geben wird.“